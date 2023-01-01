نجحت صناعة خدمات تقنية المعلومات المالية في اجتياز الاضطرابات الصناعية والعقبات غير المتوقعة وموجات التحول الرقمي. ورغم كل هذه التحديات، إلا إن هذه الأزمات قد كشفت عن فرص سانحة للتحول الرقمي أيضًا. ابدأ في تفعيل الذكاء الاصطناعي التوليدي.

بفضل القدرات التي يتميز بها الذكاء الاصطناعي التوليدي من ناحية ابتكار تجربة فريدة للعملاء وزيادة الإيرادات وخفض التكاليف، لم يعد مجرد مصطلح رائج بل هو أكثر من هذا بكثير. يساعد الذكاء الاصطناعي شركات الخدمات المالية فيما يلي:

تلخيص وتحليل تفاعلات العملاء

تقديم تفاعلات مفصَّلة حسب كل حالة

زيادة رضا العملاء ومشاركتهم الإيجابية

تشجيع الخدمة الذاتية

زيادة الإيرادات

تحسين الامتثال التنظيمي

توفر شركة IBM مجموعة أدوات تضم الحوسبة السحابية الهجينة والذكاء الاصطناعي وخدمات استشارية، بما يساعد المؤسسات المالية على تبسيط سير العمل وتحسين العمليات وتحفيز النمو بأدنى مخاطر. استفد من إقامة شراكات مع شركة IBM لتطوير خارطة طريق التقنية، والحصول على ميزة تنافسية، وإيجاد التمايز في السوق والاستعداد للآفاق المالية الجديدة.