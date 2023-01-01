الصفحة الرئيسية AI and ML watsonx Assistant أداة تقدير مزايا watsonx للمجال المصرفي
تقديم خدمة عملاء لمؤسستك المالية تعزز الإنتاجية والنمو باستخدام الذكاء الاصطناعي من IBM
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عزز إضفاء الطابع الشخصي على تجربة عملائك لعملاء الخدمات المالية المؤسسية والتجارية وللأفراد لديك مع تمكين الموظفين. توقف للحظة لملء بيانات أداة تقدير العائد على الاستثمار أدناه وتعرّف كيف يمكن لمصرفك أن يكمل إستراتيجية خدمة العملاء الحالية باستخدام ™IBM watsonx Assistant. 

*تُحسب النتائج الموضحة بناءً على بيانات وافتراضات معينة تتعلق بالاستخدام المحتمل لمنصة watsonx. Assistant، بما في ذلك مدخلات المستخدم، ومعايير الصناعة، وبيانات الطرف الثالث من أسواق الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وبيانات خدمة العملاء من شركة IBM، ودراسة TEI أبريل 2023 من Forrester، برعاية شركة IBM. وتُحسب المزايا المالية المحتملة بناءً على القيمة المقدرة لزيادة الإنتاجية التي يمكن إعادة توزيعها لأعمال ذات قيمة أعلى.  تُقدم النتائج لأغراض توضيحية فقط ولا ينبغي الاعتماد عليها بصفة ضمان أو التزام بالنتائج أو المزايا المحتملة أو الفعلية. لا تستند النتائج إلى بيانات فعلية أو نماذج إحصائية، وقد لا تكون دقيقة أو قابلة للتطبيق عليك. ستختلف النتائج الفعلية بناءً على ظروفك الخاصة واستخدامك وتكويناتك وبيئتك، من بين عوامل أخرى.

تسخير الذكاء الاصطناعي في العمل لخدمة العملاء في القطاع المصرفي

تعرّف على سبب أهمية الذكاء الاصطناعي في تحويل خدمة العملاء في القطاع المصرفي من خلال تحسين الإنتاجية وأوقات الاستجابة وحل المشكلات.

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