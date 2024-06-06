ما هو التصيّد الموجّه؟

وكما هو الحال في جميع هجمات التصيّد، ينطوي التصيّد الموجّه على خداع الضحايا من خلال قصص مزيفة وسيناريوهات احتيالية. يمكن تنفيذ هجمات التصيّد الموجّه من خلال رسائل بريد إلكتروني، أو رسائل نصية، أو تطبيقات المحادثة، أو المكالمات الهاتفية.

ووفقًا لتقرير تكلفة خرق البيانات الصادر عن IBM، يُعد التصيّد السبب الأكثر شيوعًا لحدوث خروقات البيانات. ويُعد التصيّد الموجّه من أكثر أشكال التصيّد فاعلية، لأن المجرمين الإلكترونيين يخصّصون هجماتهم لتكون مقنعة للغاية بالنسبة للهدف.

في تقرير صادر عن Barracuda تضمن تحليلًا لـ 50 مليار رسالة بريد إلكتروني، وجد الباحثون أن التصيّد الموجّه شكّل أقل من 0.1٪ من إجمالي الرسائل، لكنه تسبب في 66٪ من حالات الخرق الناجحة.1 بينما يبلغ متوسط تكلفة خرق البيانات الناتج عن التصيّد 4.76 مليون دولار أمريكي وفقًا لتقرير تكلفة خرق البيانات، إلا أن هجمات التصيّد الموجّه قد تصل إلى 100 مليون دولار أمريكي.2

ويُعد التصيّد الموجّه شكلًا من هجمات الهندسة الاجتماعية، حيث يستغل الطبيعة البشرية بدلًا من الثغرات الأمنية في الشبكة. ولمكافحة هذا النوع من التهديدات بفعالية، يجب على فرق الأمن السيبراني الجمع بين تدريب الموظفين وأدوات الكشف المتقدّمة عن التهديدات، لتشكيل خط دفاع قوي ضد هذا التهديد الخفي.