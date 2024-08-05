ما المقصود بالتشفير المتماثل؟

تاريخ النشر: 5 أغسطس 2024
المساهمون: Annie Badman, Matthew Kosinski
التشفير المتماثل هو طريقة تشفير تستخدم مفتاحًا واحدًا لتشفير البيانات وفك تشفيرها. وعلى الرغم من أنه أقل أمانًا بشكل عام من التشفير غير المتماثل، فإنه غالبًا ما يكون أكثر كفاءة؛ لأنه يتطلب قوة معالجة أقل.
التشفير هو عملية تحويل النص العادي القابل للقراءة إلى نص مشفر غير قابل للقراءة لإخفاء البيانات الحساسة عن المستخدمين غير المصرح لهم. ووفق تقرير تكلفة اختراق أمن البيانات الصادر عن IBM، يمكن للمؤسسات التي تستخدم التشفير تقليل الأثر المالي لاختراق أمن البيانات بأكثر من 240000 دولار أمريكي.
يعتمد كل ما يقوم به الأشخاص تقريبًا على أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة وأجهزة إنترنت الأشياء (IOT) على التشفير لحماية البيانات وضمان إجراء اتصالات آمنة. حيث يمكنه حماية البيانات في أثناء تخزينها ونقلها ومعالجتها، ما يجعله عنصرًا أساسيًا في بنية الأمن الإلكتروني لكل مؤسسة تقريبًا.
التشفير المتماثل، المعروف أيضًا باسم التشفير بالمفتاح المتماثل أو التشفير بالمفتاح السري، هو إحدى الطريقتين الرئيسيتين للتشفير إلى جانب التشفير غير المتماثل. يعمل التشفير المتماثل من خلال إنشاء مفتاح واحد مشترك لتشفير البيانات الحساسة وفك تشفيرها. وتتمثل ميزته الرئيسية في أنه بسيط وفعال بوجه عام في تأمين البيانات.
لكن، غالبًا ما يُنظر إلى التشفير المتماثل على أنه أقل أمانًا من التشفير غير المتماثل؛ ويرجع ذلك بنسبة كبيرة إلى اعتماده على تبادل المفتاح الآمن وإدارة المفاتيح بدقة. ومن ثَمَّ، يمكن لأي شخص، يعترض المفتاح المتماثل أو يحصل عليه، الوصول إلى البيانات.
لهذا السبب، تعتمد المؤسسات وتطبيقات المراسلة بشكل متزايد على طريقة تشفير هجينة تستخدم التشفير غير المتماثل لتوزيع المفتاح الآمن والتشفير المتماثل لعمليات تبادل البيانات اللاحقة.
إضافة إلى ذلك، نظرًا إلى أن التطورات في الذكاء الاصطناعي (AI) والحوسبة الكمومية تهدد بالتراجع عن استخدام طرق التشفير التقليدية، فإن العديد من المؤسسات تعتمد على حلول التشفير المتكاملة لحماية البيانات الحساسة.
يختلف نوعا التشفير من حيث خصائصهما وحالات استخدامهما. حيث يستخدم التشفير غير المتماثل مفتاحين –أحدهما عام والآخر خاص– لتشفير البيانات وفك تشفيرها، بينما يستخدم التشفير المتماثل مفتاحًا واحدًا فقط.
إنَّ وجود مفتاحين مختلفين بشكل عام يجعل التشفير غير المتماثل (المعروف أيضًا باسم التشفير بالمفتاح العام والتشفير بالمفتاح غير المتماثل) أكثر أمانًا وتعددًا في الاستخدام.
يمكن أن يسهِّل التشفير بالمفتاح غير المتماثل إنشاء التوقيعات الرقمية ويضمن مبادئ أمن المعلومات الأساسية مثل السلامة والمصادقة وعدم الإنكار. تؤكد السلامة على عدم تلاعب الأطراف غير المصرح لهم بالبيانات، بينما تتحقق المصادقة من مصادر البيانات ويمنع عدم الإنكار المستخدمين من إنكار النشاط المشروع.
