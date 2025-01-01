الهندسة المعمارية القابلة للنشر على IBM Cloud

استخدِم مجموعة من قوالب سلسلة أدوات DevSecOps المُعدة مسبقًا والمصممة لدعم التكامل المستمر، والنشر المستمر، والامتثال.
انشر الأمن الأساسي وخدمات الدعم الأخرى للاستعداد لإدارة الامتثال الأمني للموارد في حسابك.
نشر مثيل من IBM Maximo Application Suite في مجموعة Red Hat OpenShift.
بناء عرض IBM Cloud® Power Virtual Servers (PowerVS) وفقًا لأفضل الممارسات والمتطلبات المحددة من IBM Cloud®.
نشر أنظمة SAP على بنية Power التحتية لتحقيق بنى قابلة للنشر تُحسِّن أداء أعباء عمل SAP HANA.
استخدام البنية القابلة للنشر لإنشاء مجموعات أعباء عمل Red Hat OpenShift على شبكة VPC (سحابة خاصة افتراضية) آمنة.
يمكنك أتمتة نشر RAG التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) باستخدام خدمات IBM Cloud وwatsonx الداعمة، ودمج بيانات مؤسستك في حل الذكاء الاصطناعي التوليدي.
انشر الإضافة Red Hat OpenShift AI في OpenShift على مجموعة IBM Cloud باستخدام عُقد عاملة مزوَّدة بوحدة معالجة الرسوميات (GPU).
انشر RHEL AI على خادم افتراضي مزوَّد بوحدة معالجة الرسوميات (GPU) وشغِّل نماذج مضبوطة بدقة للاستدلال طوال عملية الأتمتة.
نشر شبكة VPC آمنة دون الحاجة إلى موارد حوسبة إضافية، لتحسين البنية التحتية السحابية لديك.
نشر خادم افتراضي (VSI) ضمن منطقة الهبوط في VPC لإنشاء بنية تحتية آمنة لتشغيل أعباء العمل على شبكة VPC.
استكشف حلول IBM Cloud لبناء بنية تحتية قابلة للتوسع بتكلفة أقل، ونشر تطبيقات جديدة على الفور، وتوسيع نطاق أحمال التشغيل حسب الطلب — كل ذلك ضمن منصة آمنة للغاية.