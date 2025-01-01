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قابلية الملاحظة

حل IBM Observability
يمكنك زيادة مرونتك التشغيلية إلى أقصى حد وضمان سلامة تطبيقات السحابة الأصلية من خلال قابلية الملاحظة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
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متخصصان في تكنولوجيا المعلومات ينظران إلى جهاز لوحي

المراقبة. التحليل. التحسين.

تبسيط أداء وكفاءة تكنولوجيا المعلومات

تعمل استراتيجية قابلية الملاحظة الشاملة على تبسيط مكونات تكنولوجيا المعلومات المعقدة مع توفير رؤية تفصيلية للتطبيقات الحديثة والموزعة، وتحليل السبب الأساسي لمشكلات الأداء والمخاطر والحصول على رؤى قابلة للتنفيذ في الوقت الفعلي تقريبًا لتعزيز الأداء والمساعدة على زيادة المرونة التشغيلية.

يعمل حل قابلية الملاحظة المدعوم بالذكاء الاصطناعي على مراقبة وتحليل ومعالجة وتحسين بيئات المعلومات من أجل سرعة تحديد المشكلات وحلها تلقائيًا، ما يُسهم في تحويل فِرَق تكنولوجيا المعلومات من استراتيجية حل المشكلات بعد وقوعها بشكل تفاعلي إلى التحسينات الاستراتيجية الاستباقية لضمان سلاسة العمليات.
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حالات الاستخدام

حل مشاكل التطبيق قبل أن يتأثر المستخدمون يمكنك مساعدة فِرَق عمليات التطوير(DevOps) وفِرَق هندسة موثوقية الموقع (SRE) على تبسيط تعقيدات السحابة الأصلية وزيادة مدة التشغيل باستخدام ممارسات قابلية الملاحظة المؤتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. استكشف IBM Instana Observability
إدارة مخاطر التطبيقات والامتثال والمرونة يساعد هندسة موثوقية الموقع (SRE) ومالكي التطبيقات على الحفاظ على أداء صحي للتطبيقات عبر الوظائف الحساسة، مثل مرونة التطبيق، والمخاطر المتعلقة بنقاط الضعف الشائعة (مثل CVE، وغيرها)، ومشكلات الامتثال، والشهادات منتهية الصلاحية وغيرها. اكتشف IBM Concert
تحسين الإجراءات وأتمتتها لتقليل التكاليف مساعدة فِرَق عمليات تكنولوجيا المعلومات (ITOps) وعمليات السحابة (CloudOps) وفِرَق هندسة موثوقية الموقع (SRE) على تنفيذ إجراءات التحجيم التلقائي للموارد في الوقت الفعلي لتلبية متطلبات التطبيقات وزيادة عائد الاستثمار مع تحسين الأداء عبر بيئات السحابات المتعددة الهجينة. استكشف IBM Turbonomic
حل مشاكل التطبيق قبل أن يتأثر المستخدمون يمكنك مساعدة فِرَق عمليات التطوير(DevOps) وفِرَق هندسة موثوقية الموقع (SRE) على تبسيط تعقيدات السحابة الأصلية وزيادة مدة التشغيل باستخدام ممارسات قابلية الملاحظة المؤتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. استكشف IBM Instana Observability
إدارة مخاطر التطبيقات والامتثال والمرونة يساعد هندسة موثوقية الموقع (SRE) ومالكي التطبيقات على الحفاظ على أداء صحي للتطبيقات عبر الوظائف الحساسة، مثل مرونة التطبيق، والمخاطر المتعلقة بنقاط الضعف الشائعة (مثل CVE، وغيرها)، ومشكلات الامتثال، والشهادات منتهية الصلاحية وغيرها. اكتشف IBM Concert
تحسين الإجراءات وأتمتتها لتقليل التكاليف مساعدة فِرَق عمليات تكنولوجيا المعلومات (ITOps) وعمليات السحابة (CloudOps) وفِرَق هندسة موثوقية الموقع (SRE) على تنفيذ إجراءات التحجيم التلقائي للموارد في الوقت الفعلي لتلبية متطلبات التطبيقات وزيادة عائد الاستثمار مع تحسين الأداء عبر بيئات السحابات المتعددة الهجينة. استكشف IBM Turbonomic

بالأرقام

%99.99 توفُّر التطبيق Enento Group: اقرأ المزيد 90% التخفيف من الثغرات والمخاطر الأمنية الشائعة (CVE) بشكل أسرع IBM SRE: اقرأ المزيد 30% معدلات توفير في تكاليف ترخيص VMware APIS IT: اقرأ المزيد 175 ألف عملية أتمتة لتخصيص الموارد IBM TechZone: اقرأ المزيد

قصص حقيقية. تأثير فعلي.

"من وجهة نظري، أرى أن تطبيق Turbonomic وInstana هو بلا شك أفضل طريقة لتحديد الحجم الصحيح للبنية التحتية الخاصة بك وتقليل البصمة الكربونية دون التضحية بالأداء".

 

 

Francesco Sartini
   رئيس قسم الابتكار
   BlueIT
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"لقد وقع اختيارنا على منصة Instana لعدة أسباب. لأنها تتميز بسهولة بالغة، وتوفِّر تلقائيًا الرؤية المطلوبة لتطبيقاتنا القائمة على الحاويات. ولأنها ميسورة التكلفة، حيث تبلغ تكلفتها ثلث تكلفة حل مراقبة أداء التطبيقات (APM) الذي كان لدينا سابقًا. كما أنها تتميز بمستوى دعم لا مثيل له، وهو الأفضل الذي رأيته على الإطلاق".

 

Marcus Sengol
   نائب الرئيس الأول للعمليات التقنية
   Leaf Goup Ltd.
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اتخِذ الخطوة التالية

ابدأ في إدارة وتحسين عمليات تكنولوجيا المعلومات من أجل تعزيز الأداء والتكلفة والكفاءة من خلال حل قابلية الملاحظة من IBM.
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