العمليات المالية والاستدامة

بينما تختلف استراتيجية العمليات المالية المُثلى لكل مؤسسة، فإن تنفيذ العمليات المالية بنجاح يتطلب دائمًا مزيجًا متكاملًا من الاعتبارات المتعلقة بالأشخاص، والعمليات، والتقنية. وبناءً عليه، من الضروري فهم المؤسسة وطريقة عملها قبل وضع استراتيجيات أو ممارسات محددة للعمليات المالية.

تشمل العناصر الشائعة لدمج العمليات المالية مع نموذج التشغيل التعاون بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك فِرق المالية، والحسابات، والمشتريات، وتكنولوجيا المعلومات، والأعمال. سيمكِّن ذلك من تحقيق دورة مستمرة لفهم الطلب على السحابة، والموارد المطلوبة، وتحسين استخدام موارد السحابة. بالإضافة إلى ذلك، يمنع ذلك وجود عزلة معرفية بين الفِرق، وهو ما يعوق تبنّي العمليات المالية بنجاح. تم توضيح ذلك بشكل أكبر من قِبل FinOps Foundation كجزء من مبدأها "تحتاج الفِرق إلى التعاون":

من الضروري أن تعمل الفِرق معًا لتحسين ممارسات العمليات المالية وتحقيق تحسينات مستمرة في الكفاءة والابتكار. يمكن للتعاون بين الفِرق متعددة الوظائف تمكين فِرق المالية من مواكبة سرعة ودقة فِرق تكنولوجيا المعلومات، وتمكين المهندسين من التعامل مع التكلفة كما يفعلون مع مؤشرات الكفاءة الأخرى، والمساعدة على إنشاء حوكمة ومعايير موحَّدة لاستخدام السحابة.

باختصار، يُعَد نموذج التشغيل المتكامل الذي يحدِّد الأدوار والمسؤوليات والعمليات والمقاييس والأدوات والحوكمة ووسائل التمكين أمرًا حيويًا لضمان تغطية شاملة للعمليات المالية.