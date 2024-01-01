تسريع عمليات نشر الذكاء الاصطناعي التقليدي والتوليدي باستخدام حلول متكاملة على IBM Cloud
يمكنك التوسع بكفاءة بفضل ميزة الوصول عند الطلب إلى وحدات معالجة الرسومات NVIDIA المصممة خصوصًا لحالات استخدام الذكاء الاصطناعي ومعالجة البيانات السريعة، والحوسبة عالية الأداء، والعروض المصورة للبيانات عبر مثيلات VPC وOpenShift
IBM وNVIDIA تقدمان أداءً محسّنًا للذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء مع أحدث عروض وحدة معالجة الرسومات (GPU)
Intel وIBM تتعاونان لتوفير أداء أفضل من حيث التكلفة للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي
مع IBM، نجحت شركة Blendow Group في دخول مجال تحليل الاستخبارات القانونية المعزز بالذكاء الاصطناعي
"لا يقتصر عمل نماذج الذكاء الاصطناعي المبنية باستخدام watsonx على تحسين التجربة الرقمية لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس فحسب. بل تعمل على توسيع نطاق إنتاجية فريق التحرير لدينا من خلال أتمتة عمليات سير العمل الرئيسي ". Kirsten Corio، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في اتحاد التنس الأمريكي.
ضغوط الصناعة تدفع متطلبات التكنولوجيا الجديدة