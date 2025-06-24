مسرّعات الذكاء الاصطناعي Intel ® Gaudi ® 3 على IBM Cloud

أطلق العنان لحلول الذكاء الاصطناعي الجديدة وابتكرها وانشرها باستخدام مسرعات الذكاء الاصطناعي Intel® Gaudi® 3 على ®IBM Cloud - المصممة لمساعدتك على التوسع بتكلفة فعَّالة لتلبية متطلبات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات مع الأداء العالي والمرونة في النشر والتطوير المفتوح.

استفِد بدعم مجموعة واسعة من تطبيقات وأطر الاستدلال التوليدي للذكاء الاصطناعي التوليدي، بما يشمل النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) والنماذج متعددة الوسائط (MMM). ابدأ بسرعة باستخدام ميزة النشر IBM Cloud Virtual Servers for VPC. ومن المقرر دعم خدمة ®IBM watsonx، وRed Hat® OpenShift® Kubernetes وخدمة النشر الآلي القائم على Terraform في النصف الأول من عام 2025. من المخطط دعم مجموعات الذكاء الاصطناعي Red Hat OpenShift، وخدمة IBM Cloud Kubernetes والبنى القابلة للنشر على سحابة IBM Cloud في النصف الثاني من عام 2025.



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