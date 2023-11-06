تتسارع وتيرة الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل كبير، وتتضح إمكاناته للمؤسسات. ومع ذلك، فإن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في قطاع معقد مثل الخدمات المالية تتطلب نهجًا ناضجًا وإطارًا مدروسًا للتخفيف من المخاطر والتعرض للخطر. وسوف يغير الذكاء الاصطناعي الطريقة التي يمكن بها لقطاع الخدمات المالية مساعدة العملاء وبناء الكفاءة وتحسينها وتأمين البيانات. ولكن هناك اعتبارات مهمة يجب توضيحها.

لقد قادت شركة ®‎IBM الابتكار في قطاع الخدمات المالية لأكثر من 100 عام، حيث قدمت حلولاً تقنية تسمح لمقدمي الخدمات المالية بالحصول على ميزة تنافسية. وأقامت شراكة مع أكثر من 90 من أكبر البنوك ومقدمي خدمات إدارة الثروات في العالم، ما ساعدها على تبسيط عملياتها التجارية وتسهيل سير عملها. تساعد قدراتنا السحابية الهجينة والذكاء الاصطناعي البنوك على الانتقال إلى نماذج تشغيل جديدة، وتبنّي الرقمنة والأتمتة الذكية وتحقيق الربحية المستمرة في عصر جديد من الخدمات المصرفية التجارية والخاصة بالبيع بالتجزئة.