ومع ذلك، يتمثل الجانب السلبي للتشفير غير المتماثل في أنه غالبًا ما يتطلب قوة معالجة أكبر للعمل، ما يجعله غير مُجدٍ نسبيًا عند معالجة كميات ضخمة من البيانات.
لهذا السبب، تختار المؤسسات التشفير المتماثل بشكل عام عندما تكون الكفاءة أمرًا بالغ الأهمية، مثل تشفير كميات ضخمة من البيانات أو تأمين اتصالات داخلية في نظام مغلق. وتختار التشفير غير المتماثل عندما يكون للأمان الأولوية، مثل تشفير البيانات الحساسة أو تأمين الاتصالات في نظام مفتوح.
تعرَّف على الأسباب الشائعة للاختراقات وآثارها، وكيفية تحديد الاختراقات وكيف يمكن للمؤسسات منع التهديدات الإلكترونية المسؤولة عنها والتخفيف من حدتها.
يبدأ التشفير المتماثل بإنشاء مفتاح سري واحد يجب على جميع الأطراف المعنيين الحفاظ على سريته.
في أثناء عملية التشفير، يبدأ النظام بتغذية خوارزمية تشفير البيانات بالنص العادي (البيانات الأصلية) والمفتاح السري. تستخدم هذه العملية عمليات رياضية لتحويل النص العادي إلى نص مشفر (بيانات مشفرة). ومن دون مفتاح فك التشفير، يستحيل عمليًا فك تشفير الرسائل المشفرة.
ثم يرسل النظام النص المشفر إلى المستلم، الذي يستخدم المفتاح السري نفسه لفك تشفير النص المشفر وتحويله إلى نص عادي مرة أخرى، من خلال عكس عملية التشفير.
ينطوي التشفير المتماثل على نوعين رئيسيين من الشفرات المتماثلة: شفرات الكتلة وشفرات التدفق.
عادةً ما يختار المستخدمون شفرات الكتل لضمان سلامة البيانات وأمنها عند التعامل مع كميات ضخمة من البيانات. ويختارون شفرات التدفق لتشفير تدفقات البيانات المستمرة والأصغر حجمًا بكفاءة، مثل الاتصالات في الوقت الفعلي.
تزداد عمليات دمج المؤسسات للتشفير المتماثل وغير المتماثل لضمان الأمان والكفاءة. تبدأ هذه العملية المختلطة بتبادل المفتاح الآمن، حيث يُستخدم التشفير غير المتماثل لتبادل المفتاح المتماثل بشكل آمن.
على سبيل المثال، تُنشئ متصفحات الويب وخوادم الويب اتصالات آمنة من خلال مصافحة بروتوكول طبقة المنافذ الآمنة/بروتوكول أمان طبقة النقل. تتضمن هذه العملية إنشاء مفتاح متماثل مشترك، يسمى مفتاح الجلسة، واستخدام المفتاح العام للخادم لتشفير مفتاح الجلسة هذا ومشاركته بين كلا الطرفين.
يؤكد طرف ثالث موثوق به، يُعرف باسم جهة إصدار الشهادات (CA)، صحة المفتاح العام للخادم ويصدر شهادة رقمية، ما يضمن موثوقية الخادم ويمنع هجمات الوسيط.
بمجرد مشاركة المفتاح المتماثل، يمكنه التعامل بكفاءة مع كل عمليات تشفير البيانات وفك تشفيرها. على سبيل المثال، يمكن لخدمة البث المباشر لمقاطع الفيديو استخدام التشفير غير المتماثل لتأمين تبادل المفتاح وشفرات التدفق المتماثلة لتشفير البيانات في الوقت الفعلي. يعد هذا الاستخدام الفعال للمفتاح المتماثل ميزة بالغة الأهمية لنهج التشفير المشترك هذا.
