تتسارع وتيرة الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل كبير، وتتضح إمكاناته للمؤسسات. ومع ذلك، فإن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في قطاع معقد مثل الخدمات المالية تتطلب نهجًا ناضجًا وإطارًا مدروسًا للتخفيف من المخاطر والتعرض للخطر. وسوف يغير الذكاء الاصطناعي الطريقة التي يمكن بها لقطاع الخدمات المالية مساعدة العملاء وبناء الكفاءة وتحسينها وتأمين البيانات. ولكن هناك اعتبارات مهمة يجب توضيحها.
لقد قادت شركة ®IBM الابتكار في قطاع الخدمات المالية لأكثر من 100 عام، حيث قدمت حلولاً تقنية تسمح لمقدمي الخدمات المالية بالحصول على ميزة تنافسية. وأقامت شراكة مع أكثر من 90 من أكبر البنوك ومقدمي خدمات إدارة الثروات في العالم، ما ساعدها على تبسيط عملياتها التجارية وتسهيل سير عملها. تساعد قدراتنا السحابية الهجينة والذكاء الاصطناعي البنوك على الانتقال إلى نماذج تشغيل جديدة، وتبنّي الرقمنة والأتمتة الذكية وتحقيق الربحية المستمرة في عصر جديد من الخدمات المصرفية التجارية والخاصة بالبيع بالتجزئة.
ندوة عبر الإنترنت من IBM: معالجة المخاطر والمتطلبات التنظيمية لأحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي - 19 يونيو 2024 الساعة 1:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة
تسخير الذكاء الاصطناعي في العمل لخدمة العملاء في القطاع المصرفي
حلول IBM Consulting للخدمات المالية
يتوقع عملاء الخدمات المصرفية الآن تجربة مصرفية شخصية وسلسة وفي الوقت الفعلي. قدّم خدمة عملاء متواصلة وذكية بفضل الذكاء الاصطناعي الحواري المتطور.
إن توفير الشفافية والمساءلة الكاملة لعوامل الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات أمر ضروري للبنوك وعملائها. حقق أهداف المسؤولية من خلال تبسيط عملية جمع بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وإعداد التقارير عنها وإجراءاتها.
يجب على البنوك أن تعمل على إنشاء مستويات جديدة من الكفاءة في خدماتها المصرفية مع زيادة القدرة والإنتاجية. ويصبح هذا ممكنًا بفضل حلول التقنية المصرفية مثل إدارة موارد التطبيقات على السحابة الهجينة.
تحتاج الأنظمة المصرفية الحديثة، مثل الخدمات المصرفية الرقمية، إلى الوصول الفوري إلى البيانات الحيوية مع ضمان بقائها آمنة. ويشكل التخزين السحابي الذي يعمل على تحسين المرونة والاستجابة وإدارة البيانات والكفاءة التشغيلية أهمية بالغة.
إن المشهد التنافسي المتطور والتهديدات الأمنية الجديدة والمتطلبات التنظيمية المتغيرة تتطلب التحول نحو الخدمات المصرفية المفتوحة والأنظمة الحديثة.
برنامج جهاز نقطة النهاية الذي يساعد على تقييم المخاطر واكتشاف الاحتيال وتحديد الهوية ومصادقة المستخدمين والحماية من المحاولات الضارة عبر جميع القنوات.
أصبحت خدمة الخبراء أسرع بنسبة 60%. تعمل Crédit Mutuel على تعزيز خبرتها في خدمة العملاء باستخدام IBM Watson.
شاهد كيف أعاد بنك NatWest تصور تجربة العملاء المخصصة.
إطلاق العنان لقيمة الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة
يناقش Dario Gil كيف ستتيح التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي وحوسبة Quantum فرصًا للقطاع المصرفي وما يجب عليهم فعله للاستعداد للاستفادة الكاملة منها لتحقيق القيمة.
جلس خبراء IBM لدينا مع Jim Marous من بودكاست Banking Transformed لمناقشة كيفية عمل السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي معًا في وقت واحد لمواءمة أفضل مع أهداف أعمال مؤسستك البنكية أثناء تحديث تطبيقاتك على نطاق واسع.
أجرى تقرير جديد، وهو ثمرة تعاون بين IBM و BIAN و Red Hat، استطلاعًا لآراء 1000 من المسؤولين التنفيذيين للمؤسسات المالية و12000 مستهلك حول جاهزيتهم للتمويل المضمن. وكشف البحث أن 60% من المؤسسات المالية تتقدم نحو الخدمات المصرفية المضمنة. شاهد مناقشة حول نتائج التقرير.
كان قطاع الخدمات المالية هو القطاع الثاني الأكثر تعرضًا للهجوم في عام 2023 للعام الثالث على التوالي. يساعد مؤشر IBM Security® X-Force® Threat Intelligence Index 2024 المديرين التنفيذيين لأمن المعلومات في قطاع الخدمات المالية على البقاء في صدارة الهجمات الإلكترونية من خلال تقديم أبرز الأحداث العالمية في القطاع.
تحتفظ البنوك بمعارف عن الحياة الرقمية لملايين الأشخاص. ومن خلال دمج البيانات مع شريك يتجاوز الخدمات المصرفية، تكتسب المؤسسات المالية فرصًا جديدة لتعزيز تجارب جديدة وإنشاء فرص جديدة ودفع تدفقات إيرادات جديدة.
تعرف على كيفية مساعدة التمويل المضمن للبنوك على خدمة عملائها متى وأينما ظهرت الحاجة المالية، استنادًا إلى وجهات نظر 1000 من المسؤولين التنفيذيين في الخدمات المالية الذين شملهم الاستطلاع.
سيكون بنك NatWest من أوائل البنوك في المملكة المتحدة التي تنشر الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال مساعد افتراضي يوفر تجربة آمنة وبسيطة وسهلة الوصول إليها في خدماته الرقمية. من خلال الاستفادة من منصة البيانات والذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة watsonx من IBM، تعمل الفرق معًا على إنشاء مساعد رقمي (Cora+) الذي يطور قدرة روبوت المحادثة إلى تجربة أكثر تفاعلية وحوارية.
انضم إلى Jerry Cuomo و Riccardo Forlenza من IBM في مناقشة شيقة مع Murli Buluswar من Citigroup حول "من الخارج إلى الداخل: منظور القطاع المالي". حيث تقدم هذه الحلقة استكشافًا متعمقًا لدور الذكاء الاصطناعي التوليدي في تحويل الصناعات، وخاصة الخدمات المالية.
احصل على رؤى عملية كل أسبوعين حول كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في عملك.
تعرف على كيفية قيام خبراء التقنية والصناعة في IBM بتسهيل وصول العملاء إلى خطوتهم التالية بشكل أسرع.
اعمل مع خبراء IBM في التقنية والصناعة لتتمكن من الابتكار بسرعة وحل أكثر تحديات الأعمال تعقيدًا في مؤسستك.