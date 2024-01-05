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حدّث الخدمات المصرفية والمدفوعات الأساسية وأنشئ أسسًا رقمية قوية تتحمل الاضطرابات
التوقعات العالمية لعام 2023 للأسواق المصرفية والمالية
صاحب متجر مبتسم يستخدم لوحة رقمية لإجراء معاملة بطاقة ائتمان مع عميل
التغير الجذري في النظام المصرفي

المؤسسات المالية التي كانت تتنافس وفقًا لأوجه كفاءة مكاتب الدعم تتنافس الآن على أساس تجارب عملاء المكتب التنفيذي. تساعد IBM Financial Services Consulting العملاء على الاستجابة بدلًا من التفاعل مع هذا التغيير في نموذج أعمال صناعة الخدمات المالية التقليدية.

ساعدت خبرتنا في تحديث الأنظمة الأساسية الرقمية للخدمات المصرفية عملاءنا على تحقيق تحسينات في نسبة التكلفة إلى الدخل (C/I) تزيد عن 14% ومدخرات إجمالي تكلفة العمليات (TCO) بمتوسط يتراوح بين 20 و30%. تؤدي الخبرة الصناعية والتقنية الكبيرة التي تتمتع بها IBM Consulting إلى تحقيق نتائج مهمة مرتبطة بالأداء المالي السليم الذي يركِّز على ثلاثة متطلبات أساسية للعميل: النمو والكفاءة والامتثال.

بسبب أهمية تحديث شركات الخدمات المالية، توفر شركتنا IBM Payments Center العالمية حلول دفع متكاملة لتمكين عناصر السرعة والأمن وقابلية التوسع اللازمة في نظام دفع بنائي دائم النمو يركِّز على الشريك.
تقدير المزايا

تقديم خدمة عملاء لمؤسستك المالية تعزز الإنتاجية والنمو باستخدام IBM watsonx Assistant.
إعادة تصور كيفية أداء عملك باستخدام الذكاء الاصطناعي للأعمال

زيارة خدمات الذكاء الاصطناعي لدى IBM Consulting
فوز IBM Consulting بأعلى تصنيف من قائمة Forbes

تم تصنيف شركتنا على أنها واحدة من أفضل الشركات الاستشارية الإدارية في أمريكا في عام 2023، كما حصلنا على تقييم خمس نجوم، وهو أعلى تقييم، لعملنا مع المؤسسات المالية.

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تحديث نظام Temenos الأساسي من خلال IBM

تتعاون كلٌّ من IBM Consulting وTemenos لتقديم تحديث لنظام مصرفي أساسي يشبه SaaS باستخدام دعم Red Hat OpenShift الذي تستمده من البنية التحتية في IBM Power.

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المزايا %40

التحسين السريع في الوقت المناسب للقيمة لتطبيقات السحابة الهجينة القائمة على البيانات¹

 %90

من طلبات العملاء تم التعامل معها من خلال الوكيل الافتراضي ومنصة الذكاء الاصطناعي الحواري للبنك الرائد²

 %20

زيادة في صافي نقاط الترويج باستخدام أداة دعم الرهن العقاري الرقمية الجديدة وتحسين تجربة العملاء³
القدرات الخدمات المصرفية الأساسية

سرّع رحلتك نحو تطبيق التقنية السحابية وتبنّي فكرة التحول الرقمي والاستدامة في الخدمات المصرفية من خلال تحديث الأنظمة الأساسية والتطبيقات والعمليات والأنظمة البنائية.

