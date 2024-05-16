ما المقصود بالنطاق الإلكتروني؟

ما المقصود بالنطاق الإلكتروني؟

النطاق الإلكتروني هو بيئة افتراضية للتدريب والاختبار والبحث في مجال الأمن الإلكتروني، تُحاكي الشبكات والهجمات الإلكترونية في العالم الحقيقي.

تُعَد النطاقات الإلكترونية ساحات معارك حديثة للأمن الإلكتروني. وتمامًا مثل ميادين الرماية أو التدريب العسكري التقليدية التي تُستخدم لاختبار مهارات التصويب والقتال، توفِّر منصات النطاقات الإلكترونية للمستخدمين بيئة آمنة للتدرّب على مواجهة تحديات إلكترونية حقيقية.

في بيئة آمنة ومتحكَّم بها، تُحاكي النطاقات الإلكترونية الشبكات المعقدة والتهديدات لتدريب المتخصصين في الأمن الإلكتروني، ما يُتيح للمشاركين التعلم وتعزيز استراتيجياتهم للدفاع ضد الهجمات الرقمية. تقدِّم هذه التدريبات سيناريوهات واقعية في الوقت الفعلي دون تعريض الأنظمة الفعلية للخطر.

باستخدام الأجهزة الافتراضية، تُتيح النطاقات الإلكترونية إنشاء بيئات تدريب واقعية يمكن فصلها بسهولة عن شبكات أخرى مثل الشبكة المحلية للشركة أو الإنترنت العام. توفِّر هذه البيئات مساحة آمنة للتجربة واختبار أدوات ووظائف الأمن الإلكتروني المختلفة.

تُحاكي البنى التحتية المستهدفة داخل النطاق الإلكتروني الخوادم الفعلية وجدران الحماية وأجهزة التوجيه وأجهزة التخزين وأجهزة الكمبيوتر الشخصية. ويُتيح هذا للمستخدمين نشر أدوات الأمن الإلكتروني الواقعية مثل أدوات اختبار الاختراق وأنظمة كشف التسلل وأدوات التحليل الجنائي الرقمي. يمكن للمشاركين أيضًا ممارسة الدفاع بأمان ضد تهديدات إلكترونية محددة مثل البرامج الضارة وبرامج الفدية.

يُستخدم إطار عمل الأمن الإلكتروني من NIST، الذي صمَّمه المعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتكنولوجيا، بشكل شائع في النطاقات الإلكترونية. يُعَد إطار العمل NIST دليلًا قائمًا على خمس وظائف أساسية -التحديد والحماية والكشف والاستجابة والتعافي- ويوفر نهجًا منظمًا لاستراتيجية الأمن الإلكتروني وإدارة المخاطر.

من خلال دمج إطار عمل NIST في تمارين النطاقات الإلكترونية، يمكن للمؤسسات مواءمة تدريبها مع المعايير وأفضل الممارسات الصناعية. وهذا يوفر للمشاركين تجربة عملية وواقعية ويعزز الوضع الأمني للمؤسسة.

غالبًا ما تتضمن البيئات الإلكترونية نظام إدارة التعلم (LMS) لتنظيم الدورات التدريبية ومتابعة تقدُّم وأداء المتدربين. يستخدم المدرسون نظام إدارة التعلم (LMS) لتحديد المنهج الدراسي وتسهيل التواصل والواجبات والتقييمات. ومن خلال دمج التكنولوجيا المتقدمة مع فرص التعلم والاختبار المستهدفة، تُعِد النطاقات الإلكترونية المتخصصين في الأمن الإلكتروني لمواجهة التحديات المتطورة.

