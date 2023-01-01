استعد لتأمين مستقبل نظامك البيئي الرقمي باستخدام الذكاء الاصطناعي القابل للتوسع وتقنية الأتمتة
نجحت صناعة خدمات تقنية المعلومات المالية في اجتياز الاضطرابات الصناعية والعقبات غير المتوقعة وموجات التحول الرقمي. ورغم كل هذه التحديات، إلا إن هذه الأزمات قد كشفت عن فرص سانحة للتحول الرقمي أيضًا. ابدأ في تفعيل الذكاء الاصطناعي التوليدي.
بفضل القدرات التي يتميز بها الذكاء الاصطناعي التوليدي من ناحية ابتكار تجربة فريدة للعملاء وزيادة الإيرادات وخفض التكاليف، لم يعد مجرد مصطلح رائج بل هو أكثر من هذا بكثير. يساعد الذكاء الاصطناعي شركات الخدمات المالية فيما يلي:
توفر شركة IBM مجموعة أدوات تضم الحوسبة السحابية الهجينة والذكاء الاصطناعي وخدمات استشارية، بما يساعد المؤسسات المالية على تبسيط سير العمل وتحسين العمليات وتحفيز النمو بأدنى مخاطر. استفد من إقامة شراكات مع شركة IBM لتطوير خارطة طريق التقنية، والحصول على ميزة تنافسية، وإيجاد التمايز في السوق والاستعداد للآفاق المالية الجديدة.
اكتشف كيف يمكنك تحسين عائد الاستثمار في خدمة العملاء باستخدام IBM watsonx Assistant
تسخير الذكاء الاصطناعي في العمل لخدمة العملاء في القطاع المصرفي
استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديث تطبيقات الخدمات المصرفية
استمرار رضا العملاء وتلبية توقعاتهم بذكاء بفضل استخدام الذكاء الاصطناعي الحواري المتطور
الاستعانة بخبرات IBM لتحديث الأنظمة الأساسية الرقمية للخدمات المصرفية المقدَّمة للأفراد والشركات
تحقيق مستويات جديدة من الكفاءة مع زيادة السعة والإنتاجية باستخدام إدارة موارد التطبيق على الخدمات السحابية الهجينة
تحسين الاستجابة والمرونة للصمود وقت الأزمات، وتحسين إدارة البيانات والكفاءة التشغيلية باستخدام التخزين المستند إلى الخدمة السحابية
استكشف حلول تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي إلى النموذج السحابي بكل سهولة، باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي
حماية الاستثمارات المحلية والسحابية وإدارة المخاطر المالية وتأمين البيانات في مختلف البيئات
استخدام الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات مستنيرة بالبيانات حول إمكانات الأسهم مرتفعة النمو
إيجاد تجربة مصرفية آمنة ومبتكرة عبر الإنترنت باستخدام أنظمة ™IBM® Z و™IBM® Storage
ابتكار تجربة عملاء رقمية مخصصة حسب احتياجات كل عميل لدعم التمويل العقاري لتسهيل شراء العقارات والمنازل
تحديث البنية التحتية لتبسيط المعاملات وتسهيل التواصل بأفضل شكل ممكن
تمكين المطورين من كتابة التعليمات البرمجية بكفاءة عالية، واختبار التطبيقات وتحسينها من خلال تحديث الكمبيوتر المركزي
تحسين تفاعل العملاء باستخدام المساعد الافتراضي المصرفي المدعوم بالذكاء الاصطناعي المسمى Redi
مخطط أساسي يوضح التحول التسويقي المدعوم بالذكاء الاصطناعي في قطاع الخدمات المالية
من خلال حضورك الحدث التعليمي المتميز الذي ستقيمه شركة IBM في الفترة من 21 إلى 24 أكتوبر في لاس فيغاس، يمكنك تحسين الذكاء الاصطناعي لديك
احصل على أحدث ما توصلت إليه التقنية والأعمال والقيادة الفكرية وغير ذلك الكثير في صناعة الخدمات المالية
استفِد من تقنيات شركة IBM وخبراتها في هذه الصناعة لتسريع عمليات الأعمال والنتائج
محترفو الصناعات يساعدونك على النجاح مع تكنولوجيا IBM