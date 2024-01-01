تفتقر أنظمة المدفوعات الحالية إلى القيمة الاستراتيجية التي تحتاجها البنوك في الوقت الحاضر؛ فهي بحاجة إلى تحديث البنية التحتية للمدفوعات لتقليل العقبات من خلال الربط بين البنوك التقليدية، ومقدِّمي خدمات الدفع، وآليات المقاصة والتسوية (CSMs)، بما في ذلك تقنيات سلسلة الكتل والتقنيات المالية.
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شبكة عالمية من أنظمة المدفوعات تهدف إلى تمكين التحول السريع عبر مختلف الصناعات من خلال إطار عمل آمن ومستقر وقابل للتوسّع ضمن سوق مفتوح وتعاوني.
يوفِّر نهجنا المتَّبع لبناء نظام مدفوعات عالمي خدمات استشارية وهندسية وتصميمية، معتمدًا على بنية تحتية موحَّدة للمدفوعات، ونعتمد في ذلك على نهج السوق الذي يقدِّم حلولاً موجَّهة حسب الحاجة وقدرات تتم إتاحتها كخدمة.
يتميز IBM Payments Center بتاريخ طويل من تقديم الخدمات في مجموعة متنوعة من البيئات، بما في ذلك العديد من النماذج السحابية.
نجمع بين أفضل ما تقدمه IBM Consulting وتقنيات IBM لتقليل تكاليف البنية التحتية، وتعزيز كفاءة العمليات، وتحسين تجارب العملاء للمؤسسات والشركات المالية.
يستطيع IBM Payments Center المساعدة على تسريع مبادرات تحديث المدفوعات لمقدِّمي خدمات المدفوعات وجميع الشركات في قطاع المدفوعات؛ وذلك من خلال توفير خبرات قطاعية وهندسية وتصميمية في الاستشارات والخدمات المتعلقة بالمدفوعات.
توفِّر شركة IBM اتصالاً سهلاً وآمنًا بشبكة SWIFT للشركات والمؤسسات المالية التي تحتاج إلى التواصل مع شركائها التجاريين والبنوك المراسلة — دون الحاجة إلى بذل جهد كبير لبناء نظام اتصال خاص بها.
يُتيح هذا الحل للمؤسسات المالية، والشركات، وعملاء البنية التحتية للسوق تبادل الرسائل المالية -مثل الرسائل المتعلقة بالمدفوعات، والأوراق المالية، وتبادل العملات الأجنبية، والتجارة، ورسائل الخزانة- مع نظرائهم عبر الشبكة الآمنة والموثوق بها التي تستخدمها صناعة البنوك العالمية.
يتضمن حل IBM Payments Center - Checks-as-a-Service إمكانية العمل من خلال البيئة السحابية، ويوفِّر خدمات متنوعة، وبرامج أمان. ويوفر هذا الحل الشامل خدمات وتقنيات فعَّالة من حيث التكلفة لمعالجة الشيكات.
جميع خدمات الدفع والمراسلات الإلكترونية التي تقدِّمها شركة IBM متوافقة مع معيار ISO 20022. كما يوفِّر IBM Payments Center خدمات التحول للعملاء الذين يريدون تسهيل تنفيذ نظام المراسلة وفقًا لمعيار ISO 20022.
يتم تقديم حل متكامل لمعالجة المدفوعات من خلال التحويلات المالية التلقائية للمؤسسات المالية. ويشمل هذا الحل بدء المعاملات من قِبَل عملاء البنك من خلال واجهة مستخدم أو تقديم ملفات، ومعالجة المدفوعات الواردة وتسجيلها في أنظمة البنك الأساسية، مع الاتصال بأنظمة المقاصة للتحويلات المالية التلقائية في كندا.