ثمة طريقتان شائعتان تُستخدمان لتبادل المفتاح الآمن هما ديفي-هيلمان وRivest-Shamir-Adleman (RSA). ديفي-هيلمان هي خوارزمية تشفير غير متماثل سُميت باسم مخترعيها. تساعد كلتا الطريقتين على إنشاء تبادل مفتاح آمن وضمان سرية المفتاح المتماثل.
تخيل أن أليس ترغب في إرسال مستند سري إلى بوب. في هذا السيناريو، سيعمل التشفير المتماثل على النحو التالي:
إدارة مفاتيح التشفير هي عملية إنشاء مفاتيح التشفير وتبادلها وإدارتها لضمان أمن البيانات المشفرة.
على الرغم من أن الإدارة الفعالة للمفاتيح بالغة الأهمية لكل طرق التشفير، فإنها مهمة بشكل خاص للتشفير المتماثل الذي ينظر إليه العديد من الخبراء على أنه أقل أمانًا بشكل كبير بسبب استخدامه مفتاحًا واحدًا مشتركًا والحاجة إلى تبادل المفتاح الآمن.
إذا كانت عملية التشفير تعمل كخزنة للمعلومات الحساسة، فإن مفتاح التشفير هو رمز القفل المطلوب لفتح الخزنة. إذا وقع هذا الرمز في الأيدي الخطأ أو تم اعتراضه، فإنك تخاطر بفقدان إمكانية الوصول إلى أشيائك الثمينة أو سرقتها. وبالمثل، فإن المؤسسات، التي لا تدير مفاتيح التشفير الخاصة بها بشكل صحيح، تفقد إمكانية الوصول إلى البيانات المشفرة أو تعرِّض نفسها لخطر اختراق أمن البيانات.
على سبيل المثال، أعلنت شركة Microsoft مؤخرًا عن سرقة مفتاح تشفير حساس من أنظمتها بواسطة مجموعة قرصنة مدعومة من الصين.1 وقد سمح هذا المفتاح للمخترقين بإنشاء رموز مميزة للمصادقة المشروعة والوصول إلى أنظمة البريد الإلكتروني Outlook المستندة إلى السحابة لدى 25 مؤسسة، بما في ذلك العديد من الوكالات الحكومية الأمريكية.
لتفادي مثل هذه الهجمات، غالبًا ما تستثمر المؤسسات في أنظمة إدارة المفاتيح. تُعد هذه الخدمات مهمة للغاية؛ لأن المؤسسات تدير بشكل متكرر شبكة معقدة من مفاتيح التشفير، وتعرف العديد من الجهات المهددة مكان البحث عنها.
غالبًا ما تتضمن حلول إدارة مفاتيح التشفير ميزات مثل:
وحدة تحكم مركزية لإدارة التشفير وسياسات مفاتيح التشفير وتكويناتها
تشفير البيانات المحلية والموجودة على المنصات السحابية على مستوى الملف وقاعدة البيانات والتطبيق
ضوابط التحكم في الوصول استنادًا إلى الأدوار والمجموعات وتسجيل التدقيق للمساعدة على معالجة مشاكل الامتثال
عمليات دورة حياة المفاتيح المؤتمتة
التكامل مع أحدث التقنيات، مثل الذكاء الاصطناعي، لتحسين إدارة المفاتيح باستخدام التحليلات والأتمتة
تستخدم المؤسسات بشكل متزايد أنظمة الذكاء الاصطناعي للمساعدة على أتمتة عمليات إدارة المفاتيح، بما في ذلك إنشاء المفاتيح وتوزيعها وتدويرها.
على سبيل المثال، يمكن لحلول إدارة المفاتيح المستندة إلى الذكاء الاصطناعي إنشاء مفاتيح التشفير وتوزيعها ديناميكيًا بناءً على أنماط استخدام البيانات في الوقت الفعلي وتقييم التهديدات.
