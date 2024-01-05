المؤسسات المالية التي كانت تتنافس وفقًا لأوجه كفاءة مكاتب الدعم تتنافس الآن على أساس تجارب عملاء المكتب التنفيذي. تساعد IBM Financial Services Consulting العملاء على الاستجابة بدلًا من التفاعل مع هذا التغيير في نموذج أعمال صناعة الخدمات المالية التقليدية.
ساعدت خبرتنا في تحديث الأنظمة الأساسية الرقمية للخدمات المصرفية عملاءنا على تحقيق تحسينات في نسبة التكلفة إلى الدخل (C/I) تزيد عن 14% ومدخرات إجمالي تكلفة العمليات (TCO) بمتوسط يتراوح بين 20 و30%. تؤدي الخبرة الصناعية والتقنية الكبيرة التي تتمتع بها IBM Consulting إلى تحقيق نتائج مهمة مرتبطة بالأداء المالي السليم الذي يركِّز على ثلاثة متطلبات أساسية للعميل: النمو والكفاءة والامتثال.
بسبب أهمية تحديث شركات الخدمات المالية، توفر شركتنا IBM Payments Center العالمية حلول دفع متكاملة لتمكين عناصر السرعة والأمن وقابلية التوسع اللازمة في نظام دفع بنائي دائم النمو يركِّز على الشريك.
تقديم خدمة عملاء لمؤسستك المالية تعزز الإنتاجية والنمو باستخدام IBM watsonx Assistant.
زيارة خدمات الذكاء الاصطناعي لدى IBM Consulting
تم تصنيف شركتنا على أنها واحدة من أفضل الشركات الاستشارية الإدارية في أمريكا في عام 2023، كما حصلنا على تقييم خمس نجوم، وهو أعلى تقييم، لعملنا مع المؤسسات المالية.
تتعاون كلٌّ من IBM Consulting وTemenos لتقديم تحديث لنظام مصرفي أساسي يشبه SaaS باستخدام دعم Red Hat OpenShift الذي تستمده من البنية التحتية في IBM Power.
التحسين السريع في الوقت المناسب للقيمة لتطبيقات السحابة الهجينة القائمة على البيانات¹
من طلبات العملاء تم التعامل معها من خلال الوكيل الافتراضي ومنصة الذكاء الاصطناعي الحواري للبنك الرائد²
زيادة في صافي نقاط الترويج باستخدام أداة دعم الرهن العقاري الرقمية الجديدة وتحسين تجربة العملاء³
سرّع رحلتك نحو تطبيق التقنية السحابية وتبنّي فكرة التحول الرقمي والاستدامة في الخدمات المصرفية من خلال تحديث الأنظمة الأساسية والتطبيقات والعمليات والأنظمة البنائية.
احصل على أفضلية تنافسية على منافسيك في أسواق رأس المال. تُقدم IBM Payments Center (IPC) أحدث التقنيات المعرفية والذكاء الاصطناعي لمساعدة الشركات العالمية على زيادة الكفاءة والقيمة في خدمات الدفع. فسواءٌ أكنت في قطاع إدارة الأصول أو قطاع إدارة الثروات أو مجال التخطيط المالي أو كنت منخرطًا في الاستثمارات المصرفية أو في أي نوع آخر من الأعمال باستخدام نموذج تشغيل الخدمات المالية، يمكن أن تساعدك خبرتنا في معيار ISO 20022 على إنشاء تجارب متميزة واكتساب رؤى جديدة من خلال بيانات أفضل.
حسّن تجربة العملاء وأنشئ تدفقات إيرادات جديدة واحمِ شركتك من تهديدات الأمن الإلكتروني. تعمل IBM Cloud for Financial Services على تسريع الإمكانات الأكثر تحويلية للخدمات المصرفية السحابية مع ضمان الأمان والامتثال.
نظرًا لأن 60% من سكان الهند يبلغون من العمر خمسة وثلاثين عامًا وأصغر، فقد عقد بنك الدولة الهندي شراكة مع IBM Consulting لإعادة تصور كيفية تقديم الخدمات المالية والمزيد من أجل بناء علاقات مع هذه المجموعة المهمة من العملاء.
احتاجت PNC إلى نهج مرن ومتطور لكسب العملاء الجدد، ما دفعها إلى إقامة شراكة مع IBM لإعادة تصور الطرق التي يقدم بها موظفوها وعملياتها وتقنياتها التجارب والمنتجات المتميزة التي تمكِّن العملاء من إدارة شؤونهم المالية بشكل فعّال.
