تفعيل السيادة في عصر الذكاء الاصطناعي من خلال تحديد مكان إجراء الاستدلال، ومن يتحكم بالنماذج، وكيفية تسجيل القرارات وتتبُّعها - كل ذلك داخل نطاق IBM Sovereign Core. هذا ليس مجرد تحديد موقع البيانات للذكاء الاصطناعي؛ بل هو حوكمة وتشغيل ومساءلة أثناء وقت التشغيل.