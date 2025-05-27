حلول الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات

اكتشِف كيف يمكن لاستخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات تقنية المعلومات منحك ما تحتاج إليه من معارف تدفع عجلة أداء أعمالك لمستويات استثنائية من التميز
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لقطة شاشة توضح لمحات من IBM Turbonomic وIBM Instana Observability وIBM Apptio وIBM AIOps Insights
تحسين الأداء وتحسين الإنفاق في مجال تقنية المعلومات

أداء الأعمال هو انعكاس لأداء تقنية المعلومات. والآن، فإن الطفرة في استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي والإمكانيات التي يوفرها تضع تقنية المعلومات تحت ضغط أكبر لتقديم نتائج أفضل للأعمال، وتجارب أفضل للعملاء، وإنجاز كل هذه المهام بأقل تكلفة ممكنة.

تقدم مجموعة حلول الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات المتوفرة من IBM إحدى أكثر مجموعات تقنيات الأتمتة النمطية اكتمالًا وتكاملًا. وقد أدى استخدام الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي نقدمها لضمان عمليات أكثر كفاءةً لتقنية المعلومات إلى ارتقاء أداء العملاء إلى مستويات أعلى.
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متوفر الآن: IBM Concert

يمكنك تبسيط إدارة تطبيقاتك وعمليات التقنية وتحسينها باستخدام معارف مستندة إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي.

منتج جديد
تعرَّف على المزيد عن IBM Concert الإعلان عن تحسين الموارد التلقائي من IBM Instana

بدعم من IBM Turbonomic، يمكنك مراقبة التطبيقات وتنفيذ جميع القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد من مكان واحد في السياق، بناءً على البيانات والطلب في الوقت الفعلي.

ميزة جديدة
اقرأ المدونة الإعلان عن VMware Optimization with IBM Turbonomic

يمكنك تعزيز الإنتاجية وكفاءة بيئة VMware من خلال الأتمتة الذكية المستمرة في الوقت الفعلي.

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حالات الاستخدام
إدارة مخاطر التطبيق

تقضي فرق الأمن معظم وقتها في سد الثغرات في أمن التطبيقات. تساعد حلولنا في تحديد أولويات ثغرات التطبيقات وتخفيفها وتتبعها لضمان مرونة العمليات وتقليل المخاطر الأمنية. اكتشف كيف يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي تقليل جهود الصيانة والسماح بمزيد من التركيز على الابتكار.

اكتشف IBM Concert
تبسيط التخطيط التقني وقياس تدفقات القيمة وتحسينها

اكتساب الشفافية في الإنفاق على التقنية والعمالة لمواءمة الموارد، وتحسين التوقعات، وبناء ممارسات الإدارة المالية للتكنولوجيا. ثم تتبع ربحية المنتج واقتصاديات الوحدة ومواءمة الاستثمارات وفقًا لذلك لدعم الانتقال من نموذج التشغيل القائم على المشاريع إلى نموذج قائم على المنتجات. شاهد كيف قام CoBank بتحويل ميزانية تكنولوجيا المعلومات لديه من خلال زيادة الشفافية في التكلفة.

 استكشف IBM Apptio استكشف Targetprocess
إدارة الإنفاق على السحابة العامة

يمكنك إدارة التكاليف بفاعلية على مستوى جميع مورّدي التقنيات السحابية وتقليل الإهدار عند ربط الاستثمارات التقنية بقيمة واضحة للأعمال. تساعدك منصة FinOps الموثوقة وسهلة الاستخدام على تعظيم استراتيجيتك السحابية وتقديم الاستخدام الأمثل لموارد التطبيقات استباقيًا في كل طبقة من المجموعة.
شاهد كيف قامت WPP بتخفيض الإنفاق السحابي السنوي بنسبة 30%.

 استكشف حلول العمليات المالية
ضمان أداء التطبيقات بأقل تكلفة

تمكين فرق البنية التحتية والعمليات من تحسين الموارد المخصصة لتطبيقاتهم باستمرار. تأكد من حصول التطبيقات على الموارد الدقيقة التي تحتاجها لتحقيق الأداء الأمثل والكفاءة عبر بيئة السحابة الهجينة الخاصة بك من خلال مطابقة الطلب على التطبيقات مع عرض البنية التحتية ديناميكيًا.
شاهد كيف قامت Natura بأتمتة أكثر من 5800 إجراء لتوفير الموارد في 90 يومًا فقط

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حل مشاكل التطبيق قبل أن يتأثر المستخدمون

تجاوز مجرد تحديد سبب الحادث واستفد من الإجراءات القابلة للأتمتة للمساعدة في الإصلاحات على الفور. تعمل Instana على تبسيط حل الحوادث من خلال خيارات التكامل السلس وكتالوج الإجراءات الشامل. بفضل التنبيهات الذكية والكشف التلقائي، فإنها تضمن أسرع متوسط وقت للحل.
شاهد كيف نجح ExaVault في تحقيق انخفاض في متوسط وقت الإصلاح بنسبة 56,6%.