تهدف شركة CaixaBank الإسبانية إلى تطوير التطبيقات الأساسية وتحسين أوجه الكفاءة وتعزيز رؤيته المبتكرة للخدمات المالية. يقول المدير التنفيذي للبنك، "أصبحت IBM شريكة لا غنى عنها في تطوير الإمكانات الرقمية لشركة CaixaBank".
تتجه البنوك التي تعمل من خلال منصة Amazon Web Services إلى IBM Consulting لتحسين الإنفاق وتأمين بيئات السحابة لديهم مع تسريع الابتكار.
تشتمل حالة الشراكة من الدرجة الأولى لشركة IBM Consulting مع Microsoft على خبرة الصناعة المالية العميقة لتقديم تجارب عملاء متميزة عبر القنوات والمنتجات والخدمات.
تعمل IBM وSalesforce معًا للمشاركة في إنشاء حلول لشركة Salesforce وإعادة تصورها وهندستها بهدف تحويل الأعمال وجعلها تمتثل للبيئات الرقمية المتغيرة.
يقدم الشركاء في التحول الرقمي وIBM Consulting وAdobe تخصيصًا على نطاق واسع يساعدك على إنشاء تجربة لا تُنسى وآمنة تجعل العملاء يعودون للحصول على المزيد من الخدمات.
يُعدُّ امتلاك أفضل شركات التقنيات المالية في عالمنا المعاصر باعتبارها واحدة من استراتيجيات عملك أمرًا ضروريًا إذا كنت تريد أن يظل عملك في صدارة الأسواق المالية المتغيرة. تتمتع IBM Consulting بامتلاك خبراء SAP الذين يساعدون في التأكد من حصولك على أقصى استفادة من استثمارات SAP لديك وأنك قادر على ضمان الامتثال وإدارة الأداء المالي والتحكم في التكاليف.
يكشف بحث جديد عن مجموعة أساسية من الممارسات تهدف إلى تسريع التحول الرقمي استنادًا إلى آلاف المقابلات مع مجموعة من الرواد في القطاع المصرفي.
يتسبب استخدام السحابة في تبني اعتبارات مهمة للتأكد من أن خطواتك تعزز الإمكانات الجديدة للابتكار وميزات العملاء.
يوفر ربط المعايير الجديدة بالمنصات القديمة فرصة ذهبية لتعزيز كيفية تشغيل نظام الدفع.
تقدم كلٌّ من Finacle وIBM حلًا مصرفيًا أساسيًا رائدًا في مجال الصناعة يمكنه تحسين الأداء والموثوقية والمرونة.
يمكنك تسريع عملية التحول المصرفي، مع العلم أن IBM وTemenos لديهما ما يتيح لهما تقليل مخاطر التسليم ودعم تمويل أكبر المبادرات.
تساعد IBM Consulting البنوك على تبسيط التعقيد الفني والتشغيلي من خلال تحسين عروض Vault Core وVault Payments لدى Thought Machine.
تُصنَّف IBM Consulting على أنها شريكة عالمية في عملية التنفيذ لشركة Finastra، وتُستخدم تقنية IBM في العديد من الحلول الأساسية لدى Finastra.
استخدم مجموعة منتجات IBM Consulting وSunTec لمعالجة بيانات العملاء والمعاملات في الوقت الفعلي لاتخاذ القرارات التشغيلية بسرعة.
بالشراكة مع FIS، أصبحت عملية تحول المدفوعات أكثر أمانًا لزيادة ثقة العملاء بفضل ميزة الذكاء الاصطناعي لمكافحة الاحتيال.
نقل للبيانات مباشر وفائق الأداء — حوالي 20,000 سجل في الثانية — من جميع أنظمة SAP الحالية، بما في ذلك S/4HANA وBusiness Warehouse وECC. وهو متوافق مع جميع مصادر ODATA SAP.
الجمع بين مزايا التخطيط الفعالة وأدوات إعداد التقارير والتصور المتقدمة للحصول على معارف في الوقت الفعلي.
دعم عمليات الإغلاق والدمج وإعداد التقارير. تمكين فرق الشؤون المالية من أتمتة الختام المالي وتسريعه بأقل دعم ممكن من تكنولوجيا المعلومات.
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