ما المقصود بالنطاق الإلكتروني؟

تُعَد النطاقات الإلكترونية ساحات معارك حديثة للأمن الإلكتروني. وتمامًا مثل ميادين الرماية أو التدريب العسكري التقليدية التي تُستخدم لاختبار مهارات التصويب والقتال، توفِّر منصات النطاقات الإلكترونية للمستخدمين بيئة آمنة للتدرّب على مواجهة تحديات إلكترونية حقيقية.

في بيئة آمنة ومتحكَّم بها، تُحاكي النطاقات الإلكترونية الشبكات المعقدة والتهديدات لتدريب المتخصصين في الأمن الإلكتروني، ما يُتيح للمشاركين التعلم وتعزيز استراتيجياتهم للدفاع ضد الهجمات الرقمية. تقدِّم هذه التدريبات سيناريوهات واقعية في الوقت الفعلي دون تعريض الأنظمة الفعلية للخطر.

باستخدام الأجهزة الافتراضية، تُتيح النطاقات الإلكترونية إنشاء بيئات تدريب واقعية يمكن فصلها بسهولة عن شبكات أخرى مثل الشبكة المحلية للشركة أو الإنترنت العام. توفِّر هذه البيئات مساحة آمنة للتجربة واختبار أدوات ووظائف الأمن الإلكتروني المختلفة.

تُحاكي البنى التحتية المستهدفة داخل النطاق الإلكتروني الخوادم الفعلية وجدران الحماية وأجهزة التوجيه وأجهزة التخزين وأجهزة الكمبيوتر الشخصية. ويُتيح هذا للمستخدمين نشر أدوات الأمن الإلكتروني الواقعية مثل أدوات اختبار الاختراق وأنظمة كشف التسلل وأدوات التحليل الجنائي الرقمي. يمكن للمشاركين أيضًا ممارسة الدفاع بأمان ضد تهديدات إلكترونية محددة مثل البرامج الضارة وبرامج الفدية.

يُستخدم إطار عمل الأمن الإلكتروني من NIST، الذي صمَّمه المعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتكنولوجيا، بشكل شائع في النطاقات الإلكترونية. يُعَد إطار العمل NIST دليلًا قائمًا على خمس وظائف أساسية -التحديد والحماية والكشف والاستجابة والتعافي- ويوفر نهجًا منظمًا لاستراتيجية الأمن الإلكتروني وإدارة المخاطر.

من خلال دمج إطار عمل NIST في تمارين النطاقات الإلكترونية، يمكن للمؤسسات مواءمة تدريبها مع المعايير وأفضل الممارسات الصناعية. وهذا يوفر للمشاركين تجربة عملية وواقعية ويعزز الوضع الأمني للمؤسسة.

غالبًا ما تتضمن البيئات الإلكترونية نظام إدارة التعلم (LMS) لتنظيم الدورات التدريبية ومتابعة تقدُّم وأداء المتدربين. يستخدم المدرسون نظام إدارة التعلم (LMS) لتحديد المنهج الدراسي وتسهيل التواصل والواجبات والتقييمات. ومن خلال دمج التكنولوجيا المتقدمة مع فرص التعلم والاختبار المستهدفة، تُعِد النطاقات الإلكترونية المتخصصين في الأمن الإلكتروني لمواجهة التحديات المتطورة.

هناك أربعة أنواع شائعة من النطاق الإلكتروني: