IBM Well-Architected

لمحة عامة

إطار عمل IBM Well-Architected Framework هو مجموعة منظمة من المواد والتوصيات وأفضل الممارسات التي تساعد مهندسي البنى على إنشاء حلول سحابية هجينة تتسم بالمرونة وكفاءة الأداء والأمان. يتكون الإطار من ست ركائز أساسية، وهي الأبعاد أو الخصائص الرئيسية التي يجب أن يتضمنها حل السحابة الهجينة:

  • هجين وقابل للنقل
  • المرونة
  • العمليات الفعالة
  • الأمن والامتثال
  • الأداء
  • العمليات المالية والاستدامة

تتكون كل ركيزة من ثلاثة عناصر: مبادئ وممارسات وإرشادات.
الركائز الأساسية الست لإطار عمل IBM Well-Architected Framework
مبادئ التصميم

يحدد إطار عمل Well-Architected Framework مجموعة من المبادئ العامة للبنية والتصميم تسهل الحصول على التصميم الجيد في بيئات السحابة الهجينة، وتوجه الممارسات والإرشادات ضمن ركائز الإطار الأساسية.

  • أتمتة العمليات 

    تمثل العمليات 98% من إجمالي تكاليف الحل طوال دورة حياته. تعمل أتمتة المهام التشغيلية على تقليل هذه التكاليف وتعزز أيضًا موثوقية الحل وتوافره وأمانه بشكل عام.

     

  • احترام جاذبية البيانات 

    نقل البيانات بعد جمعها مكلف. ويسهم تنفيذ الحلول التي تنقل الحوسبة إلى مكان وجود البيانات في تقليل التكاليف التشغيلية ويساعد على تقليل تعقيد الحلول.

     

  • أفضل منصة لأحمال التشغيل 

    غالبًا ما تضطر الحلول التي تُنشر على منصة واحدة إلى التضحية بالسمات المرغوبة لاكتساب سمات أخرى. أما الحلول القابلة للنقل عبر المنصات فيمكنها الاستفادة على أفضل وجه من إمكانات المنصات لتحسين مستويات الخدمة وخصائص تشغيل أحمال التشغيل.
العناصر الأساسية
المبادئ

المبادئ هي مبادئ البنية التي يقوم عليها نهج السحابة الهجينة لشركة IBM. وهي ثابتة، بغض النظر عن التقنيات والأساليب المستخدمة لتنفيذ الحلول. وضمن هذا الإطار، توجه المبادئ عملية تحديد أفضل الممارسات واختيارها. وعند تطبيق الإطار على بنية الحل، توجه المبادئ الخيارات التقنية وخيارات البنية لاستخدام الموارد والأصول بأفضل شكل وتقديم حل سحابي هجين.
الممارسات

الممارسات هي مناهج تطوير الحلول التي تلتزم بمبادئ الركائز الأساسية.
التوجيه

الإرشادات هي أصول مثل الأنماط المضادة، وقوائم التحقق، والبنى التقنية المرجعية، وغيرها من العناصر التي تساعد مهندسي البنى على إنشاء حلول مصممة جيدًا وفهم كيفية تنفيذ تلك الحلول باستخدام منتجات وتقنيات محددة.
ويمكن توجيه الإرشادات لطبقات محددة من التطبيقات أو مجموعة البنية التحتية.
الركائز الأساسية
هجين وقابل للنقل
عمليات الإنشاء والدمج للحلول التي تعمل على منصات حوسبة متعددة وتمتد عبرها. تُمكّن ركيزة "هجين وقابل للنقل" الحلول من العمل عبر بيئات حوسبة متعددة، بما في ذلك البنية التحتية الخاصة ومزودو السحابة العامة، ما يُمكّن مهندسي البنى من اختيار أفضل منصة لأحمال التشغيل لديهم وتحريرهم من قبول قيود المنصة الواحدة.
المرونة
تطوير حلول تتميز بالاستمرارية في العمل رغم اضطرابات الأعمال وتكنولوجيا المعلومات. المرونة هي قدرة الحل على الصمود والتعافي من الأعطال في عناصر الحل أو بيئة النشر. تواصل حلول المرونة تقديم مستويات عالية من الخدمة للمستخدمين النهائيين بغض النظر عن الطلب على أحمال التشغيل أو حالة العناصر الداخلية للحل.
العمليات الفعالة
ممارسات وإرشادات حول نشر الفرق، وأدوات الأتمتة والذكاء الاصطناعي لمراقبة الحلول وإدارتها وصيانتها بطريقة آمنة وموثوقة وفعالة.
الأمن والامتثال
عمليات تصميم وتطوير للحلول تحمي المستخدمين النهائيين والوظائف والبيانات من الوصول غير المصرح به والكشف غير المقصود والنوايا الخبيثة.
الأداء
ممارسات وإرشادات حول تطوير حلول فائقة الأداء في مواجهة تغير الطلب.
العمليات المالية والاستدامة
ممارسات وإرشادات حول إنشاء حلول ملائمة من حيث التكلفة واستهلاك الموارد.
