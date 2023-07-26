أدى ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج الأساس إلى إحداث تغيير جذري في طريقة عمل الشركات عبر مختلف الصناعات عند هذه النقطة التحولية الحالية. وينطبق ذلك بشكل خاص على قسم الموارد البشرية، الذي تم دفعه إلى مقدمة العصر الجديد للذكاء الاصطناعي. في دراسة حديثة أجراها معهد IBM Institute for Business Value (IBV) بعنوان “CEO decision-making in the age of AI”، أشار 36% من الرؤساء التنفيذيين المشاركين إلى أن القوى العاملة والمهارات تمثِّل العامل الأكثر تأثيرًا في مؤسستهم. يَعِد توسيع استخدام قدرات الذكاء الاصطناعي لدعم العمل البشري في العمليات الأساسية للموارد البشرية، مثل التوظيف والاحتفاظ بالموظفين وتطوير المهارات والمواهب، بتحقيق تحوُّل مؤسسي ويسمح للمؤسسات بالتنافس في السوق العالمية.
نزِّل تقرير “Enterprise generative AI: State of the market” لتتعرَّف على كيفية استفادة المؤسسات من قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي.
النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال
ابقَ على اطلاع دومًا بأهم—اتجاهات المجال وأكثرها إثارة للفضول—بشأن الذكاء الاصطناعي والأتمتة والبيانات وغيرها الكثير مع نشرة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
سيتم تسليم اشتراكك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك هنا. راجع بيان خصوصية IBM لمزيد من المعلومات.
تقليديًا، استفادت العديد من عمليات الموارد البشرية والتطبيقات والتقنيات -من تحليل السير الذاتية، والاستقطاب والفرز، ومطابقة مهارات المرشحين- من قدرات الأتمتة والذكاء الاصطناعي، وكانت متوافقة معها بشكل وثيق. ومع ذلك، في هذا العصر الجديد، يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يقدِّم المزيد باستخدام المستشارين المستهدفين وستستمر حالات الاستخدام التي تستفيد منه في التوسع. يمكن الآن تعزيز عمل الموظفين البشريين في عمليات مثل إنشاء الوصف الوظيفي والبحث الذكي باستخدام الرؤى القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي التوليدي. لا يؤدي ذلك إلى تحويل عمليات الموارد البشرية وتعزيز عمليات الأعمال فحسب، بل يمكِّن متخصصي الموارد البشرية من الابتكار والتركيز على الأعمال ذات القيمة الأعلى.
على سبيل المثال، عملت وظيفة الموارد البشرية في شركة IBM على بناء قدرات مساعدها الرقمي الداخلي القائم على الذكاء الاصطناعي AskHR على مدار السنوات الست الماضية لأتمتة أكثر من مائة عملية والتعامل مع أكثر من مليون ونصف مليون محادثة للموظفين سنويًا. يوفر AskHR للمستخدمين المعلومات ذات الصلة وبدأ مؤخرًا بتوجيه التنبيهات إلى الموظفين الذين يستعدون للسفر، وإرسال تنبيهات الطقس، والمساعدة على العمليات الروتينية الأخرى. مع استمرار AskHR في التعلم وتوسيع قدراته، يمكن للموظفين البشريين التطلع إلى توفير الوقت في المهام المتكررة والتركيز على الأعمال الأكثر تعقيدًا.
لقد أصبح تطور قدرات الذكاء الاصطناعي في حالات الاستخدام مثل التوظيف والاستحواذ أكثر تطورًا، ما أدى إلى إدارة التكلفة والوقت المرتبطين بتعيين موظفين جُدُد. ومن خلال القدرة على تقسيم الطلبات بناءً على متطلبات الدور وتوافر المواهب والمعايير الإلزامية الأخرى، يمكن لمسؤولي التوظيف تحسين مطابقة مهارات المرشحين وجذب المزيد من المواهب المتنوعة وزيادة إنتاجيتهم.
على الرغم من أن الإمكانيات لا حدود لها، فإن الازدياد الكبير في حالات استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الموارد البشرية يُطلق أيضًا تساؤلات حول سوء الاستخدام وإمكانية التحيّز. يمكن أن يؤدي الانتشار الواسع لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تطبيقات الموارد البشرية مخاوف تتعلق بالاعتبارات الأخلاقية وتأثيره في بيانات الموظفين وخصوصيتهم. قبل دمج الذكاء الاصطناعي في عملياتها، ينبغي على المؤسسات وضع أهداف واضحة لتحديد معنى الذكاء الاصطناعي المسؤول بالنسبة لها بشكل فردي، وتحديد ليس فقط ما هي مستعدة للقيام به، بل أيضًا ما هي غير مستعدة للقيام به. قد يؤدي الفشل في اعتماد الاستراتيجية التي تدعم الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي إلى زيادة التأثير في السمعة والتأثير التنظيمي والقانوني وحتى المالي.
