تقليديًا، استفادت العديد من عمليات الموارد البشرية والتطبيقات والتقنيات -من تحليل السير الذاتية، والاستقطاب والفرز، ومطابقة مهارات المرشحين- من قدرات الأتمتة والذكاء الاصطناعي، وكانت متوافقة معها بشكل وثيق. ومع ذلك، في هذا العصر الجديد، يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يقدِّم المزيد باستخدام المستشارين المستهدفين وستستمر حالات الاستخدام التي تستفيد منه في التوسع. يمكن الآن تعزيز عمل الموظفين البشريين في عمليات مثل إنشاء الوصف الوظيفي والبحث الذكي باستخدام الرؤى القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي التوليدي. لا يؤدي ذلك إلى تحويل عمليات الموارد البشرية وتعزيز عمليات الأعمال فحسب، بل يمكِّن متخصصي الموارد البشرية من الابتكار والتركيز على الأعمال ذات القيمة الأعلى.

على سبيل المثال، عملت وظيفة الموارد البشرية في شركة IBM على بناء قدرات مساعدها الرقمي الداخلي القائم على الذكاء الاصطناعي AskHR على مدار السنوات الست الماضية لأتمتة أكثر من مائة عملية والتعامل مع أكثر من مليون ونصف مليون محادثة للموظفين سنويًا. يوفر AskHR للمستخدمين المعلومات ذات الصلة وبدأ مؤخرًا بتوجيه التنبيهات إلى الموظفين الذين يستعدون للسفر، وإرسال تنبيهات الطقس، والمساعدة على العمليات الروتينية الأخرى. مع استمرار AskHR في التعلم وتوسيع قدراته، يمكن للموظفين البشريين التطلع إلى توفير الوقت في المهام المتكررة والتركيز على الأعمال الأكثر تعقيدًا.

لقد أصبح تطور قدرات الذكاء الاصطناعي في حالات الاستخدام مثل التوظيف والاستحواذ أكثر تطورًا، ما أدى إلى إدارة التكلفة والوقت المرتبطين بتعيين موظفين جُدُد. ومن خلال القدرة على تقسيم الطلبات بناءً على متطلبات الدور وتوافر المواهب والمعايير الإلزامية الأخرى، يمكن لمسؤولي التوظيف تحسين مطابقة مهارات المرشحين وجذب المزيد من المواهب المتنوعة وزيادة إنتاجيتهم.