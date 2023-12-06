ومما يضاعف من التحديات التي تواجهها المؤسسات أن أساليب التدريب التقليدية قد لا ترقى إلى مستوى المهمة قيد المعالجة. وهذا يوفر فرصة كبيرة للموارد البشرية لإعادة التفكير في منهجيات وأساليب التدريب المستخدمة لتتناسب مع المجال المتغير بسرعة اليوم.

ومن المفارقات أن الشيء الذي يعطل مكان العمل ويعزز الحاجة إلى إعادة التأهيل هو نفسه ما يمكن أن يساعد الموظفين على تطوير المهارات المطلوبة للعمل الأعلى قيمة. يعتمد مستقبل إعادة التأهيل، والتدريب، وتطوير المواهب على استخدام الذكاء الاصطناعي لتوفير دورات أقل تقييدًا للموظفين من خلال أخذ خبراتهم وأدوارهم ومهاراتهم الحالية في الحسبان لتقديم مسار تعلم مخصص ومناسب لهم، إلى جانب فرص تعلم أكثر في سير أعمالهم. كما يمكن أن يساعد على تبسيط إمكانية حصولهم على الإجابات المطلوبة حتى يتمكنوا من التعلم في أثناء حل المشكلات الواقعية.

يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أيضًا أن يساعد قادة الموارد البشرية على فك رموز التعلم المخصص على نطاق واسع، وهو نهج كان مستحيلاً في السابق باستخدام الأدوات الموجودة. يمكن للذكاء الاصطناعي استخدام معارف بيانات أكبر لتقديم برنامج تطوير مخصص. لن يحتاج الموظفون بعد الآن إلى تلقي تدريب عام "بنمط واحد يناسب الجميع"، بل سيتمكنون من الوصول إلى البرامج المخصصة، مع إمكانية تكييف كل وحدة مع احتياجات كل فرد.