أطلق العنان لنشر التطبيقات بشكل أسرع 7 مرات باستخدام Deployable Architectures on IBM Cloud لتسريع تسليم الذكاء الاصطناعي
يعد تكامل الذكاء الاصطناعي أمرًا حيويًا لبقاء الشركات ونموها في عالم اليوم الذي تحركه التكنولوجيا. قامت شركة IBM بدمج الذكاء الاصطناعي في العديد من جوانب عملياتها اليومية، بما في ذلك دعم العملاء والموارد البشرية والمبيعات. ولقد عززت الكفاءة من خلال أتمتة العديد من المهام وتحسين العمليات. في السابق، واجهت منصة CIO Hybrid Cloud Platform تراكماً خطيراً لتطبيقات الذكاء الاصطناعي للإنتاج.
سعى فريق المنصة إلى تحسين إنتاجية تطبيقات الذكاء الاصطناعي من خلال إنشاء بيئات تطبيقات تتبع أفضل الممارسات باستخدام البرامج النصية الداخلية وعناصر واجهة المستخدم. ومع ذلك، أدى هذا التعقيد أيضًا إلى ظهور بعض العقبات، على سبيل المثال، مواكبة التطورات التكنولوجية السريعة مع التركيز على الأمان وقابلية التوسع والامتثال. استلزمت الطبيعة الديناميكية لهذه التطبيقات تحديثات وتعديلات متكررة، مما أدى إلى إجهاد الموارد الهندسية.
وقد أتاح هذا الوضع لشركة IBM فرصة فريدة لابتكار حل متطور يمكن أن يساعد في سد الفجوة بين متطلبات التطبيقات الطموحة والقيود المفروضة على الموارد. تمكنت شركة IBM من تحسين استخدام التقنيات الخاصة بها لإحداث ثورة في عمليات إدارة التطبيقات ونشرها.
لقد أثبتت البنى القابلة للنشر Deployable Architectures (DA) on IBM® Cloud® أنها الحل الأمثل لهذه المشكلة. البنية القابلة للنشر هي حل أتمتة السحابة الذي يبسّط عملية إعداد بنى تحتية سحابية متسقة وقابلة للتوسع وآمنة. من خلال استخدام الوحدات القابلة لإعادة الاستخدام - وهي وحدات مستقلة من الرموز البرمجية للأتمتة مصممة لتنفيذ مهام محددة للبنية التحتية - ودمجها، يمكن للفرق تشكيل بنية شاملة قابلة للنشر، مثل مخطط مؤتمت تم تكوينه مسبقًا.
قام فريق CIO Hybrid Cloud Platform بإنشاء بنى قابلة للنشر مخصصة تعتمد على Terraform لإنشاء بيئات التطبيقات وصيانتها. تتيح Terraform إمكانية توحيد أتمتة البنية التحتية مع إدارة دورة حياة البنية التحتية الكاملة على مستوى النشر والصيانة والإخراج من الخدمة. من خلال هذا النهج، يمكن لفريق المنصة استخدام أفضل الممارسات المتعلقة بالبنية التحتية ومهام سير العمل لنشر التطبيقات بحيث يمكن للمطورين تنفيذ الخدمة الذاتية بسهولة على نطاق واسع. تمت إضافة البنى القابلة للنشر الناتجة إلى كتالوج حسابات المؤسسات على منصة CIO Hybrid Cloud Platform، مما مكّن فريق التطبيق من العثور على البنى القابلة للنشر وتكوينها ونشرها في حساباتهم الفرعية. وبمرور الوقت، قام فريق المنصة بتحسين قدرات البنى القابلة للنشر من أجل نشر إمكانات جديدة للتطبيقات الحالية.
على سبيل المثال، احتوت إحدى وحدات البنى القابلة للنشر المستندة إلى التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) المدعوم من IBM على بيئة تطبيقات قياسية يمكن نشرها على منصة Red Hat® OpenShift® على IBM Cloud® وتضمنت العديد من الخدمات التي توفرها IBM، مثل IBM watsonx.data®، وIBM watsonx.ai، Cloud Key Management وCloud Secrets Manager وCloud Object Storage وCloud Logs وCloud Observability Solution وغيرها. كما تم إنشاء سلسلة أدوات التكامل المستمر (CI) باستخدام IBM Cloud Continuous Delivery، مما يشمل أفضل الممارسات لتطوير برمجيات تطبيقات الذكاء الاصطناعي من IBM.
عززت البنى القابلة للنشر Deployable Architectures on IBM Cloud بشكل كبير تأهيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي. شهدت IBM CIO نجاح تأهيل خمسة فرق باستخدام بنية قابلة للنشر أساسية في غضون الأسابيع الأربعة الأولى.1 كانت معظم التطبيقات تعتمد بشكل مباشر على بنية قابلة للنشر متوفرة. كانت فرق التطبيقات المتقدمة الماهرة في تكييف بيئات تطبيقاتها قادرة على فهم وتعديل بنية قابلة للنشر أساسية. كما أدت التعليقات البناءة التي تم جمعها من الفرق إلى تحسينات هائلة، حيث تم تحديث البنى القابلة للنشر الحالية إلى إصدارات أحدث - مما مكّن التطبيقات من الاستفادة من الميزات الجديدة وإصلاحات الأخطاء. لا يقتصر هذا Approach على تبسيط عملية النشر فحسب، بل يهدف أيضًا إلى تحسين أوضاع الامتثال للمساعدة في ضمان نجاح عمليات النشر في جميع المجالات.
وفي الختام، قامت IBM CIO بتخفيض متوسط وقت النشر من 21 يومًا إلى أقل من 11 يومًا خلال الشهر الأول (أغسطس) من خلال إعادة استخدام بنية قابلة للنشر أساسية.2 وإجمالاً، حققت IBM CIO نشرًا أسرع 7 مرات للتطبيقات باستخدام بنية قابلة للنشر أساسية مقارنة بعمليات النشر السابقة التي لم تكن تستخدم بنية قابلة للنشر.3 أدى هذا إلى تحسين طريقة نشر التطبيقات. نتيجة لذلك، قامت IBM CIO بنشر 12 تطبيقًا في ستة أشهر باستخدام بنية قابلة للنشر أساسية.4
تقود مؤسسة المدير التنفيذي للمعلومات من IBM المعروفة باسم IBM Chief Information Officer (CIO) استراتيجية تكنولوجيا المعلومات الداخلية وتعمل على توفير وتأمين وتحديث ودعم حلول تكنولوجيا المعلومات التي يستخدمها الموظفون والعملاء والشركاء في IBM لأداء مهام وظائفهم اليومية.
يمكن أن تساعدك البنى القابلة للنشر Deployable Architectures on IBM Cloud في تسريع الابتكار، وتعزيز الكفاءة، والحفاظ على الأمن والامتثال إلى جانب تحسين التكاليف.
1 استنادًا إلى بحث داخلي أجرته منصة IBM CIO Hybrid Cloud Platform الفترة من 9 مايو 2024 إلى 8 أغسطس 2024.
2 استنادًا إلى بحث داخلي أجراه فريق منصة IBM CIO Hybrid Cloud Platform في أغسطس 2024.
3 استنادًا إلى بحث داخلي أجراه فريق منصة IBM CIO Hybrid Cloud Platform بين سبتمبر 2024 ونوفمبر 2024.
4 استنادًا إلى بحث داخلي أجراه فريق منصة IBM CIO Hybrid Cloud Platform بين يوليو 2024 وديسمبر 2024.
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