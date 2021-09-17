على عكس الحوسبة السحابية التقليدية، والتي تعتمد على الأجهزة الافتراضية، فإن خوادم العمل بدون نظام تشغيل لا تأتي مع مراقب افتراضي مثبت مسبقًا وتمنح المستخدم التحكم الكامل في البنية التحتية لخادمه.

مع خوادم العمل بدون نظام تشغيل، نظرًا لأن المستخدمين يحصلون على تحكم كامل في الجهاز الفعلي، فإنهم يتمتعون بالمرونة في اختيار نظام التشغيل الخاص بهم، وتجنب تحديات الجار المزعج للبنية التحتية المشتركة، وضبط الأجهزة والبرامج بدقة لأحمال تشغيل محددة، غالبًا ما تكون كثيفة البيانات.

إلى جانب الأجهزة الافتراضية والشبكات والتخزين ، تشكل خوادم العمل بدون نظام تشغيل عنصرًا أساسيًا في مجموعة البنية التحتية كخدمة (IaaS) في الحوسبة السحابية.