 استكشف كيف يمكنك تسريع استراتيجيتك المدفوعات

احصل على أفضلية تنافسية على منافسيك في أسواق رأس المال. تُقدم IBM Payments Center (IPC) أحدث التقنيات المعرفية والذكاء الاصطناعي لمساعدة الشركات العالمية على زيادة الكفاءة والقيمة في خدمات الدفع. فسواءٌ أكنت في قطاع إدارة الأصول أو قطاع إدارة الثروات أو مجال التخطيط المالي أو كنت منخرطًا في الاستثمارات المصرفية أو في أي نوع آخر من الأعمال باستخدام نموذج تشغيل الخدمات المالية، يمكن أن تساعدك خبرتنا في معيار ISO 20022 على إنشاء تجارب متميزة واكتساب رؤى جديدة من خلال بيانات أفضل.

 استكشف خدمات الدفع لدينا الخدمات المصرفية السحابية

حسّن تجربة العملاء وأنشئ تدفقات إيرادات جديدة واحمِ شركتك من تهديدات الأمن الإلكتروني. تعمل IBM Cloud for Financial Services على تسريع الإمكانات الأكثر تحويلية للخدمات المصرفية السحابية مع ضمان الأمان والامتثال.

 استكشف الخدمات المصرفية السحابية
تعاون مع IBM Garage
ابتكر الحلول، وأنشئها، واختبرها، وكررها، ووسّع نطاقها بسهولة باستخدام إطار العمل الشامل لممارسات التفكير التصميمي، والأسلوب الرشيق، وعمليات التطوير. تمكّن من تحقيق القيمة بشكل سريع واستخدم التقنيات المتقدمة من خلال الشراكة التي تم إنشاؤها مع فريقك ومجموعة متنوعة من خبراء IBM في الأعمال والتصميم والتقنية. تعرف على المزيد تحدث مع أحد خبراء IBM Garage
لقد كان أمرًا شاقًا عندما بدأنا تجربة التحول الرقمي بهذه الطريقة بالنسبة لبنك قديم مثلنا. ما زلت أشعر بالقشعريرة عندما أفكر في البداية. أميت ساكسينا نائب كبير موظفي التقنية العالمي بنك الدولة الهندي استكشف تحول بنك الدولة الهندي
دراسات حالة
بنك الدولة الهندي (SBI) يعيد تصوّر الخدمات المصرفية

نظرًا لأن 60% من سكان الهند يبلغون من العمر خمسة وثلاثين عامًا وأصغر، فقد عقد بنك الدولة الهندي شراكة مع IBM Consulting لإعادة تصور كيفية تقديم الخدمات المالية والمزيد من أجل بناء علاقات مع هذه المجموعة المهمة من العملاء.
شركة PNC تعيد تصور مستقبل الخدمات المصرفية للبيع بالتجزئة

احتاجت PNC إلى نهج مرن ومتطور لكسب العملاء الجدد، ما دفعها إلى إقامة شراكة مع IBM لإعادة تصور الطرق التي يقدم بها موظفوها وعملياتها وتقنياتها التجارب والمنتجات المتميزة التي تمكِّن العملاء من إدارة شؤونهم المالية بشكل فعّال.
مشروع CloudNow الخاص بشركة CaixaBank

تهدف شركة CaixaBank الإسبانية إلى تطوير التطبيقات الأساسية وتحسين أوجه الكفاءة وتعزيز رؤيته المبتكرة للخدمات المالية. يقول المدير التنفيذي للبنك، "أصبحت IBM شريكة لا غنى عنها في تطوير الإمكانات الرقمية لشركة CaixaBank".
الشراكات الاستراتيجية شريكة الابتكار العالمي لهذا العام في AWS

تتجه البنوك التي تعمل من خلال منصة Amazon Web Services إلى IBM Consulting لتحسين الإنفاق وتأمين بيئات السحابة لديهم مع تسريع الابتكار.

 استكشف قدرات AWS التي نقدمها اعتماد حل مميز لمساعدة العملاء على إدارة أموالهم

تشتمل حالة الشراكة من الدرجة الأولى لشركة IBM Consulting مع Microsoft على خبرة الصناعة المالية العميقة لتقديم تجارب عملاء متميزة عبر القنوات والمنتجات والخدمات.

