تحقيق التميز في الأداء وإدارة الطلبات خلال الجمعة البيضاء (Black Friday) بفضل قابلية الملاحظة على مستوى مجموعة التقنيات بالكامل

IBM Sterling OMS + IBM Instana

عندما تحين Black Friday ويعتمد كثير من كبار تجار التجزئة في العالم على حلك لإدارة أعمالهم، فلا بد أن يقدم هذا الحل أداءً موثوقًا. خلال موسم العطلات لعام 2024، استخدم فريق برنامج IBM® Sterling Order Management (OMS) حل IBM® Instana Observability للحفاظ على أداء ممتاز والمساعدة في تحقيق أرقام قياسية جديدة في الطلبات والإيرادات.

تسهّل نسخة SaaS من IBM Sterling OMS إدارة الطلبات والمخزون في الوقت الفعلي للعديد من العلامات التجارية المعروفة على نطاق واسع في الولايات المتحدة وحول العالم، بدءًا من الأسواق الإلكترونية الضخمة وصولًا إلى المتاجر الشهيرة في مجال الأزياء وهدايا الأطفال. وبالنسبة إلى هذه الشركات، فإن تعثّر نظام OMS ولو لدقيقة واحدة يعني خسارة مالية؛ وخلال الجمعة السوداء أو غيرها من مواسم الذروة، قد تصل هذه الخسارة إلى الملايين.

يدرك فريق Sterling OMS في IBM حجم المخاطر، ولذلك يلتزم مع العملاء باتفاقية مستوى خدمة (SLA) تضمن مدة تشغيل بنسبة 99.9999%. لكن الوفاء بهذه الاتفاقية ليس مهمة سهلة.

مجموعة تقنيات IBM Sterling OMS SaaS

  • عناصر قاعدة البيانات: IBM® Db2 وNoSQL وCassandra وMongoDB وElastic Search
  • المراسلة: IBM MQ وKafka
  • الشبكات المعرّفة بالبرمجيات (SDN): شبكة خدمات Istio
  • Apache Spark وIceberg Data Lakehouse لدعم أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي
  • أكثر من 20 مجموعة من IBM® Cloud Kubernetes Service، وأكثر من 900 عقدة عاملة، و60,000 حاوية نشطة
  • حالات استخدام للذكاء الاصطناعي قائمة على النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) لتحسين خدمات مراكز الاتصال

تدعم مجموعة منتجات OMS SaaS أكثر من 400 بيئة قابلة للتخصيص، وتضم مجموعة متنوعة من الخدمات المصغّرة متعددة المستأجرين التي يمكن توسيع نطاقها أفقيًا ورأسيًا. يقول Sachin Sethiya، مدير برنامج إدارة الطلبات والتطوير في IBM: "لضمان قدرة العملاء على تشغيل أحمال تشغيل التجارة الإلكترونية في الوقت الفعلي بسلاسة، يجب أن تحافظ كل بيئة وكل خدمة مصغّرة على مستويات عالية من التوافر والموثوقية. وتمثل مراقبة نظام بمثل هذا التعقيد، يضم مئات التكاملات الواردة والصادرة، تحديًا كبيرًا." ولمعالجة ذلك، استفاد فريق OMS من Instana لتوفير قابلية ملاحظة شاملة لكل تكامل ونقطة تفاعل.
42 مليونًا بند طلب خلال أسبوع واحد 20 مليارًا استدعاء لواجهات برمجة التطبيقات خلال أسبوع واحد مليون مقاطع تتبّع في الثانية
خلال ذروة موسم العطلات لعام 2024، بما في ذلك عيد الشكر وCyber Week، تعاملت منصة OMS والخدمات المصغّرة مع أكثر من 20 مليار استدعاء لواجهات برمجة التطبيقات وإجراء متعلق بالمخزون مجتمعة. وفي أوقات الذروة القصوى، عالجت المنصة أكثر من 62,000 معاملة في الثانية، مما أدى إلى استيعاب Instana ما يقارب مليون مقطع تتبّع في الثانية. دعمت منصة قابلية الملاحظة هذا الحمل الهائل دون أي حوادث كبيرة، مما ضمن تجربة سلسة خلال أكثر فترات تجارة التجزئة أهمية في العام. وهكذا، عمل نظام IBM Order Management بمرونة وموثوقية.
Sachin Sethiya مدير برنامج تطوير إدارة الطلبات IBM
رؤية تبسّط التعقيد

بدأ فريق Sterling OMS في منتصف عام 2023 الانتقال من حل منافس لقابلية الملاحظة إلى Instana لتلبية احتياجاته في مجال المراقبة. وكان هذا الانتقال مدفوعًا بالحاجة إلى تعزيز قابلية الملاحظة وتحسين كفاءة التكلفة. واكتملت عملية الانتقال قبل موسم العطلات لعام 2024، مما مكّن فريق OMS من الاستفادة الكاملة من قدرات Instana خلال هذه الفترة الحرجة.

وفّرت عملية الانتقال إلى Instana قيمة كبيرة لفريق Sterling OMS، لا سيما خلال موسم العطلات لعام 2024 الذي شهد طلبًا مرتفعًا.

