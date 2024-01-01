نعمل على تصميم تجارب منصات آمنة لتلبية احتياجات البيانات والذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات، مما يساعد على تبسيط المهام المختلفة، بدءًا من الرد على المكالمات الهاتفية إلى تحليل اتجاهات صحة السكان (ومن المحتمل أن تكون التطبيقات لم يُنظر فيها بعد) في الوقت الفعلي. على سبيل المثال، روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمخصصة للرعاية الصحية IBM® watsonx Assistant مبنية على التعلم الآلي ونماذج معالجة اللغة الطبيعية (NLP) .



يساهم الذكاء الاصطناعي التوليدي في الحد من الأخطاء البشرية، ويقدم المساعدة للمهنيين والأخصائيين الطبيين، والكادر الطبي، ويقدم الخدمات للمرضى على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. يمكن تنفيذ تقنيات الذكاء الاصطناعي في الأقسام التالية داخل مؤسسات الرعاية الصحية:



أمن المعلومات

تكنولوجيا المعلومات

خدمة العملاء

التسويق

المشتريات

تطوير المنتج

المبيعات

سلسلة التوريد

تساعد حلول تقنية الرعاية الصحية المتقدمة التي توفرها IBM على تحسين الميزة التنافسية وتجربة الرعاية الصحية، كما تساعد خدمات تكنولوجيا المعلومات فيما يتعلق بالتحول الرقمي وعمليات التنفيذ على نطاق واسع. يتمثل عملاؤنا في مجال الرعاية الصحية في مقدمي الخدمات مثل المستشفيات والأنظمة الصحية وجهات الدفع مثل الوكالات الحكومية وشركات التأمين الصحي الخاصة في جميع أنحاء العالم.