ما التشفير المتماثل؟

تُخزَّن بيانات الأعمال حاليًا عبر بيئات السحابة المتعددة الهجينة، ما يعرّضها للعديد من مخاطر الأمان والخصوصية. على الرغم من أن التشفير يوفر الحماية، فإن البيانات الحساسة عادةً ما يجب فك تشفيرها أولاً للوصول إليها من أجل الحوسبة والعمليات المهمة للشركة.



وهذا يفتح الباب أمام تهديد محتمل لضوابط الخصوصية والسرية. وحتى الآن، كانت هذه الثغرات الأمنية هي تكلفة ممارسة الأعمال التجارية في السحابة ومع جهات خارجية.

ومن خلال التشفير المتماثل بالكامل، يمكنك فرض الثقة الصفرية بشكل أفضل لأن البيانات دائمًا ما تكون مشفرة ويمكن مشاركتها، حتى على النطاقات غير الموثوق بها في السحابة، بينما تظل غير قابلة للقراءة من قبل أولئك الذين يقومون بالحساب.



باختصار، يمكن للمرء الآن إجراء تحليلات ومعالجة بيانات عالية القيمة - من قبل جهات داخلية أو خارجية - من دون الحاجة إلى كشف تلك البيانات.