نعمل على تصميم تجارب منصات آمنة لتلبية احتياجات البيانات والذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات، مما يساعد على تبسيط المهام المختلفة، بدءًا من الرد على المكالمات الهاتفية إلى تحليل اتجاهات صحة السكان (ومن المحتمل أن تكون التطبيقات لم يُنظر فيها بعد) في الوقت الفعلي. على سبيل المثال، روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمخصصة للرعاية الصحية IBM® watsonx Assistant مبنية على التعلم الآلي ونماذج معالجة اللغة الطبيعية (NLP) .
يساهم الذكاء الاصطناعي التوليدي في الحد من الأخطاء البشرية، ويقدم المساعدة للمهنيين والأخصائيين الطبيين، والكادر الطبي، ويقدم الخدمات للمرضى على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. يمكن تنفيذ تقنيات الذكاء الاصطناعي في الأقسام التالية داخل مؤسسات الرعاية الصحية:
تساعد حلول تقنية الرعاية الصحية المتقدمة التي توفرها IBM على تحسين الميزة التنافسية وتجربة الرعاية الصحية، كما تساعد خدمات تكنولوجيا المعلومات فيما يتعلق بالتحول الرقمي وعمليات التنفيذ على نطاق واسع. يتمثل عملاؤنا في مجال الرعاية الصحية في مقدمي الخدمات مثل المستشفيات والأنظمة الصحية وجهات الدفع مثل الوكالات الحكومية وشركات التأمين الصحي الخاصة في جميع أنحاء العالم.
إحداث تحول مسؤول في مجال الرعاية الصحية: تطبيق التصميم والرؤى لإعادة ابتكار الطريقة التي نقدم بها الرعاية
يمكنك استخدام IBM watsonx أو بناء نماذج التعلم الآلي الخاصة بك لتحويل خدمات الرعاية الصحية من خلال تجربة مستخدم رائعة.
يمكنك اتخاذ قرارات أفضل فيما يتعلق بنقاط الرعاية الصحية باستخدام حلول السحابة المخصصة للنظام البنائي للرعاية الصحية، باستخدام خبرات عميقة في المجال ومجموعات بيانات ممكّن بها HIPAA وGxP.
استفد من البيانات والأدوات والتكنولوجيا التي تجعل تجربة العملاء الرائعة ممكنة. احصل على الدعم في تحسين سير العمل من خلال حلول وخدمات تكنولوجيا معلومات متكاملة.
يمكنك تعزيز نتائج الأعمال الديناميكية من خلال ضمان أداء التطبيقات والبنية التحتية، وتأسيس مستقبل الرعاية الصحية.
يمكنك الوصول بسهولة إلى بيانات الرعاية الصحية بشكل أسرع وأكثر ذكاءً وبأسعار معقولة، من أجل عمليات اتخاذ قرارات سريعة وموثوقة.
يمكنك حماية بيانات الرعاية الصحية وبيانات المرضى وعمليات الأعمال التي يتم تشغيلها على الأجهزة المتصلة بشبكتك ويستخدمها الأطباء والممرضون وغيرهم من المتخصصين في الرعاية الصحية.
زيادة التأهب الأمني الإلكتروني والمرونة من أجل رعاية المرضى، مع تعزيز الخدمات الأمنية والدعم لصد التهديدات المحتملة في الوقت الفعلي.
حماية سلامة بيئة Providence السحابية والهجينة والحفاظ على مرونة التطبيقات الحساسة لديها، مع دعم كبير في اتخاذ القرار للانتقال إلى السحابة.
الحد من المكالمات المكلفة في مرحلة ما قبل تقديم الخدمة وتحسين تجربة مزود الخدمة باستخدام الذكاء الاصطناعي الحواري للمساعدة على بناء نظام محادثة رقمي عالي الإنتاجية في مجال الرعاية الصحية.
تنفيذ حل إدارة المرافق الرقمية لتبسيط العمليات من أجل تحسين تجربة العملاء والموظفين والمرضى، باستخدام تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالرعاية الصحية من IBM.
استخدام قابلية الملاحظة لدعم تقديم خدمات الصحة العقلية وتحسين نتائج المرضى.
استخدام تقنية IBM watsonx.ai لتحسين خدمات تقديم الرعاية التي تركز على مصلحة المريض من خلال خدمة أكثر من 700 مريض إضافي أسبوعيًا، وتحقيق انخفاض بنسبة 6% في المواعيد الفائتة لبعض المرضى.
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تجاوز عدم اليقين، وتكيف مع سير العمل والظروف المتغيرة، واغتنم الفرص المستقبلية مع حلول تكنولوجيا الرعاية الصحية.
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