IBM Sterling OMS + IBM Instana
عندما تحين Black Friday ويعتمد كثير من كبار تجار التجزئة في العالم على حلك لإدارة أعمالهم، فلا بد أن يقدم هذا الحل أداءً موثوقًا. خلال موسم العطلات لعام 2024، استخدم فريق برنامج IBM® Sterling Order Management (OMS) حل IBM® Instana Observability للحفاظ على أداء ممتاز والمساعدة في تحقيق أرقام قياسية جديدة في الطلبات والإيرادات.
تسهّل نسخة SaaS من IBM Sterling OMS إدارة الطلبات والمخزون في الوقت الفعلي للعديد من العلامات التجارية المعروفة على نطاق واسع في الولايات المتحدة وحول العالم، بدءًا من الأسواق الإلكترونية الضخمة وصولًا إلى المتاجر الشهيرة في مجال الأزياء وهدايا الأطفال. وبالنسبة إلى هذه الشركات، فإن تعثّر نظام OMS ولو لدقيقة واحدة يعني خسارة مالية؛ وخلال الجمعة السوداء أو غيرها من مواسم الذروة، قد تصل هذه الخسارة إلى الملايين.
يدرك فريق Sterling OMS في IBM حجم المخاطر، ولذلك يلتزم مع العملاء باتفاقية مستوى خدمة (SLA) تضمن مدة تشغيل بنسبة 99.9999%. لكن الوفاء بهذه الاتفاقية ليس مهمة سهلة.
مجموعة تقنيات IBM Sterling OMS SaaS
تدعم مجموعة منتجات OMS SaaS أكثر من 400 بيئة قابلة للتخصيص، وتضم مجموعة متنوعة من الخدمات المصغّرة متعددة المستأجرين التي يمكن توسيع نطاقها أفقيًا ورأسيًا. يقول Sachin Sethiya، مدير برنامج إدارة الطلبات والتطوير في IBM: "لضمان قدرة العملاء على تشغيل أحمال تشغيل التجارة الإلكترونية في الوقت الفعلي بسلاسة، يجب أن تحافظ كل بيئة وكل خدمة مصغّرة على مستويات عالية من التوافر والموثوقية. وتمثل مراقبة نظام بمثل هذا التعقيد، يضم مئات التكاملات الواردة والصادرة، تحديًا كبيرًا." ولمعالجة ذلك، استفاد فريق OMS من Instana لتوفير قابلية ملاحظة شاملة لكل تكامل ونقطة تفاعل.
بدأ فريق Sterling OMS في منتصف عام 2023 الانتقال من حل منافس لقابلية الملاحظة إلى Instana لتلبية احتياجاته في مجال المراقبة. وكان هذا الانتقال مدفوعًا بالحاجة إلى تعزيز قابلية الملاحظة وتحسين كفاءة التكلفة. واكتملت عملية الانتقال قبل موسم العطلات لعام 2024، مما مكّن فريق OMS من الاستفادة الكاملة من قدرات Instana خلال هذه الفترة الحرجة.
وفّرت عملية الانتقال إلى Instana قيمة كبيرة لفريق Sterling OMS، لا سيما خلال موسم العطلات لعام 2024 الذي شهد طلبًا مرتفعًا.
يمثل موسم العطلات لعام 2024 دليلًا واضحًا على القوة التحويلية لحل Sterling OMS عند تعزيزه بقابلية الملاحظة من IBM Instana. فخلال فترات ذروة التسوق، ولا سيما في فترة الجمعة السوداء، تعامل النظام بسلاسة مع أحجام هائلة من الطلبات واستدعاءات واجهات برمجة التطبيقات، فاقت المتوسطات اليومية المعتادة بكثير. وعالجت مراقبة Instana في الوقت الفعلي معاملات المخزون بسرعات غير مسبوقة، لتوفّر الدقة في أجزاء من الثانية التي يتوقعها المتسوقون اليوم. وحسّن محرك الذكاء الاصطناعي في المنصة ملايين القرارات المتعلقة بالطلبات، مما يوضح كيف يمكن للأتمتة الذكية أن تدعم التوسع والربحية في الوقت نفسه. انعكس هذا الأداء الاستثنائي مباشرةً على النتائج المالية، مما مكّن تجار التجزئة من الوفاء بالتزاماتهم خلال موسم العطلات مع الحفاظ على هوامش ربح قوية. ومع استمرار تطور التجارة الرقمية، أثبت التكامل بين Sterling OMS وInstana أنه أكثر من مجرد ترقية تقنية؛ فهو ميزة استراتيجية تمكّن تجار التجزئة من الازدهار في مشهد بيع بالتجزئة يزداد تطلبًا.
توفر حلول IBM Sterling وعروضها اتصالًا موثوقًا ومثبتًا، ورؤية شاملة من البداية إلى النهاية، ورؤى في الوقت الفعلي لتحويل الاضطرابات المحتملة إلى فرص لتعزيز مشاركة العملاء والنمو والربحية. وتشمل هذه الحلول برمجيات استدامة سلسلة التوريد، مثل IBM Sterling Order Management، وهي برمجيات لتنفيذ الطلبات تدير العمليات وتحسّنها عبر القنوات ومراكز تنفيذ الطلبات في الوقت الفعلي.
1Summary of dashboard data compiled Nov 27-Dec 3, 2024. قيم داخلية تستند إلى بيانات لوحة المعلومات الأسبوعية الفعلية.
2Summary of dashboard data compiled Nov 27-Dec 3, 2024 for peak dashboard value. تشير مراجعة النتائج الداخلية إلى عدم حدوث أي تراجع في الأداء خلال فترات الذروة مقارنةً بالفترات المعتادة (قيم لوحة المعلومات لشهري يوليو وأغسطس).
3Summary of dashboard data compiled Nov 27-Dec 3, 2024