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دراسات حالة
A large mirrored building with some people around it
تحقيق أقصى قدر من أداء الخدمات الحكومية الحساسة
تعرَّف على الكيفية التي ساعدت بها أداة IBM Instana وIBM Turbonomic شركة APS IT في تخفيف الضغط الناتج عن إدارة أداء التطبيقات.
Woman and man using a laptop, working online.
قابلية الملاحظة وتحسين الموارد
تعرّف على كيفية استخدام BlueIT لـ IBM Turbonomic و IBM Instana لضمان أداء التطبيقات وخفض انبعاثات الكربون مع تنفيذ قرار توفير الموارد بشكل أسرع بنسبة 60%.
Young businesswoman tablet computer while sitting on armchair at office
التوفير في تكاليف التقنيات السحابية وتعزيز الكفاءة باستخدام موارد تقنية المعلومات
حققت شركة WPP انخفاضًا بنسبة 30% في الإنفاق على التقنيات السحابية وتحسين الموارد بكفاءة باستخدام توصيات لتحديد الحجم مستندة إلى الذكاء الاصطناعي وإجراءات مؤتمتة لتحديد الحجم باستخدام IBM Turbonomic وIBM Apptio Cloudability.
A group of people taking part in a seminar being held in a cosy corner with a large comfortable couch and lots of plants.
حلول أسرع وأقصى مدة تشغيل
اقرأ كيف تلبي شركة ExaVault طلب العملاء بتوفير الأتمتة للمليارات من عمليات نقل الملفات الحساسة.
Woman interacting with robotic assistant at supermarket
تحقيق التميّز في الأداء وإدارة الطلبات
اقرأ كيف حطم فريق IBM Sterling Order Management Software (OMS) الأرقام القياسية للطلبات والإيرادات في الجمعة البيضاء.
الموارد دليل المؤسسة للذكاء الاصطناعي وأتمتة تقنية المعلومات
تعرَّف على كيفية تغيير مكانة فِرق تقنية المعلومات لديك من كونها "مراكز تكلفة" إلى "متعاونين" وكيفية تخصيص منهجيتك المتبعة في استراتيجية الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات لديك أو تغييرها أو حتى إعادة التفكير فيها.
مقارنة بين إدارة الأحداث التقليدية وإدارة الأحداث المدعومة بالذكاء الاصطناعي
تعرَّف على أسباب عدم نجاح استراتيجية "الإتلاف والإصلاح" القديمة، في مؤسسات تقنية المعلومات الحديثة وكيف يمكن لحل مدعوم بالذكاء الاصطناعي أن يساهم في إبقائك في مضمار المنافسة.
دليل تشغيل العمليات المالية
عندما يتعلق الأمر بالإنفاق على السحابة، هل تفرط في توفير الموارد – وبالتالي تفرط في الإنفاق – أم تخاطر بالأداء وتخيب آمال المستخدمين؟ يمكن لـ FinOps المساعدة. حمّل دليلنا الجديد وتعلم كيفية البدء من الأساسيات، ودمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في كل مرحلة، وإنشاء تكنولوجيا معلومات أكثر استدامة، وتقديم نهج طويل الأجل للعمليات المالية.
™Forrester Wave: إدارة التكاليف السحابة وحلول التحسين، الربع الثالث لعام 2024
اقرأ ™The Forrester Wave: حلول إدارة التكلفة السحابية وتحسينها، الربع الثالث لعام 2024 للحصول على التفاصيل الكاملة للقدرات السحابية Cloudability و Turbonomic ولماذا تصنف Forrester شركة IBM كرائدة في مجال "حل إدارة التكلفة السحابية وتحسينها الأكثر شمولية للواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack) .
تحطيم الخرافات ذات الصلة بقابلية الملاحظة: فصل الحقيقة عن الخيال
اكتشِف الخرافات الأكثر شيوعًا، وكذلك الحقائق، لمساعدتك على فصل الحقيقة عن الخيال في عالم قابلية الملاحظة.
دليل الرؤساء التنفيذيين (CEO) إلى أتمتة تكنولوجيا المعلومات
استكشف الدليل المدعوم بالأبحاث حول الذكاء الاصطناعي التوليدي لاكتشاف كيف يمكن للرؤساء التنفيذيين ربط أتمتة تكنولوجيا المعلومات باستراتيجيات الأعمال لتحقيق الأداء المحسّن وزيادة عائد الاستثمار ثلاثة أضعاف على مدى خمس سنوات.
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