من خلال أتمتة عمليات إدارة المفاتيح، يمكن للذكاء الاصطناعي تقليل خطر حدوث خطأ بشري بشكل كبير وضمان تحديث مفاتيح التشفير وتأمينها بانتظام.يجعل التدوير المؤتمت للمفاتيح أيضًا من الصعب على الجهات المهددة استخدام المفاتيح التي تتمكن من سرقتها.
يُعد التشفير المتماثل بالغ الأهمية لممارسات أمن البيانات الحديثة. وغالبًا ما يُفضل استخدامه في مختلف التطبيقات نظرًا إلى كفاءته وبساطته. تتضمن حالات الاستخدام الشائعة للتشفير المتماثل ما يلي:
أمن البيانات (خاصةً بالنسبة إلى الكميات الضخمة من البيانات)
الاتصال الآمن وتصفح الويب
تشفير قاعدة البيانات
تكامل البيانات
تشفير الملفات والمجلدات والأقراص
التشفير القائم على الأجهزة
يُعد التشفير المتماثل من أهم أدوات أمن البيانات وأكثرها انتشارًا. في الواقع، كشف تقرير أصدرته TechTarget مؤخرًا أن السبب الرئيسي لفقدان البيانات هو نقص التشفير.2
من خلال تشفير النص العادي وتحويله إلى نص مشفر، يمكن أن يساعد ذلك المؤسسات على حماية البيانات من مجموعة من الهجمات الإلكترونية، بما في ذلك برامج الفدية وغيرها من البرامج الضارة.
تجدر الإشارة إلى أن استخدام برامج سرقة المعلومات التي تستخرج البيانات الحساسة قد ارتفع بنسبة 266% منذ عام 2022، وفق تقرير IBM® X-Force Threat Intelligence Index لعام 2024. يساعد التشفير على مكافحة هذا التهديد من خلال جعل البيانات غير قابلة للاستخدام من قِبل المخترقين، ما يحبط هدفهم من سرقتها.
تظهر فعالية التشفير المتماثل بشكل خاص عند تشفير كميات ضخمة من البيانات؛ لأنه فعال من الناحية الحسابية ويمكنه معالجة كميات كبيرة من البيانات بسرعة.
تستخدم المؤسسات التشفير المتماثل على نطاق واسع لتأمين قنوات الاتصال. وتستخدم بروتوكولات مثل أمان طبقة النقل (TLS) التشفير المتماثل لحماية سلامة البيانات المرسلة عبر الإنترنت وسريتها بكفاءة، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني والرسائل الفورية وتصفح الويب.
في أثناء مصافحة SSL/TSL، يحصل العميل على المفتاح العام لموقع الويب من شهادة SSL/TSL الخاصة به لإنشاء مفتاح جلسة آمن بينما يحتفظ موقع الويب بسرية مفتاحه الخاص.
تستخدم المصافحة الأولية التشفير غير المتماثل لتبادل المعلومات وإنشاء مفتاح جلسة آمن قبل الانتقال إلى التشفير المتماثل لإرسال البيانات بكفاءة أكبر. تضمن عملية الجمع هذه الحفاظ على خصوصية البيانات الحساسة وضمان عدم التلاعب بها في أثناء الإرسال.
على الرغم من أن مزودي الخدمة السحابية (CSP) مسؤولون عن أمن السحابة، فإن العملاء مسؤولون عن الأمن داخل السحابة، بما في ذلك أمن أي بيانات.
يمكن لتشفير البيانات على مستوى المؤسسة أن يساعد المؤسسات على حماية بياناتها الحساسة الموجودة محليًا وعلى السحابة، ما يضمن عدم إمكانية الوصول إلى البيانات المسروقة من دون مفتاح التشفير حتى في حال حدوث اختراق أمن البيانات.
