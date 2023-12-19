في يومنا الحالي، تواجه المؤسسات عدداً متزايداً من لوائح الامتثال التنظيمية عبر الصناعات والاختصاصات القضائية المختلفة. غالباً ما تكون لوائح الامتثال هذه معقدة ومختصة بالمجال، مثل HIPAA، لمجال الرعاية الصحية، أو مختصة بالإقليم، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات، للاتحاد الأوروبي.

غالبا ما يؤدي عدم الامتثال لهذه المتطلبات القانونية إلى فرض غرامات باهظة ومشاكل قانونية. على سبيل المثال، في مايو 2023، فرضت هيئة حماية البيانات في أيرلندا غرامة قدرها 1.3 مليار دولار أمريكي على شركة Meta ومقرها كاليفورنيا بسبب انتهاكات اللائحة العامة لحماية البيانات.

بالإضافة إلى ذلك، تشهد مواقف المستهلكين تجاه قضايا الامتثال والأمن السيبراني تغيرًا ملحوظًا. ففي دراسة حديثة أجرتها شركة McKinsey، ، قال 85% من المستجيبين إن من المهم معرفة سياسة خصوصية البيانات التي تعتمدها شركة ما قبل إجراء عملية شراء. وقد بدأت الشركات تُدرك أن الامتثال ليس مجرد ثمنٍ يُدفع لممارسة الأعمال التجارية؛ بل قد يكون مفيدًا لها أيضًا.

مع ذلك، قد يكون الالتزام بلوائح الامتثال أمرًا صعبًا. فالعديد من المؤسسات تتوسع عالميًا بشكل متزايد، ولديها مكاتب متعددة حول العالم، وموظفون وعملاء في مناطق متعددة، ولكل منها متطلبات تنظيمية مختلفة. قد تجد هذه المؤسسات صعوبة في استباق متطلبات الامتثال، لا سيما مع استمرار تغير القوانين واللوائح بالتزامن مع ظهور التقنيات الجديدة. كما تُخاطر المؤسسات بإضافة مستويات إضافية من تعقيدات الامتثال في كل مرة تُضيف فيها مبادرة أعمال جديدة أو طريقة جديدة لمعالجة البيانات.

يساعد نظام إدارة الامتثال (CMS) المؤسسات على مواجهة هذا المشهد التنظيمي المعقد والحفاظ على الامتثال. فهو يجعل من السهل التحقق تلقائيًا من مجالات عدم الامتثال في الوقت الفعلي تقريبًا والاستجابة للوائح التنظيمية والمتطلبات القانونية المتغيرة.

يتيح نظام إدارة الامتثال الفعال للمؤسسات توحيد جهود الامتثال في مختلف المناطق وتخصيص نهجها لتظل متوافقة مع اللوائح والمعايير الخاصة بالمجال. وعلى نطاق أوسع، يساعد نظام إدارة الامتثال أيضًا على فرض المعايير الأخلاقية وإرساء ثقافة الامتثال والمساءلة المؤسسية.