أطلق العنان للإنتاجية المحسَّنة في عمليات أنظمة الموارد البشرية. وتمكَّن من توفير الدقة والأداء في مهام سير عمل الموارد البشرية ومنصاتها. توقَّف لحظة لملء أداة تقدير العائد على الاستثمار أدناه واكتشف الكيفية التي تستطيع من خلالها وظيفة الموارد البشرية لديك تقليل وقت الاستجابة لطلبات الموارد البشرية، وتحسين إنتاجية الموظفين بمساعدة مجموعة حلول watsonx AI من IBM.