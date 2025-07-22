ما المقصود بالكشف عن التهديدات والاستجابة لها (TDR)؟

يشير مصطلح الكشف عن التهديدات والاستجابة لها (TDR) إلى الأدوات والعمليات التي تستخدمها المؤسسات للكشف عن تهديدات الأمن الإلكتروني والتحقيق فيها والحد منها. وهو يجمع بين أساليب الكشف المتقدمة وإمكانات الاستجابة التلقائية والحلول الأمنية المتكاملة لمساعدة المؤسسات على تقليل المخاطر والتكيف مع عالم التهديدات المتغير.

يساعد الكشف عن التهديدات والاستجابة لها الفرق الأمنية على احتواء الحوادث بسرعة واستعادة الأنظمة مع تقليل فترة التعطل قدر الإمكان. ونظرًا إلى أن التهديدات مثل برامج الفدية، والتصيد الاحتيالي، وعمليات الاستغلال من دون انتظار أصبحت أكثر شيوعًا وتطورًا، تحتاج المؤسسات إلى إستراتيجيات استباقية للكشف عن الأنشطة الضارة قبل أن تتسبب في حدوث ضرر.

فالمخاطر كبيرة، والمبادرة مطلوبة: ترصد شركة Microsoft ما يقرب من 600 مليون هجوم إلكتروني يوميًا عبر نظامها البنائي، بمعدل يزيد على 6900 هجوم في الثانية. وبالنسبة إلى المؤسسات، فإن ذلك يعني سلسلة شبه مستمرة من محاولات اختراق أمن البيانات.