توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي المسؤول في قطاع الخدمات المالية

في الوقت الذي يعيد فيه الذكاء الاصطناعي التوليدي صياغة النظام المالي العالمي، واجه E.SUN Bank سؤالاً جوهرياً: كيف يمكن توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول داخل مؤسسة خاضعة للوائح تنظيمية؟ نظراً لعمل البنك في القطاع المالي شديد التنظيم في تايوان، فقد أطلق مبادرات للذكاء الاصطناعي، إلا أن الحوكمة ظلت مجزأة. كانت عمليات الرقابة تعتمد على التنسيق المتكرر بين الإدارات، وتعدد التفسيرات، وعمليات المراجعة اليدوية، دون وجود إطار عمل موحد وقابل للتطبيق.

بدون منطق حوكمة موحد، يمثل توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي مخاطر تنظيمية وتشغيلية ومخاطر تتعلق بالسمعة. مع ظهور المعايير العالمية مثل قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي (EU AI Act) ومعيار ISO/IEC 42001، أصبحت الحاجة إلى إطار عمل منظم لحوكمة الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة أمراً ملحاً. احتاج E.SUN Bank إلى الانتقال من مرحلة التجريب إلى نموذج حوكمة ذكاء اصطناعي متسق، وقابل للتدقيق، وقابل للتوسع.