برمجيات سيادية مصممة خصيصًا للمؤسسات والجهات الحكومية ومقدِّمي الخدمات لإنشاء بيئات جاهزة للذكاء الاصطناعي ونشرها وإدارتها.
برمجيات مُعدة مسبقًا بالتصميم توفِّر سيادة يمكن إثباتها، وتمنح الاستقلالية والتحكم لتشغيل أعباء العمل السيادية وأعباء عمل الذكاء الاصطناعي بسرعة، مع مرونة شبيهة بالسحابة، وامتثال مدمج، ونشر مبسَّط وقابل للتوسع.
يتم فرض السيادة من خلال البنية التقنية، لا عبر العقود. لا يعتمد التحكم على لوحة تحكُّم أو سياسات يديرها المزوِّد - فهو مدمج مباشرةً في البرمجيات.
تفعيل السيادة في عصر الذكاء الاصطناعي من خلال تحديد مكان إجراء الاستدلال، ومن يتحكم بالنماذج، وكيفية تسجيل القرارات وتتبُّعها - كل ذلك داخل نطاق IBM Sovereign Core. هذا ليس مجرد تحديد موقع البيانات للذكاء الاصطناعي؛ بل هو حوكمة وتشغيل ومساءلة أثناء وقت التشغيل.
إتاحة عمليات نشر سريعة وقابلة للتكرار من خلال الأتمتة، ما يمكِّن المؤسسات من توسيع قدراتها السيادية باستخدام ميزات تعدُّد المستأجرين وتسريع تحقيق القيمة في غضون أيام قليلة من النشر.
الحفاظ على الاستقلالية والتحكم مع تغيُّر اللوائح أو المزوِّدين، بدعم من أساس مفتوح المصدر مبني على Red Hat OpenShift.
أتمتة مدمجة لإدارة الهوية والأمان، مع مسرِّعات جاهزة للامتثال للّوائح الإقليمية المعمول بها لإلغاء الحاجة إلى جمع الأدلة يدويًا.
نشر استدلال النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) والوكلاء داخل النطاق السيادي لديك باستخدام مجموعة أدوات مُختارة تُدار ذاتيًا، مع وكلاء جاهزين للاستخدام وProject Bob (بيئة التطوير المدعومة بالذكاء الاصطناعي من IBM).
تثبيت وتكوين سريع لطبقة تحكُّم سيادية مع إعداد مؤتمت للعناصر المدمجة للأمان والامتثال والمرونة التشغيلية.
إحضار أجهزتك الخاصة ونشر الحل عبر بيئات من اختيارك، من البيئات المعزولة إلى البيئات المنظمة التي تتطلب تحكمًا صارمًا ووصولًا محدودًا من الخارج.