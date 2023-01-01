عزز إضفاء الطابع الشخصي على تجربة عملائك لعملاء الخدمات المالية المؤسسية والتجارية وللأفراد لديك مع تمكين الموظفين. توقف للحظة لملء بيانات أداة تقدير العائد على الاستثمار أدناه وتعرّف كيف يمكن لمصرفك أن يكمل إستراتيجية خدمة العملاء الحالية باستخدام ™IBM watsonx Assistant.