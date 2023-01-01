الصفحة الرئيسية الصناعات الخدمات المالية
إحداث تحول في صناعة الخدمات المالية

استعد لتأمين مستقبل نظامك البيئي الرقمي باستخدام الذكاء الاصطناعي القابل للتوسع وتقنية الأتمتة

تحسين تجربة العملاء

نجحت صناعة خدمات تقنية المعلومات المالية في اجتياز الاضطرابات الصناعية والعقبات غير المتوقعة وموجات التحول الرقمي. ورغم كل هذه التحديات، إلا إن هذه الأزمات قد كشفت عن فرص سانحة للتحول الرقمي أيضًا. ابدأ في تفعيل الذكاء الاصطناعي التوليدي.

بفضل القدرات التي يتميز بها الذكاء الاصطناعي التوليدي من ناحية ابتكار تجربة فريدة للعملاء وزيادة الإيرادات وخفض التكاليف، لم يعد مجرد مصطلح رائج بل هو أكثر من هذا بكثير. يساعد الذكاء الاصطناعي شركات الخدمات المالية فيما يلي:

  • تلخيص وتحليل تفاعلات العملاء
  • تقديم تفاعلات مفصَّلة حسب كل حالة
  • زيادة رضا العملاء ومشاركتهم الإيجابية
  • تشجيع الخدمة الذاتية
  • زيادة الإيرادات
  • تحسين الامتثال التنظيمي

توفر شركة IBM مجموعة أدوات تضم الحوسبة السحابية الهجينة والذكاء الاصطناعي وخدمات استشارية، بما يساعد المؤسسات المالية على تبسيط سير العمل وتحسين العمليات وتحفيز النمو بأدنى مخاطر. استفد من إقامة شراكات مع شركة IBM لتطوير خارطة طريق التقنية، والحصول على ميزة تنافسية، وإيجاد التمايز في السوق والاستعداد للآفاق المالية الجديدة. 
قم بتقدير المزايا

اكتشف كيف يمكنك تحسين عائد الاستثمار في خدمة العملاء باستخدام IBM watsonx Assistant

تسخير الذكاء الاصطناعي في العمل لخدمة العملاء في القطاع المصرفي

استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديث تطبيقات الخدمات المصرفية

حينما تلتقي التقنية المالية بالذكاء الاصطناعي

انضم إلينا في فعاليات Money 2020 في لاس فيغاس للحصول على رؤى عن كيفية تعاوننا جميعًا لتشكيل مستقبل الخدمات المصرفية بشكل جماعي باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.

 حضور شركة IBM في Money 2020

حلول للمؤسسات المالية

watsonx Assistant

استمرار رضا العملاء وتلبية توقعاتهم بذكاء بفضل استخدام الذكاء الاصطناعي الحواري المتطور

 استشارات الخدمات المالية

الاستعانة بخبرات IBM لتحديث الأنظمة الأساسية الرقمية للخدمات المصرفية المقدَّمة للأفراد والشركات

سحابة هجينة

تحقيق مستويات جديدة من الكفاءة مع زيادة السعة والإنتاجية باستخدام إدارة موارد التطبيق على الخدمات السحابية الهجينة

 IBM Storage FlashSystem

تحسين الاستجابة والمرونة للصمود وقت الأزمات، وتحسين إدارة البيانات والكفاءة التشغيلية باستخدام التخزين المستند إلى الخدمة السحابية

 IBM Z

استكشف حلول تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي إلى النموذج السحابي بكل سهولة، باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي

 الأمن الإلكتروني

حماية الاستثمارات المحلية والسحابية وإدارة المخاطر المالية وتأمين البيانات في مختلف البيئات
دراسات حالة وقصص عملاء بنك HSBC

استخدام الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات مستنيرة بالبيانات حول إمكانات الأسهم مرتفعة النمو

 اقرأ المزيد بنك براديسكو

إيجاد تجربة مصرفية آمنة ومبتكرة عبر الإنترنت باستخدام أنظمة ™IBM® Z و™IBM® Storage 

 اقرأ المزيد NatWest

ابتكار تجربة عملاء رقمية مخصصة حسب احتياجات كل عميل لدعم التمويل العقاري لتسهيل شراء العقارات والمنازل

 اقرأ المزيد بنك PNC

تحديث البنية التحتية لتبسيط المعاملات وتسهيل التواصل بأفضل شكل ممكن

 اقرأ المزيد بنك Swedbank

تمكين المطورين من كتابة التعليمات البرمجية بكفاءة عالية، واختبار التطبيقات وتحسينها من خلال تحديث الكمبيوتر المركزي

 اقرأ المزيد Virgin Money

تحسين تفاعل العملاء باستخدام المساعد الافتراضي المصرفي المدعوم بالذكاء الاصطناعي المسمى Redi

 اقرأ المزيد
الاتجاهات الحديثة في التقنية المالية
استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديث تطبيقات قطاع الخدمات المالية إلى تطبيقات سحابية
سلسلة دراسات كبار المسؤولين التنفيذيين العالميين
كيف يمكن تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي لتبسيط تحديث التطبيقات إلى النموذج السحابي
إحداث تحول في العمليات المالية باستخدام IBM watsonx
الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في الموارد البشرية وتنمية المواهب
أتمتة وتحويل سير عمل الموارد البشرية والمواهب باستخدام الذكاء الاصطناعي أذكي طريقة لخدمة العملاء:
الأحداث انضم إلينا في ندوة الإنترنت في 17 أكتوبر

مخطط أساسي يوضح التحول التسويقي المدعوم بالذكاء الاصطناعي في قطاع الخدمات المالية

 سجل الآن TechXchange 2024

من خلال حضورك الحدث التعليمي المتميز الذي ستقيمه شركة IBM في الفترة من 21 إلى 24 أكتوبر في لاس فيغاس، يمكنك تحسين الذكاء الاصطناعي لديك

 سجل الآن
اتخِذ الخطوة التالية

احصل على أحدث ما توصلت إليه التقنية والأعمال والقيادة الفكرية وغير ذلك الكثير في صناعة الخدمات المالية

 اشترك الآن لنفكر

استفِد من تقنيات شركة IBM وخبراتها في هذه الصناعة لتسريع عمليات الأعمال والنتائج

 تفضل بزيارة IBM Innovation Studio لنشارك في الإنشاء

محترفو الصناعات يساعدونك على النجاح مع تكنولوجيا IBM

 تفضل بزيارة Expert Labs