هناك أربعة أنواع شائعة من النطاق الإلكتروني:

  • تعمل نطاقات المحاكاة على تكرار سلوك الشبكات والأنظمة في العالم الحقيقي. تستخدم هذه النطاقات عمليات المحاكاة البرمجية وتوفِّر بيئة تدريب واختبار فعَّالة من حيث الوقت والتكلفة، دون الحاجة إلى أجهزة كثيرة.
  • تحاكي نطاقات المحاكاة الدقيقة التكوينات الفعلية للأجهزة والبرامج في شبكة حقيقية، ما يوفر درجة عالية من الواقعية للتدريب على تقنيات وإعدادات محددة.
  • تستخدم نطاقات التراكب الأجهزة والشبكات الحقيقية مع إضافة عناصر افتراضية لمحاكاة سيناريوهات مختلفة، لتوفير مزيج من الواقعية والمرونة.
  • تجمع النطاقات الهجينة بين عناصر المحاكاة والتراكب والمحاكاة الدقيقة لتوفير بيئة متعددة الاستخدامات توازن بين الواقعية والتكلفة وكفاءة الموارد.

العناصر التقنية للنطاق الإلكتروني

يتكون النطاق الإلكتروني من عناصر تقنية متنوعة تعمل معًا لإنشاء بيئة واقعية ومتحكَّم بها للتدريب والاختبار والبحث في مجال الأمن الإلكتروني.

نظام إدارة التعلم في النطاقات الإلكترونية (RLMS)

يُعَد نظام RLMS أحد العناصر الرئيسية، ويجمع بين ميزات نظام إدارة التعلم التقليدي (LMS) والاحتياجات المحددة للنطاق الإلكتروني. يساعد على توفير الموارد وتتبُّع تقدُّم المشاركين وإدارة مناهج الدورات التدريبية والتقييم. كما يندمج مع بقية عناصر النطاق الإلكتروني لتوفير تجربة شاملة.
طبقة التنسيق

تعمل طبقة التنسيق على تنسيق مختلف العناصر التقنية والخدمية للنطاق الإلكتروني. وتدمج البنية التحتية الأساسية وطبقات المحاكاة الافتراضية أو العزل مع البنية التحتية المستهدفة. كما تدعم الطبقة أيضًا قابلية توسيع النطاق الديناميكي، بما في ذلك التوافق مع السحابة العامة والسحابة الخاصة والبنى التحتية السلكية المخصصة.
البنية التحتية الأساسية

تتضمن هذه البنية التحتية الشبكات والخوادم والتخزين، والتي قد تتكون من أجهزة مادية مثل المفاتيح وأجهزة التوجيه و جدران الحماية ونقاط النهاية. تتحول العديد من النطاقات الإلكترونية إلى بنية تحتية افتراضية قائمة على السحابة ومعرّفة بالبرمجيات لتحقيق قابلية التوسع والفعالية من حيث التكلفة ومرونة الإضافة والتوسيع. يؤثِّر اختيار البنية التحتية بشكل كبير في واقعية النطاق.
طبقة المحاكاة الافتراضية

تستخدم معظم النطاقات الإلكترونية المحاكاة الافتراضية لتقليل كمية المعدات المطلوبة. يتم ذلك عادةً باستخدام الحلول القائمة على برامج مراقبة الأجهزة الافتراضية أو البنية التحتية المعرّفة بالبرمجيات. تُنشئ المحاكاة الافتراضية فصلًا بين البنية التحتية الفعلية وبيئة المحاكاة، ما قد يؤثِّر في الواقعية ويضيف بعض التأخير. ومع ذلك، تعمل المحاكاة الافتراضية كحاجز وقائي وتساعد على جَعْل النطاق الإلكتروني أكثر فاعلية من حيث التكلفة.
البنية التحتية المستهدفة

البنية التحتية المستهدفة هي بيئة المحاكاة التي يتم فيها إجراء التدريب، والتي قد تُحاكي أحيانًا البنية التحتية الفعلية لتكنولوجيا المعلومات والأمن لدى المتدرّب. تشمل هذه البيئة ملفات تعريف الخوادم التجارية وأنظمة التخزين ونقاط النهاية والتطبيقات وجدران الحماية. قد تتضمن منصات النطاق الإلكتروني المتقدمة بيانات استعلامات التهديدات وأطر عمل مثل MITRE ATT&CK لمحاكاة تقنيات الهجوم الواقعية.

