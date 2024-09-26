كانت Happest Minds في طليعة تمكين التحول الرقمي للمؤسسات ومقدمي التكنولوجيا. تلتزم الشركة بتقديم تجارب سلسة للعملاء وكفاءة الأعمال ومعارف قابلة للتنفيذ لعملائها.
ولتمكين عملائها من الحصول على قيمة أكبر من منتجاتها التجارية الأساسية، أرادت شركة Happiest Minds اعتماد تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي (Gen AI). كان من المهم للغاية بالنسبة للشركة أن يتمكن عملاؤها من العثور على المعلومات بسرعة وبدقة. كما كان من المهم بنفس القدر أن يتمكن عملاؤها من استخدام تلك المعلومات لاتخاذ قرارات أسرع لدفع فرص نمو أعمالهم والانطلاق إلى الأسواق.
كجزء من تنفيذ القدرة القائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي، تطلبت منصة الربح من المحتوى الرقمي (DCM)، وهي ملكية فكرية لشركة Happiest Minds، استخراج البيانات من مستودعات المحتوى الضخمة. يكون المحتوى بأشكال مختلفة، وعادة ما ينتج عن الاستعلام فقرات تتطابق مع الكلمات المفتاحية التي تم البحث عنها فقط.
بالتشاور مع IBM، رأت Happest Minds فرصة لاكتساب معارف حول تجربة عملائها. قامت شركة IBM بتشغيل إثبات المفهوم (POC) مع شركة Happiest Minds لمدة شهرين وقامت بتحميل بياناتها غير المنظمة في مختبر موجه في ™IBM® watsonx.ai استوديو الذكاء الاصطناعي.
باستخدام watsonx.ai على ®IBM Cloud، تمكنت شركة Happiest Minds من الحصول على استجابات بيانات موجهة من مستودعات المحتوى. بدلاً من البحث باستخدام كلمات مفتاحية دقيقة، تم تمكين البحث عن الحل. بمجرد الاستعلام عن البيانات الموجهة، تم تلخيص البيانات وإعادة صياغتها في كل مرة للمستخدم النهائي الذي يتفاعل من خلال واجهات المحادثة.
تتطلب منصة Happest Minds DCM التي تحتوي على أكثر من 50 ميزة في الكتالوج البحث في مستودعات المستندات الضخمة لتوليد المعارف. باستخدام watsonx.ai، يتم تنظيم البيانات بشكل أسرع للوحات المعلومات ومخططات الأعمال. تم استخدام المكونات الرئيسية للجيل المعزز بالاسترجاع (RAG) لتحديد المستندات ذات الصلة وتم تمريرها من خلال نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) لضبط الأداء.
مع تطبيق حل IBM، تقوم شركة Happiest Minds الآن بالبحث في 50 تقريرًا ومستندًا بلغة طبيعية كل شهر، كما أنها قللت الوقت اللازم لإنشاء مخططات الأعمال بمقدار 15 ساعة لكل ميزة شهريًا. حققت قدرات البحث المحسّنة للحل زيادة هائلة في الإنتاجية بنسبة 30٪.
ستقوم Happiest Minds بعد ذلك بضبط حالات الاستخدام الحالية والنظر أيضا في حالات الاستخدام الجديدة مع المزيد من اختبارات المستخدم لكل من السيناريوهات الداخلية والتجريبية. سيتبع ذلك إصدار إنتاجي بناءً على النتائج.
تقدم شركة Happiest Minds (الرابط موجود خارج موقع ibm.com)، وهي "شركة تكنولوجيا المعلومات الواعية"، التحول الرقمي للمؤسسات ومقدمي التكنولوجيا من خلال تقديم تجارب سلسة للعملاء وكفاءة الأعمال ومعارف قابلة للتنفيذ. وتحقق الشركة ذلك من خلال تطبيق مجموعة من التقنيات الثورية بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل والسحابة وأتمتة العمليات الرقمية وإنترنت الأشياء (IoT) والروبوتات والطائرات بدون طيار والأمن والواقع الافتراضي/المعزز. تم تكريم شركة Happest Minds لتميزها في ممارسات حوكمة الشركات من قِبل Golden Peacock و ICSI. شركة Happest Minds حاصلة على شهادة «A Great Place to Work»، ويقع مقرها الرئيسي في بنغالور بالهند ولديها عمليات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا والشرق الأوسط.
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أُنتج في الولايات المتحدة الأمريكية، مارس 2024.
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