تعزيز الموارد البشرية للخدمات المالية باستخدام الذكاء الاصطناعي من IBM
أطلق العنان للإنتاجية المحسَّنة في عمليات أنظمة الموارد البشرية. وتمكَّن من توفير الدقة والأداء في مهام سير عمل الموارد البشرية ومنصاتها. توقَّف لحظة لملء أداة تقدير العائد على الاستثمار أدناه واكتشف الكيفية التي تستطيع من خلالها وظيفة الموارد البشرية لديك تقليل وقت الاستجابة لطلبات الموارد البشرية، وتحسين إنتاجية الموظفين بمساعدة مجموعة حلول watsonx AI من IBM.
* تُحسب النتائج المعروضة بناءً على بيانات وافتراضات معينة تتعلق بالاستخدام المحتمل لمنصة watsonx Assistant، بما في ذلك إدخالات المستخدمين ومعايير الصناعات وبيانات الجهات الخارجية وبيانات الموارد البشرية من IBM Insitute of Business Value (المُشار إليه اختصارًا IBV). وتُحسب المزايا المالية المحتملة بناءً على القيمة المقدرة لزيادة الإنتاجية التي يمكن إعادة توزيعها لأعمال ذات قيمة أعلى. تُقدَّم النتائج لأغراض توضيحية فقط وينبغي ألَّا يُعتمَد عليها كضمان أو التزام بالنتائج أو المزايا المحتملة أو الفعلية. لا تستند النتائج إلى بيانات فعلية أو نماذج إحصائية، وقد لا تكون دقيقة أو قابلة للتطبيق عليك. ستختلف النتائج الفعلية بناءً على ظروفك الخاصة واستخدامك وتكويناتك وبيئتك، وعوامل أخرى.
تعرَّف على كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتعزيز عمليات الموارد البشرية والارتقاء بمهارات المؤسسة بأكملها في البنك أو مؤسسة الخدمات المالية لتمكين الأفراد وتحويل العمليات.
لنناقش إستراتيجية تقنية المعلومات لديك. سيساعدك مستشارونا في تحويل رؤيتك إلى واقع ملموس وتخصيص حل يناسب احتياجاتك.
حقِّق قيمة أعمالك باستخدام الذكاء الاصطناعي الذي يمكنك الاعتماد عليه وتعزيز تحوُّلك
استعد لتأمين مستقبل نظامك البيئي الرقمي باستخدام الذكاء الاصطناعي القابل للتوسع وتقنية الأتمتة