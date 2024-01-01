الصفحة الرئيسية السحابة وحدة معالجة الرسومات (GPU)
وحدات معالجة الرسومات ومسرعات الذكاء الاصطناعي على IBM Cloud

تسريع عمليات نشر الذكاء الاصطناعي التقليدي والتوليدي باستخدام حلول متكاملة على IBM Cloud

تكوين وحدات معالجة الرسومات
توسيع نطاق أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء والتصوّر بأمان

يمكنك التوسع بكفاءة بفضل ميزة الوصول عند الطلب إلى وحدات معالجة الرسومات NVIDIA المصممة خصوصًا لحالات استخدام الذكاء الاصطناعي ومعالجة البيانات السريعة، والحوسبة عالية الأداء، والعروض المصورة للبيانات عبر مثيلات VPC وOpenShift

IBM وNVIDIA تقدمان أداءً محسّنًا للذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء مع أحدث عروض وحدة معالجة الرسومات (GPU)

Intel وIBM تتعاونان لتوفير أداء أفضل من حيث التكلفة للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي

راجع مثيلات وحدة معالجة الرسومات NVIDIA
الأمن والثقة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي
يمكنك إدارة الأمن وخصوصية البيانات والامتثال من خلال عناصر التحكم المضمنة في IBM Cloud Security and Compliance Center
أتمتة عمليات نشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي المستندة إلى التوليد المعزَّز بالاسترجاع (RAG)
يمكنك أتمتة نشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى جانب تلبية متطلبات الأمن والامتثال باستخدام البنية القابلة للنشر. بنية قابلة للنشر لنمط التوليد المعزَّز بالاسترجاع (RAG)

حلول الذكاء الاصطناعي المتكاملة

تدريب الذكاء الاصطناعي والضبط الدقيق والاستدلال تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي التقليدية والتحقق من صحتها وضبطها ونشرها لمجموعة متنوعة من حالات الاستخدام مثل خدمة العملاء والعمل الرقمي والتنبؤ والتوقعات تعرّف على watsonx
الحوسبة للذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي التقليدي اختيار الحوسبة لتوسيع نطاق أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي بشكل آمن عبر بيئات VPC وOpenShift راجع مثيلات وحدة معالجة الرسومات NVIDIA
سوق لبرامج الذكاء الاصطناعي قم بالوصول إلى مجموعة برامج الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي التقليدي من كتالوج IBM Cloud كتالوج IBM Cloud للذكاء الاصطناعي

حلول الحوسبة عالية الأداء المتكاملة

الحوسبة لأحمال تشغيل الحوسبة عالية الأداء اختيار مثيلات وحدة معالجة الرسومات لتوسيع نطاق أحمال تشغيل الحوسبة عالية الأداء بأمان راجع مثيلات وحدة معالجة الرسومات NVIDIA
سوق لبرامج الحوسبة عالية الأداء الوصول إلى مجموعة برامج الحوسبة عالية الأداء من كتالوج IBM Cloud كتالوج IBM Cloud للحوسبة عالية الأداء
البنية التحتية للتصور
الحوسبة لأحمال تشغيل التصوّر اختيار مثيلات وحدة معالجة الرسومات لتوسيع نطاق أحمال تشغيل التصور بشكل آمن راجع مثيلات وحدة معالجة الرسومات NVIDIA
قصص العملاء
مجموعة Blendow Group

مع IBM، نجحت شركة Blendow Group في دخول مجال تحليل الاستخبارات القانونية المعزز بالذكاء الاصطناعي

اعرف المزيد بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

"لا يقتصر عمل نماذج الذكاء الاصطناعي المبنية باستخدام watsonx على تحسين التجربة الرقمية لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس فحسب. بل تعمل على توسيع نطاق إنتاجية فريق التحرير لدينا من خلال أتمتة عمليات سير العمل الرئيسي ". Kirsten Corio، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في اتحاد التنس الأمريكي.

اعرف المزيد Westfield Insurance

ضغوط الصناعة تدفع متطلبات التكنولوجيا الجديدة

اعرف المزيد
الموارد
إعادة ابتكار إعداد البيانات على البيئة السحابية لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي للمؤسسات
كيف تساعد IBM العملاء على نشر نماذج الأساس
تعزيز قدرات الحوسبة الفائقة القائمة على الذكاء الاصطناعي للسحابة الأصلية من IBM
الخطوات التالية

تواصَل معنا لمعرفة المزيد حول كيفية تحقيق أقصى استفادة من إمكانات نماذج الأساس باستخدام وحدات معالجة الرسومات من IBM Cloud