تنظيم وتبسيط طريقتك في تصميم البنى التحتية لأحمال التشغيل السحابية والهجينة والمحلية والعمل على تطويرها وتنفيذها.
مجموعات من أنماط وحلول بنائية تمت تجربتها واختبارها ومراجعتها، تمكِّنك من الاستفادة من أحدث تقنيات السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي لمساعدتك على تلبية أهداف أعمالك والأهداف التقنية المتغيرة بشكل أفضل.
أنماط بنائية مثبتة تساعد على تسريع إنشاء الحلول التقنية لمواجهة تحديات أعمالك.
بنى قابلة للنشر على IBM Cloud تساعدك على تسريع الابتكار، وزيادة الكفاءة، والحفاظ على الأمن والامتثال، مع تحسين التكاليف.
أوراق بحثية، وأدلة، ومنشورات أخرى لمساعدتك على إنشاء وتنفيذ الحلول لأعمالك وعملائك.
يوفر إطار العمل المحكم من IBM توصيات وأفضل الممارسات لمساعدة مهندسي السحابة الهجينة في تصميم حلول آمنة وعالية الأداء.
يُعَد IBM IT Architect Assistant أداة تعاونية لإنشاء وتوثيق البنى لحلول تكنولوجيا المعلومات. أنشئ مخططات مثل البنى المرجعية في IBM Hybrid Cloud Architecture Center ثم خصِّصها لمشروعات أو مبادرات محددة. يمكنك أيضًا إنشاء وثائق للتقييمات وأغراض التواصل الأخرى.
تُتيح لك قوالب مخططات البنية إنشاء بنى خاصة بك بسهولة باستخدام أيقونات بسيطة لتمثيل عناصر البنية. ابدأ بنمط موجود وخصِّصه وفق بيئتك، أو أنشئ نمطك الخاص من الصفر باستخدام أي تركيبة من العناصر.