تشير الأبحاث الأخيرة إلى أن معظم المؤسسات حاليًا تستخدم بنية تحتية هجينة للتشفير من خلال حلول التشفير القائمة على السحابة والمحلية.2
غالبًا ما تخزن قواعد البيانات كميات هائلة من المعلومات الحساسة، بدءًا من المعلومات الشخصية وصولاً إلى السجلات المالية. يمكن أن يساعد التشفير المتماثل على تشفير قواعد البيانات هذه أو حقول محددة داخلها، مثل أرقام بطاقات الائتمان والضمان الاجتماعي.
ومن خلال تشفير البيانات في أثناء تخزينها، يمكن للمؤسسات ضمان حماية البيانات الحساسة حتى في حال اختراق قاعدة البيانات.
لا تضمن خوارزميات التشفير المتماثل السرية فحسب، بل تضمن أيضًا سلامة البيانات، وهو عامل مهم للغاية في المعاملات المالية. ومن خلال إنشاء رموز مصادقة الرسائل (MAC)، يمكن أن تساعد المفاتيح المتماثلة على تأكيد عدم تعديل البيانات بواسطة أي شخص في أثناء إرسالها.
تؤدي دوال التجزئة أيضًا دورًا مهمًا في التحقق من سلامة البيانات. حيث تنشئ دوال التجزئة قيمة تجزئة ذات حجم ثابت من بيانات الإدخال. يمكن مقارنة "البصمات الرقمية" هذه قبل الإرسال وبعده. وإذا تغيرت التجزئة، فهذا يعني أن شخصًا ما قد تلاعب بها.
غالبًا ما تستخدم المؤسسات التشفير المتماثل لتأمين الملفات التي يتم تخزينها في الأنظمة المحلية ومحركات الأقراص المشتركة والوسائط القابلة للإزالة.
يضمن تشفير الملفات الحفاظ على سرية البيانات الحساسة، حتى في حال فقدان وسائط التخزين أو سرقتها. يؤدي تشفير القرص بالكامل إلى توسيع نطاق هذه الحماية من خلال تشفير أجهزة التخزين بالكامل، وحماية البيانات الحساسة الموجودة على نقاط النهاية مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة المحمولة.
غالبًا ما تستخدم المؤسسات عناصر أجهزة متخصصة مثل شرائح أو وحدات التشفير للحصول على حماية إضافية للبيانات الحساسة، خاصة عندما لا يكون التشفير القائم على البرمجيات كافيًا. وعادة ما توجد حلول التشفير القائمة على الأجهزة هذه في الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة التخزين.
لدى العديد من الصناعات والولايات القضائية متطلبات تنظيمية تفرض على المؤسسات استخدام أنواع معينة من التشفير لحماية البيانات الحساسة. يساعد الامتثال لهذه اللوائح المؤسسات على تجنب العقوبات القانونية والحفاظ على ثقة العملاء.
على سبيل المثال، معايير معالجة المعلومات الفيدرالية (FIPS) هي مجموعة من المعايير التي وضعها المعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتقنية (NIST) لأنظمة الكمبيوتر التي تستخدمها الوكالات والجهات التعاقدية غير العسكرية التابعة للحكومة الأمريكية. وتركز على ضمان أمن البيانات وعمليات التشفير وقابلية تشغيلها البيني.
تتضمن خوارزميات المفتاح المتماثل الأكثر شهرة ما يلي:
معيار التشفير المتقدم (AES)
خوارزمية Twofish
خوارزمية Blowfish
قدمت ®IBM خوارزمية معيار تشفير البيانات لأول مرة في سبعينيات القرن الماضي على أنها خوارزمية التشفير القياسية، وهو الدور الذي احتفظت به لسنوات عديدة. ومع ذلك، فإن طول مفتاحها القصير نسبيًا (56 بت) جعلها عرضة لهجمات القوة الغاشمة، حيث تجرِّب الجهات المهددة مفاتيح مختلفة حتى ينجح أحدها.
تطبّق خوارزمية معيار تشفير البيانات الثلاثي، التي تم تطويرها للتحسين، معيار تشفير البيانات ثلاث مرات على كل كتلة بيانات، ما يزيد حجم المفتاح بدرجة كبيرة ويعزز الأمان بشكل عام.