غالبًا ما تتضمن البنية التحتية المستهدفة استخدام فرق الهجوم (Red Teams) وفرق الدفاع (Blue Teams) أثناء التمارين. تُحاكي فرق الهجوم (Red Teams) المهاجمين ومحاولات استغلال الثغرات في البيئة، بينما تركِّز فرق الدفاع (Blue Teams) على التصدي لهذه الهجمات.

لمن يُوصى باستخدام النطاق الإلكتروني؟

في الأصل، كانت النطاقات الإلكترونية تُستخدم بشكل أساسي من قِبَل الوكالات العسكرية والحكومية. وتُستخدم الآن من قِبَل مجموعة واسعة من الشركات والمؤسسات بفضل فعاليتها من حيث التكلفة والفرص القيّمة لتطوير مهارات أعضاء فرق الأمن. تقدِّم النطاقات الإلكترونية تدريبًا أساسيًا لمختلَف الأشخاص والمجموعات:

  1. صائدو المكافآت على الأخطاء: توفِّر النطاقات الإلكترونية لصائدي المكافآت بيئة آمنة للبحث عن مشكلات الأمن واكتشاف ثغرات جديدة، ما يساعدهم في العثور على الأخطاء وإبلاغ المطورين والمصنّعين بها.

  2. متخصصو الأمن الإلكتروني: يستخدم محللو الأمن، ومختبرو الاختراق، والمتسللون الأخلاقيون، وغيرهم من المتخصصين النطاقات الإلكترونية لتحسين مهاراتهم. فهي توفِّر ممارسة واقعية، ما يسمح للمتخصصين بمواكبة التهديدات الناشئة وتعلُّم تقنيات دفاعية جديدة.

  3. الحكومات والوكالات العسكرية: باعتبارها من أوائل مستخدمي الإنترنت، تعتمد الوكالات العسكرية والحكومية على النطاقات الإلكترونية للحفاظ على الدفاع الوطني وسلامة البيانات. تساعد النطاقات الإلكترونية الحكومة على التعامل مع أحدث التهديدات الإلكترونية، بما في ذلك الحرب الإلكترونية والتجسس الإلكتروني.

  4. مطورو إنترنت الأشياء والشبكات الذكية: يمكن للمطورين والمهندسين الذين يعملون على أجهزة إنترنت الأشياء (IOT) أو تقنيات الشبكات الذكية استخدام النطاق الإلكتروني لاختبار أمان منتجاتهم ومرونتها.

  5. المؤسسات والأفراد: يمكن للشركات استخدام النطاق الإلكتروني لاختبار العمليات وتدريب وتقييم المرشحين لوظائف الأمن الإلكتروني. يمكن للأفراد الذين يدخلون مجالات الأمن الإلكتروني الاستفادة من التدريب المهني الذي توفِّره النطاقات الإلكترونية.

  6. الباحثون: يمكن للأكاديميين والباحثين استخدام النطاق الإلكتروني لدراسة توجهات الأمن الإلكتروني وإجراء التجارب واختبار الأدوات والتقنيات الجديدة في بيئة خاضعة للرقابة.

  7. المدرّبون والمعلمون في المجال الأمني: يمكن للمدرسين والمعلمين والمرافق مثل مراكز العمليات الأمنية (SOCs) استخدام النطاقات الإلكترونية كمنصات لتدريس دورات الأمن الإلكتروني وتطوير برامج تدريبية تمنح الطلاب خبرة عملية مباشرة.

