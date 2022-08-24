ما المقصود بإدارة الثغرات الأمنية؟

إدارة الثغرات الأمنية القائمة على المخاطر (RBVM) هي مقاربة جديدة نسبيًا لإدارة الثغرات الأمنية. تجمع RBVM بيانات الثغرات الأمنية الخاصة بالأطراف المعنية مع قدرات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتعزيز إدارة الثغرات الأمنية بثلاث طرق مهمة.

المزيد من السياق لتحديد الأولويات بشكل أكثر فعالية. تُحدِّد حلول إدارة الثغرات الأمنية التقليدية درجة الخطورة باستخدام مصادر قياسية في الصناعة مثل نظام تقييم الثغرات الشائعة (CVSS) أو قاعدة بيانات الثغرات الأمنية الوطنية (NIST NVD). وتعتمد هذه المصادر على تعميمات يمكنها تحديد متوسط درجة الخطورة للثغرة الأمنية عبر جميع المؤسسات. لكنها تفتقر إلى بيانات الثغرات الأمنية الخاصة بالأطراف المعنية، مما قد يؤدي إلى إفراط خطير في تقدير أو التقليل من شأن درجة الخطورة للثغرة الأمنية بالنسبة لشركة معينة.

على سبيل المثال، نظرًا لعدم امتلاك أي فريق أمني الوقت أو الموارد اللازمة لمعالجة كل ثغرة أمنية في شبكته، فإن العديد منهم يعطي الأولوية للثغرات الأمنية ذات درجة "عالية" (7.0-8.9) أو "حرجة" (9.0-10.0) في نظام CVSS. ومع ذلك، إذا كانت هناك ثغرة أمنية "حرجة" موجودة في أصل لا يخزن أو يعالج أي معلومات حساسة، أو لا يوفر أي مسارات إلى أجزاء الشبكة ذات القيمة العالية، فقد لا تستحق المعالجة.

يمكن أن تشكل الثغرات ذات درجات CVSS المنخفضة تهديدًا أكبر لبعض المؤسسات مقارنة بغيرها. تم تصنيف ثغرة "Heartbleed"، التي تم اكتشافها في عام 2014، على أنها "متوسطة" (5.0) على مقياس CVSS. ومع ذلك، استخدمها المتسللون لتنفيذ هجمات واسعة النطاق، مثل سرقة بيانات 4.5 مليون مريض من إحدى أكبر سلاسل المستشفيات في الولايات المتحدة.

تكمّل إدارة الثغرات الأمنية القائمة على المخاطر (RBVM) تسجيل النقاط ببيانات الثغرات الخاصة بالأطراف المعنية، وعدد الأصول المتأثرة ومدى أهميتها، وكيفية اتصال الأصول ببعضها البعض، والضرر المحتمل الذي قد يسببه استغلال الثغرة بالإضافة إلى بيانات حول كيفية تفاعل مجرمي الإنترنت مع الثغرات في العالم الحقيقي. وتستخدم التعلّم الآلي لصياغة درجات المخاطر التي تعكس بدقة أكبر مخاطر كل ثغرة على المؤسسة على وجه التحديد. وهذا يمكّن فرق أمن تكنولوجيا المعلومات من إعطاء الأولوية لعدد أقل من الثغرات الخطيرة دون التضحية بأمن الشبكة.

الاكتشاف في الوقت الفعلي. في إدارة الثغرات الأمنية القائمة على المخاطر (RBVM)، غالبًا ما تُجرى عمليات فحص الثغرات الأمنية في الوقت الفعلي بدلًا من جدول زمني متكرر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لحلول إدارة الثغرات الأمنية القائمة على المخاطر مراقبة مجموعة أوسع من الأصول: فبينما تقتصر برامج الفحص التقليدية للثغرات الأمنية عادةً على الأصول المعروفة المتصلة مباشرة بالشبكة، يمكن لأدوات إدارة الثغرات الأمنية القائمة على المخاطر عادةً فحص الأجهزة المحمولة المحلية والبعيدة، والأصول السحابية، وتطبيقات الطرف الثالث، والموارد الأخرى.

إعادة التقييم الآلي. في عملية إدارة الثغرات الأمنية القائمة على المخاطر (RBVM)، يمكن أتمتة إعادة التقييم عن طريق الفحص المستمر للثغرات الأمنية. في إدارة الثغرات الأمنية التقليدية، قد تتطلب إعادة التقييم فحصًا متعمدًا للشبكة أو اختبار اختراق.