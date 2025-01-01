تعمل استراتيجية قابلية الملاحظة الشاملة على تبسيط مكونات تكنولوجيا المعلومات المعقدة مع توفير رؤية تفصيلية للتطبيقات الحديثة والموزعة، وتحليل السبب الأساسي لمشكلات الأداء والمخاطر والحصول على رؤى قابلة للتنفيذ في الوقت الفعلي تقريبًا لتعزيز الأداء والمساعدة على زيادة المرونة التشغيلية.

يعمل حل قابلية الملاحظة المدعوم بالذكاء الاصطناعي على مراقبة وتحليل ومعالجة وتحسين بيئات المعلومات من أجل سرعة تحديد المشكلات وحلها تلقائيًا، ما يُسهم في تحويل فِرَق تكنولوجيا المعلومات من استراتيجية حل المشكلات بعد وقوعها بشكل تفاعلي إلى التحسينات الاستراتيجية الاستباقية لضمان سلاسة العمليات.