 استكشف قدرات Microsoft التي نقدمها الانتقال من الاستعانة بمزود الخدمة إلى الشريك المالي

تعمل IBM وSalesforce معًا للمشاركة في إنشاء حلول لشركة Salesforce وإعادة تصورها وهندستها بهدف تحويل الأعمال وجعلها تمتثل للبيئات الرقمية المتغيرة.

استكشف القصة وإمكانات Salesforce لدينا تخصيص التجربة المصرفية بشكل فعلي

يقدم الشركاء في التحول الرقمي وIBM Consulting وAdobe تخصيصًا على نطاق واسع يساعدك على إنشاء تجربة لا تُنسى وآمنة تجعل العملاء يعودون للحصول على المزيد من الخدمات.

 استكشف قدرات Adobe التي نقدمها الفوائد التي يمكن أن يقدمها نظام تخطيط موارد المؤسسة (ERP) لديك لنموذج مصرفي جديد

يُعدُّ امتلاك أفضل شركات التقنيات المالية في عالمنا المعاصر باعتبارها واحدة من استراتيجيات عملك أمرًا ضروريًا إذا كنت تريد أن يظل عملك في صدارة الأسواق المالية المتغيرة. تتمتع IBM Consulting بامتلاك خبراء SAP الذين يساعدون في التأكد من حصولك على أقصى استفادة من استثمارات SAP لديك وأنك قادر على ضمان الامتثال وإدارة الأداء المالي والتحكم في التكاليف.

 استكشف قدرات SAP التي نقدمها

®Insight

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نصائح من 2000 من مديري تكنولوجيا المعلومات، والمديرين التنفيذيين للتكنولوجيا

يكشف بحث جديد عن مجموعة أساسية من الممارسات تهدف إلى تسريع التحول الرقمي استنادًا إلى آلاف المقابلات مع مجموعة من الرواد في القطاع المصرفي.
إعادة تنظيم تواصل جمعية SWIFT على السحابة العامة

يتسبب استخدام السحابة في تبني اعتبارات مهمة للتأكد من أن خطواتك تعزز الإمكانات الجديدة للابتكار وميزات العملاء.
مزايا المعايير الجديدة للمدفوعات

يوفر ربط المعايير الجديدة بالمنصات القديمة فرصة ذهبية لتعزيز كيفية تشغيل نظام الدفع.
حلول ذات صلة Finacle + IBM

تقدم كلٌّ من Finacle وIBM حلًا مصرفيًا أساسيًا رائدًا في مجال الصناعة يمكنه تحسين الأداء والموثوقية والمرونة.

 تعرف على المزيد Temenos + IBM

يمكنك تسريع عملية التحول المصرفي، مع العلم أن IBM وTemenos لديهما ما يتيح لهما تقليل مخاطر التسليم ودعم تمويل أكبر المبادرات.

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تساعد IBM Consulting البنوك على تبسيط التعقيد الفني والتشغيلي من خلال تحسين عروض Vault Core وVault Payments لدى Thought Machine.

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تُصنَّف IBM Consulting على أنها شريكة عالمية في عملية التنفيذ لشركة Finastra، وتُستخدم تقنية IBM في العديد من الحلول الأساسية لدى Finastra.

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موصل SAP

نقل للبيانات مباشر وفائق الأداء — حوالي 20,000 سجل في الثانية — من جميع أنظمة SAP الحالية، بما في ذلك S/4HANA وBusiness Warehouse وECC. وهو متوافق مع جميع مصادر ODATA SAP.
IBM Cognos Analytics

الجمع بين مزايا التخطيط الفعالة وأدوات إعداد التقارير والتصور المتقدمة للحصول على معارف في الوقت الفعلي.
IBM Controller

دعم عمليات الإغلاق والدمج وإعداد التقارير. تمكين فرق الشؤون المالية من أتمتة الختام المالي وتسريعه بأقل دعم ممكن من تكنولوجيا المعلومات.
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