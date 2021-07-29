ماذا تعني إدارة الأجهزة المحمولة (MDM)؟

السؤال الشائع على الويب هو: "هل إدارة الأجهزة المحمولة عبارة عن برنامج؟" الإجابة المختصرة هي "نعم" و"لا". فإدارة الأجهزة المحمولة هي حل يستخدم البرمجيات كعنصر لتوفير الأجهزة المحمول مع حماية أصول المؤسسة، مثل البيانات. تمارس المؤسسات إدارة الأجهزة المحمولة من خلال تطبيق البرامج والعمليات والسياسات الأمنية على الأجهزة المحمول ونحو استخدامها.

بالإضافة إلى إدارة مخزون الأجهزة وتوفيرها، تعمل حلول إدارة الأجهزة المحمولة على حماية التطبيقات والبيانات والمحتوى. ومن هذه الناحية، تتقاطع إدارة الأجهزة المحمولة مع أمن الأجهزة المحمولة.

ومع ذلك، فإن إدارة الأجهزة المحمولة هي نهج يركز على الأجهزة، في حين أن أمن الأجهزة المحمولة وإدارة نقاط النهاية الموحدة قد تطورت إلى نهج يركز على المستخدم. في إدارة الأجهزة المحمولة، يمكن للموظفين الحصول على جهاز مخصص، مثل أجهزة الكمبيوتر المحمول أو الهواتف الذكية، أو الحصول على جهاز شخصي مسجل عن بعد. تتلقى الأجهزة الشخصية وصولًا مستندًا إلى الأدوار إلى بيانات المؤسسة والبريد الإلكتروني، وشبكة افتراضية خاصة آمنة، وتتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وتطبيقات محمية بكلمة مرور، وبرامج أخرى لإدارة الأجهزة المحمولة لتحقيق أمن البيانات الأمثل.

يمكن لإدارة الأجهزة المحمولة بعد ذلك مراقبة السلوكيات والبيانات الحساسة للأعمال على الأجهزة المسجلة. ومع حلول إدارة الأجهزة المحمولة الأكثر تعقيدا، يمكن للتعلم الآلي والذكاء الذكاء الاصطناعي تحليل هذه البيانات. وتضمن هذه الأدوات إبقاء الأجهزة آمنة من البرامج الضارة والتهديدات الإلكترونية الأخرى.

على سبيل المثال، قد تُخصّص الشركة جهاز كمبيوتر محمول أو هاتف ذكي لموظف أو استشاري مبرمج مسبقًا بملف بيانات وشبكة افتراضية خاصة والبرامج والتطبيقات الضرورية الأخرى. وفي هذا السيناريو، توفر إدارة الأجهزة المحمولة أكبر قدر من التحكم لصاحب العمل. وباستخدام أدوات إدارة الأجهزة المحمولة، يمكن للمؤسسات تتبع بيانات الجهاز ومراقبتها واستكشاف الأخطاء وإصلاحها وحتى مسح بيانات الجهاز في حالة حدوث سرقة أو فقدان أو اختراق تم اكتشافه.

إذن، ما هي سياسات إدارة الأجهزة المحمولة؟ تجيب سياسات إدارة الأجهزة المحمولة على أسئلة حول كيفية إدارة المؤسسات للأجهزة المحمولة والتحكم في استخدامها. لتكوين سياساتها وعملياتها ونشرها، تطرح المؤسسات أسئلة، مثل: