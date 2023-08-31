تُعَد ثغرة Log4j، أو "Log4Shell"، واحدة من أخطر العيوب البرمجية على الإطلاق. على الرغم من أن Apache قد أصلحت الثغرة في ديسمبر 2021، فإنها لا تزال مصدر قلق لفِرق الأمن. وفي الواقع، لا تزال Log4j تُعَد من أكثر الثغرات الأمنية استغلالًا حتى اليوم.

يستمر وجود ثغرة Log4Shell؛ لأن حزمة برامج Apache Log4j 2 المتأثرة بها تُعَد واحدة من أكثر مكتبات تسجيل الأحداث استخدامًا في العالم. وفقًا لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، من المتوقع أن يستغرق العثور على كل حالة من Log4Shell وإصلاحها نحو عقد من الزمن.

في هذه الأثناء، يمكن لفرق الأمن اتخاذ بعض الإجراءات لتسريع التخفيف من ثغرة Log4Shell ومعالجتها في شبكاتهم.