  • تعزيز قابلية الملاحظة: وفّرت Instana لفريق OMS رؤية في الوقت الفعلي لأداء النظام، مما أتاح له تحديد المشكلات وحلّها بشكل استباقي. وكان ذلك بالغ الأهمية خلال موسم العطلات، إذ ارتفعت أحجام الطلبات إلى ما يقرب من 4.5 ضعف معدلاتها المعتادة، مع معالجة أكثر من 42 مليون بند طلب.1
  • مرونة تشغيلية على نطاق واسع: نجح فريق OMS في اجتياز موسم العطلات لعام 2024 — وهي فترة ذروة لأحمال التشغيل في قطاع تجارة التجزئة — دون أي تراجع في الأداء. وأظهر ذلك قدرة Instana على التعامل مع البيئات واسعة النطاق بموثوقية. وساعدت Instana على تقديم تجربة سلسة، حتى مع تعامل النظام مع حمل بلغ 6 مليارات استدعاء لواجهات برمجة التطبيقات خلال أسبوع واحد. وكان زمن استجابة معظم استدعاءات واجهات برمجة التطبيقات أقل من ثانية.2
  • تحسين مدعوم بالذكاء الاصطناعي: خلال ذروة موسم العطلات لعام 2024، حسّن محرك الذكاء الاصطناعي في Sterling OMS نحو 25 مليون بند طلب.3 ويعني ذلك أن محرك الذكاء الاصطناعي استخدم إشارات الطلب في الوقت الفعلي وتنبؤات مستويات المخزون لتحديد أكثر المسارات ربحية لتوريد تلك الطلبات وتنفيذها. ويؤدي هذا التحسين إلى تحقيق ربحية أعلى لتجار التجزئة الذين يستخدمون Sterling OMS.

يمثل موسم العطلات لعام 2024 دليلًا واضحًا على القوة التحويلية لحل Sterling OMS عند تعزيزه بقابلية الملاحظة من IBM Instana. فخلال فترات ذروة التسوق، ولا سيما في فترة الجمعة السوداء، تعامل النظام بسلاسة مع أحجام هائلة من الطلبات واستدعاءات واجهات برمجة التطبيقات، فاقت المتوسطات اليومية المعتادة بكثير. وعالجت مراقبة Instana في الوقت الفعلي معاملات المخزون بسرعات غير مسبوقة، لتوفّر الدقة في أجزاء من الثانية التي يتوقعها المتسوقون اليوم. وحسّن محرك الذكاء الاصطناعي في المنصة ملايين القرارات المتعلقة بالطلبات، مما يوضح كيف يمكن للأتمتة الذكية أن تدعم التوسع والربحية في الوقت نفسه. انعكس هذا الأداء الاستثنائي مباشرةً على النتائج المالية، مما مكّن تجار التجزئة من الوفاء بالتزاماتهم خلال موسم العطلات مع الحفاظ على هوامش ربح قوية. ومع استمرار تطور التجارة الرقمية، أثبت التكامل بين Sterling OMS وInstana أنه أكثر من مجرد ترقية تقنية؛ فهو ميزة استراتيجية تمكّن تجار التجزئة من الازدهار في مشهد بيع بالتجزئة يزداد تطلبًا.
في IBM Sterling OMS، نلتزم بأعلى معايير الدعم لعمليات SaaS لدينا. كان استخدام منصة متطورة لمراقبة أداء التطبيقات (APM) وقابلية الملاحظة مثل IBM Instana عاملًا محوريًا في تعزيز الاحتفاظ بالعملاء وتحسين مؤشر الترويج الصافي (NPI). منذ بدء عملية الانتقال في صيف 2023، أدت Instana دورًا رئيسيًا في نجاحنا من خلال تمكين حلّ المشكلات بسرعة وتقليل متوسط وقت الحل (MTTR)، مما يضمن تجربة سلسة للعملاء. يعزز هذا النهج الثقة، ويرسّخ الولاء، ويؤكد التزامنا بتقديم قيمة وموثوقية استثنائيتين.
Melissa Modjeski نائبة الرئيس لتطوير المنتجات IBM
نبذة عن فريق IBM Sterling Order Management

توفر حلول IBM Sterling وعروضها اتصالًا موثوقًا ومثبتًا، ورؤية شاملة من البداية إلى النهاية، ورؤى في الوقت الفعلي لتحويل الاضطرابات المحتملة إلى فرص لتعزيز مشاركة العملاء والنمو والربحية. وتشمل هذه الحلول برمجيات استدامة سلسلة التوريد، مثل IBM Sterling Order Management، وهي برمجيات لتنفيذ الطلبات تدير العمليات وتحسّنها عبر القنوات ومراكز تنفيذ الطلبات في الوقت الفعلي.

 مكونات الحل IBM Sterling® Order Management IBM Instana® Observability
الاقتباسات

1Summary of dashboard data compiled Nov 27-Dec 3, 2024. قيم داخلية تستند إلى بيانات لوحة المعلومات الأسبوعية الفعلية.

2Summary of dashboard data compiled Nov 27-Dec 3, 2024 for peak dashboard value. تشير مراجعة النتائج الداخلية إلى عدم حدوث أي تراجع في الأداء خلال فترات الذروة مقارنةً بالفترات المعتادة (قيم لوحة المعلومات لشهري يوليو وأغسطس).

3Summary of dashboard data compiled Nov 27-Dec 3, 2024

4Blog: It’s a record year for holiday shopping. Can your retail fulfillment keep up?

حقوق النشر © محفوظة لصالح شركة IBM Corporation لعام 2025. IBM، شعار IBM، Db2، IBM Cloud، IBM Instana و IBM Sterling هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة IBM Corp. في الدولة و/أو دول أخرى. يصبح هذا المستند ساريًا بدءًا من تاريخ النشر الأول، ويجوز لشركة IBM تغييره في أي وقت. لا تتوفر بعض العروض في بعض الدول التي تعمل فيها IBM.

أمثلة العملاء مقدمة لتوضيح كيفية استخدام هؤلاء العملاء لمنتجات IBM والنتائج التي ربما حققوها. قد يختلف الأداء الفعلي أو التكلفة أو الوفورات أو النتائج الأخرى من بيئة تشغيل إلى أخرى.