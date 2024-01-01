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تحسين كفاءة رعاية المرضى من خلال منصات آمنة وأتمتة مدعومة بالذكاء الاصطناعي
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إعادة اختراع الرعاية الصحية رقميًا

نعمل على تصميم تجارب منصات آمنة لتلبية احتياجات البيانات والذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات، مما يساعد على تبسيط المهام المختلفة، بدءًا من الرد على المكالمات الهاتفية إلى تحليل اتجاهات صحة السكان (ومن المحتمل أن تكون التطبيقات لم يُنظر فيها بعد) في الوقت الفعلي. على سبيل المثال، روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمخصصة للرعاية الصحية IBM® watsonx Assistant مبنية على التعلم الآلي ونماذج معالجة اللغة الطبيعية (NLP) .

يساهم الذكاء الاصطناعي التوليدي في الحد من الأخطاء البشرية، ويقدم المساعدة للمهنيين والأخصائيين الطبيين، والكادر الطبي، ويقدم الخدمات للمرضى على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. يمكن تنفيذ تقنيات الذكاء الاصطناعي في الأقسام التالية داخل مؤسسات الرعاية الصحية:

  • أمن المعلومات
  • تكنولوجيا المعلومات
  • خدمة العملاء
  • التسويق 
  • المشتريات
  • تطوير المنتج
  • المبيعات 
  • سلسلة التوريد

تساعد حلول تقنية الرعاية الصحية المتقدمة التي توفرها IBM على تحسين الميزة التنافسية وتجربة الرعاية الصحية، كما تساعد خدمات تكنولوجيا المعلومات فيما يتعلق بالتحول الرقمي وعمليات التنفيذ على نطاق واسع. يتمثل عملاؤنا في مجال الرعاية الصحية في مقدمي الخدمات مثل المستشفيات والأنظمة الصحية وجهات الدفع مثل الوكالات الحكومية وشركات التأمين الصحي الخاصة في جميع أنحاء العالم.
حلول تقنية الرعاية الصحية  تطبيق الذكاء الاصطناعي في جميع الأعمال

يمكنك استخدام IBM watsonx أو بناء نماذج التعلم الآلي الخاصة بك لتحويل خدمات الرعاية الصحية من خلال تجربة مستخدم رائعة.

 الحلول السحابية لمجال الرعاية الصحية

يمكنك اتخاذ قرارات أفضل فيما يتعلق بنقاط الرعاية الصحية باستخدام حلول السحابة المخصصة للنظام البنائي للرعاية الصحية، باستخدام خبرات عميقة في المجال ومجموعات بيانات ممكّن بها HIPAA وGxP.

إنشاء تجارب عملاء أكثر ذكاءً

استفد من البيانات والأدوات والتكنولوجيا التي تجعل تجربة العملاء الرائعة ممكنة. احصل على الدعم في تحسين سير العمل من خلال حلول وخدمات تكنولوجيا معلومات متكاملة.

الاستعانة بتكنولوجيا المعلومات الذكية

يمكنك تعزيز نتائج الأعمال الديناميكية من خلال ضمان أداء التطبيقات والبنية التحتية، وتأسيس مستقبل الرعاية الصحية.

 حلول تخزين الرعاية الصحية

يمكنك الوصول بسهولة إلى بيانات الرعاية الصحية بشكل أسرع وأكثر ذكاءً وبأسعار معقولة، من أجل عمليات اتخاذ قرارات سريعة وموثوقة.

حماية البيانات

يمكنك حماية بيانات الرعاية الصحية وبيانات المرضى وعمليات الأعمال التي يتم تشغيلها على الأجهزة المتصلة بشبكتك ويستخدمها الأطباء والممرضون وغيرهم من المتخصصين في الرعاية الصحية.
دراسات حالة NHS Digital

زيادة التأهب الأمني الإلكتروني والمرونة من أجل رعاية المرضى، مع تعزيز الخدمات الأمنية والدعم لصد التهديدات المحتملة في الوقت الفعلي.