لذلك، يُعَد الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي أمرًا ضروريًا للنجاح عبر دورة حياة الموظف بأكملها ويجب أن يؤخذ في الاعتبار في استراتيجية الذكاء الاصطناعي التوليدي. وعلى هذا النحو، لا يمكن لقادة الموارد البشرية الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات من تلقاء نفسه. ينبغي إشراك الموظفين طوال مراحل الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي للمساعدة على كسب الثقة والحصول على دعم المؤسسة.
لمساعدة المؤسسات على دمج الذكاء الاصطناعي المسؤول في ثقافتها المؤسسية، توصي IBM باتِّباع هذه الركائز الخمس لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.
على الرغم من أننا لا نعرف إلى أين سيتطور المستوى التالي من الذكاء الاصطناعي التوليدي، فإننا نشجِّع المؤسسات على جعل هذه الركائز الأخلاقية جزءًا أساسيًا من الثقافة. قادة الموارد البشرية هم من يحددون التوجه العام. يتعين عليهم توجيه المؤسسة بأكملها نحو مناقشة التداعيات الأخلاقية للذكاء الاصطناعي وحماية خصوصية البيانات. يجب عليهم أيضًا أن يكونوا قادرين على توضيح كيفية تحقيق استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة أخلاقية وموثوق بها لمؤسستهم.
استمِع إلى البودكاست لتتعرَّف على آفاق الذكاء الاصطناعي الجريئة في الموارد البشرية وما يجب على قادة الموارد البشرية فعله مع دمج الشركات للذكاء الاصطناعي في أنظمتها.
هناك العديد من الاعتبارات في إدخال الذكاء الاصطناعي في عمليات الموارد البشرية، ما يجعل قادة الأعمال يواجهون عبء القرارات بشأن كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي ومتى وأين يستخدمونه لمنفعة القوى العاملة لديهم. بدءًا من التساؤلات حول نقطة البداية، والتأكد من توافر المهارات والتقنيات اللازمة، واستخدام بيانات عالية الجودة، قد تكون عملية اتخاذ القرار معقدة ومرهقة ومربكة. بالإضافة إلى ذلك، هناك الكثير من الضغط لدمج الذكاء الاصطناعي في المزيد من حالات الاستخدام، وتحسين مستويات الإنتاجية وإنشاء نماذج أعمال جديدة.
لتبسيط الأمور وتحديد أفضل مسار للعمل، يجب العودة إلى الأساسيات، مع التركيز على استراتيجيتك، ونموذج التشغيل، والموظفين، للمساعدة على تقييم جاهزية مؤسستك للذكاء الاصطناعي.
يمكن تقليل التحديات من خلال مواءمة استراتيجية الأعمال العامة للمؤسسة مع استراتيجية الذكاء الاصطناعي التوليدي أولًا، وتحديد العمليات وسير العمل من البداية إلى النهاية، وتثقيف الأفراد والتقنيات حول كيفية تكامل كل العناصر معًا. بغض النظر عن المرحلة التي تتواجد فيها في هذه العملية، يمكن لـ IBM Consulting مساعدتك على الإجابة عن الأسئلة الصعبة، وتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي في أنظمة الموارد البشرية الحالية، وتسريع التحول الرقمي، واستثمار إمكانات القوى العاملة.
استمع إلى الخبراء وهم يشاركون كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات بطريقة أخلاقية لجعل إدارة الموارد البشرية أكثر كفاءة وإنسانية.
اكتشف 10 طرق يمكن للموارد البشرية من خلالها أن تصبح مستشارًا إستراتيجيًا لتطوير نموذج يركز على الأفراد ويضع المؤسسة في أفضل مكانة للمستقبل.
اعرف كيف يبني قادة الموارد البشرية ثقافة مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال تبني التجربة وتمكين الأشخاص.
إعادة تصور الموارد البشرية وتحديثها باستخدام الذكاء الاصطناعي باعتباره عنصرًا أساسيًا فيها لتحقيق نتائج أعمال أفضل واكتشاف الإمكانات الكاملة التي يتمتع بها الموظفين.
تسريع عمليات الموارد البشرية باستخدام IBM watsonx Orchestrate وأتمتة المهام الشاقة.
تبسيط عمليات الموارد البشرية وتعزيز عملية صنع القرار ودفع نتائج الأعمال من خلال حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي.
إعادة تصور الموارد البشرية وتحديثها باستخدام الذكاء الاصطناعي باعتباره عنصرًا أساسيًا فيها لتحقيق نتائج أعمال أفضل، واكتشاف إمكانات الموظفين والعمل.