  8. الطلاب: أصبحت النطاقات الإلكترونية الآن عنصرًا أساسيًا في تعليم الأمن الإلكتروني من الدرجة الأولى. فهي تزوِّد الطلاب الذين يسعون إلى الحصول على شهادات أو درجات علمية بتجربة عملية من خلال المختبرات العملية، ما يعزز تعلمهم من خلال سيناريوهات واقعية.
لماذا تُعَد النطاقات الإلكترونية مهمة؟

تُعَد النطاقات الإلكترونية أداة أساسية للمتخصصين في مجال الأمن الإلكتروني. فهي توفِّر منصة تدريب آمنة وخاضعة للرقابة لتطوير القوى العاملة في مجال الأمن الإلكتروني. وفيما يلي عدة أسباب تجعل النطاق الإلكتروني مهمًا:

  1. معالجة الفجوات في المواهب: من خلال تقديم تدريب عملي، تساعد النطاقات الإلكترونية على سدّ فجوة المهارات في القوى العاملة في مجال الأمن الإلكتروني من خلال تزويد الأفراد بالمهارات المطلوبة لسوق العمل.

  2. التعلم المستمر: توفِّر النطاقات الإلكترونية فرصًا مستمرة عند الطلب للمتخصصين والطلاب في مجال الأمن الإلكتروني لتعزيز مهاراتهم، ما يضمن مواكبتهم لأحدث استراتيجيات وأدوات الدفاع الإلكتروني.

  3. بيئة خاضعة للرقابة: توفِّر النطاقات الإلكترونية مساحة آمنة للتجربة والخطأ. يُتيح هذا إمكانية تكرار سيناريوهات التدريب وإعادة استخدامها دون التأثير في الأنظمة المباشرة، كما يمكِّن من التجربة والتعلم دون المخاطرة بإتلاف البيانات الحقيقية أو الشبكات، ما يساعد في منع اختراقات أمن البيانات.

  4. ممارسة الاستجابة للحوادث: يمكن للمشاركين ممارسة وتحسين خطط الاستجابة للحوادث داخل النطاق الإلكتروني، مع تعلُّم كيفية استخدام الأدلة المعتمدة والتكيّف مع مختلَف التهديدات. وتعزز هذه التجربة استعدادهم وثقتهم بأنفسهم.

  5. مواكبة التهديدات المتطورة: تُتيح النطاقات الإلكترونية للأفراد البقاء على اطِّلاع بأحدث التهديدات والتقنيات الإلكترونية، وتجهيزهم لمواجهة التحديات الواقعية.

  6. تقييم الأداء: توفِّر النطاقات الإلكترونية مقاييس وتعليقات لتقييم الأداء الفردي والجماعي. وتساعد هذه القياسات على تحديد مجالات التحسين وتمكين التدريب المخصص لتحقيق أفضل النتائج.

  7. التدريب الواقعي: تستخدم النطاقات الإلكترونية سيناريوهات هجوم واقعية ومحاكاة للشبكة في بيئة آمنة وخاضعة للرقابة لممارسة مهارات الأمن الإلكتروني. يكتسب المتدربون خبرة عملية وثقة في التعامل مع التهديدات الواقعية دون المخاطر المرتبطة بالتدريب على الأنظمة الفعلية.

  8. تطوير المهارات: يمكن للمتدربين تطوير قدراتهم على اكتشاف التهديدات الإلكترونية ومنعها والاستجابة لها. تساعد النطاقات الإلكترونية المتخصصين على البقاء مطَّلعين دومًا على أساليب الهجوم المتطورة واستراتيجيات الدفاع، كما تعزز لديهم مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات والثقة بالنفس.

  9. التعاون الجماعي: تُتيح النطاقات الإلكترونية العمل الجماعي والتنسيق حيث يعمل المشاركون معًا على سيناريوهات معقدة. وهذا يعزز التواصل الفعَّال والعمل الجماعي في المواقف التي تتسم بالضغط الشديد ويُهيئ فرق الأمن للاستجابة المنسَّقة للحوادث.

  10. الاختبار والبحث: يمكن للمؤسسات اختبار أدوات وأساليب أمنية جديدة ضمن النطاق الإلكتروني، وتطوير حلول مبتكرة وتقييم فاعليتها. وهذا يُتيح الاختبار الآمن للتقنيات الجديدة ويدعم الأبحاث الجارية لتحسين تدابير الأمن الإلكتروني.