 قراءة قصة العميل Providence

حماية سلامة بيئة Providence السحابية والهجينة والحفاظ على مرونة التطبيقات الحساسة لديها، مع دعم كبير في اتخاذ القرار للانتقال إلى السحابة.

 اقرأ دراسة الحالة شركة Humana

الحد من المكالمات المكلفة في مرحلة ما قبل تقديم الخدمة وتحسين تجربة مزود الخدمة باستخدام الذكاء الاصطناعي الحواري للمساعدة على بناء نظام محادثة رقمي عالي الإنتاجية في مجال الرعاية الصحية.

 قراءة قصة العميل مستشفى Royal Melbourne

تنفيذ حل إدارة المرافق الرقمية لتبسيط العمليات من أجل تحسين تجربة العملاء والموظفين والمرضى، باستخدام تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالرعاية الصحية من IBM.

 اقرأ دراسة الحالة Mayden

استخدام قابلية الملاحظة لدعم تقديم خدمات الصحة العقلية وتحسين نتائج المرضى.

 قراءة قصة العميل أمانة خدمة الصحة الوطنية (NHS Trust) في University Hospitals Coventry and Warwickshire (UHCW)


استخدام تقنية IBM watsonx.ai لتحسين خدمات تقديم الرعاية التي تركز على مصلحة المريض من خلال خدمة أكثر من 700 مريض إضافي أسبوعيًا، وتحقيق انخفاض بنسبة 6% في المواعيد الفائتة لبعض المرضى.

 اقرأ دراسة الحالة
الاتجاهات الرائجة في تقنية الرعاية الصحية اقرأ مدونات الرعاية الصحية من IBM
إتقان حوكمة بيانات الرعاية الصحية باستخدام دورة حياة البيانات

كيف يمكن لمقدّم الرعاية الصحية أن يحسّن من إستراتيجية إدارة البيانات، خاصةً بالنظر إلى التأثير المضاعف للتغييرات الصغيرة؟ يمكن أن تساعدك دورة حياة البيانات.
تقديم الذكاء الاصطناعي المسؤول في مجال الرعاية الصحية وعلوم الحياة

تعرف على 5 خطوات رئيسية للتأكد من أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يدعم المجتمعات التي يخدمها.
IBM وCleveland Clinic

شاهد كيف تكشف شركة IBM ومركز Cleveland Clinic عن أول حاسب كمّي مخصص لأبحاث الرعاية الصحية.
تقليل العبء الإداري في مجال الرعاية الصحية باستخدام الذكاء الاصطناعي وقابلية التشغيل المتبادل

طورت IBM نهجًا واستراتيجية شاملة لتوجيه عملائنا في مجال الرعاية الصحية لتحقيق القيمة من خلال تحوّل رقمي شامل، يجمع بين أفضل ما في السوق وبين قدراتنا التقنية والاستشارية المتميزة.
ميزات الرعاية الصحية باستخدام الذكاء الاصطناعي

يُستخدم الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية في كل شيء بدءًا من الإجابة عن أسئلة المرضى إلى المساعدة في العمليات الجراحية، وتطوير أدوية جديدة. تعرّف على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي ليعود بالفائدة على الموظفين والمرضى.
أبحاث ومعارف حول الرعاية الصحية وعلوم الحياة

تجاوز عدم اليقين، وتكيف مع سير العمل والظروف المتغيرة، واغتنم الفرص المستقبلية مع حلول تكنولوجيا الرعاية الصحية.
الأحداث

Dreamforce 2024

لا يفوتك حضور أكبر حدث سنوي لفريق المبيعات في الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر في سان فرانسيسكو

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TechXchange 2024

عزّز قدرات الذكاء الاصطناعي التي لديك بحضور الحدث التعليمي الذي تنظمه IBM في الفترة من 21 إلى 24 أكتوبر في لاس فيجاس

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