في النهاية، حلت خوارزميات متماثلة أكثر أمنًا محل كل من خوارزميات معيار تشفير البيانات ومعيار تشفير البيانات الثلاثي.
يُنظر بشكل عام إلى معيار التشفير المتقدم على أنه المعيار الأساسي لخوارزميات التشفير المتماثل. حيث تعتمده المؤسسات والحكومات على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الحكومة الأمريكية. يوفر معيار التشفير المتقدم نظام أمان قويًا بأطوال مفاتيح تبلغ 128 أو 192 أو 256 بت. وكلما زاد طول المفتاح، زادت مقاومته للاختراق.
على وجه التحديد، تُعرف خوارزمية AES-256، التي تستخدم مفتاحًا بطول 256 بت، بتوفيرها مستوى عاليًا من الأمان، وغالبًا ما تُستخدم في المواقف الحساسة للغاية. يتميز معيار التشفير المتقدم أيضًا بكفاءة عالية في كل من تطبيقات البرامج والأجهزة، ما يجعله مناسبًا لمجموعة واسعة من التطبيقات.
خوارزمية Twofish هي تشفير كتلة مفتاح متماثل معروفة بسرعتها وأمانها. تعمل على كتل البيانات التي يبلغ حجم كل منها 128 بت وتدعم أطوال مفاتيح تبلغ 128 أو 192 أو 256 بت.
تتميز خوارزمية Twofish بأنها مفتوحة المصدر ومقاومة لتحليل الشفرات، ما يجعلها خيارًا موثوقًا للتطبيقات الآمنة. تناسب مرونتها وفعالية أدائها تطبيقات البرمجيات والأجهزة، خاصةً عندما يكون الأمان والأداء مهمين للغاية.
خوارزمية Blowfish هي تشفير كتلة مفتاح متماثل مصممة لتوفير معدل تشفير جيد في البرمجيات وتشفير آمن للبيانات. تدعم أطوال المفاتيح بدءًا من 32 بت إلى 448 بت، ما يجعلها مرنة ومناسبة لمختلف التطبيقات.
تُعرف خوارزمية Blowfish بسرعتها وفعاليتها وتُستخدم بشكل خاص في تشفير البرامج. ويشيع استخدامها أيضًا في التطبيقات التي تحتاج إلى خوارزمية تشفير بسيطة وسريعة، على الرغم من أن الخوارزميات الأحدث مثل Twofish ومعيار التشفير المتقدم قد حلت محلها إلى حد كبير في معظم حالات الاستخدام.
يمكنك حماية البيانات وتعزيز الخصوصية والامتثال التنظيمي من خلال حلول التشفير.
يمكنك مراقبة مفاتيح تشفير البيانات والتحكم فيها طوال دورة حياتها من مكان واحد.
يمكنك إنشاء التطبيقات ذات المهام الحساسة ونشرها وإدارتها بشكل آمن للسحابة المتعددة الهجينة باستخدام الحوسبة السرية على ®IBM Z و LinuxONE.
يمكنك تقوية نفسك وأعمالك من خلال التعلم من التحديات والنجاحات التي واجهتها فرق الأمن في جميع أنحاء العالم.
التشفير هو عملية تحويل النص العادي القابل للقراءة إلى نص مشفر غير قابل للقراءة لإخفاء المعلومات الحساسة عن المستخدمين غير المصرح لهم.
التشفير من طرف إلى طرف هو عملية اتصال آمنة تمنع الأطراف الثالثة من الوصول إلى البيانات المنقولة من نقطة نهاية إلى أخرى.
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1 The Comedy of Errors That Let China-Backed Hackers Steal Microsoft’s Signing Key. Wired. 6 September 2023.
2 Research Report: Operationalizing Encryption and Key Management. Enterprise Strategy Group by TechTarget. 5 April 2024.