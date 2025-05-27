أداء الأعمال هو انعكاس لأداء تقنية المعلومات. والآن، فإن الطفرة في استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي والإمكانيات التي يوفرها تضع تقنية المعلومات تحت ضغط أكبر لتقديم نتائج أفضل للأعمال، وتجارب أفضل للعملاء، وإنجاز كل هذه المهام بأقل تكلفة ممكنة.
تقدم مجموعة حلول الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات المتوفرة من IBM إحدى أكثر مجموعات تقنيات الأتمتة النمطية اكتمالًا وتكاملًا. وقد أدى استخدام الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي نقدمها لضمان عمليات أكثر كفاءةً لتقنية المعلومات إلى ارتقاء أداء العملاء إلى مستويات أعلى.
يمكنك تبسيط إدارة تطبيقاتك وعمليات التقنية وتحسينها باستخدام معارف مستندة إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي.
بدعم من IBM Turbonomic، يمكنك مراقبة التطبيقات وتنفيذ جميع القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد من مكان واحد في السياق، بناءً على البيانات والطلب في الوقت الفعلي.
يمكنك تعزيز الإنتاجية وكفاءة بيئة VMware من خلال الأتمتة الذكية المستمرة في الوقت الفعلي.
تقضي فرق الأمن معظم وقتها في سد الثغرات في أمن التطبيقات. تساعد حلولنا في تحديد أولويات ثغرات التطبيقات وتخفيفها وتتبعها لضمان مرونة العمليات وتقليل المخاطر الأمنية. اكتشف كيف يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي تقليل جهود الصيانة والسماح بمزيد من التركيز على الابتكار.
اكتساب الشفافية في الإنفاق على التقنية والعمالة لمواءمة الموارد، وتحسين التوقعات، وبناء ممارسات الإدارة المالية للتكنولوجيا. ثم تتبع ربحية المنتج واقتصاديات الوحدة ومواءمة الاستثمارات وفقًا لذلك لدعم الانتقال من نموذج التشغيل القائم على المشاريع إلى نموذج قائم على المنتجات. شاهد كيف قام CoBank بتحويل ميزانية تكنولوجيا المعلومات لديه من خلال زيادة الشفافية في التكلفة.
يمكنك إدارة التكاليف بفاعلية على مستوى جميع مورّدي التقنيات السحابية وتقليل الإهدار عند ربط الاستثمارات التقنية بقيمة واضحة للأعمال. تساعدك منصة FinOps الموثوقة وسهلة الاستخدام على تعظيم استراتيجيتك السحابية وتقديم الاستخدام الأمثل لموارد التطبيقات استباقيًا في كل طبقة من المجموعة.
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تمكين فرق البنية التحتية والعمليات من تحسين الموارد المخصصة لتطبيقاتهم باستمرار. تأكد من حصول التطبيقات على الموارد الدقيقة التي تحتاجها لتحقيق الأداء الأمثل والكفاءة عبر بيئة السحابة الهجينة الخاصة بك من خلال مطابقة الطلب على التطبيقات مع عرض البنية التحتية ديناميكيًا.
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تجاوز مجرد تحديد سبب الحادث واستفد من الإجراءات القابلة للأتمتة للمساعدة في الإصلاحات على الفور. تعمل Instana على تبسيط حل الحوادث من خلال خيارات التكامل السلس وكتالوج الإجراءات الشامل. بفضل التنبيهات الذكية والكشف التلقائي، فإنها تضمن أسرع متوسط وقت للحل.
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