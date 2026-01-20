تقديم IBM Sovereign Core

برمجيات سيادية مصممة خصيصًا للمؤسسات والجهات الحكومية ومقدِّمي الخدمات لإنشاء بيئات جاهزة للذكاء الاصطناعي ونشرها وإدارتها.

انضم إلى قائمة الانتظار قراءة مدونة الإعلان

انضم إلينا في IBM Technology Summit القادمة

تعرَّف على كيفية مساعدة IBM Sovereign Core المؤسسات على تحقيق سيادة قابلة للتحقق وتحكُّم تشغيلي فعَّال.

بادر بالتسجيل الآن

مبني لتحقيق السيادة. ومصمم لدعم الابتكار.
 

برمجيات مُعدة مسبقًا بالتصميم توفِّر سيادة يمكن إثباتها، وتمنح الاستقلالية والتحكم لتشغيل أعباء العمل السيادية وأعباء عمل الذكاء الاصطناعي بسرعة، مع مرونة شبيهة بالسحابة، وامتثال مدمج، ونشر مبسَّط وقابل للتوسع.

 
يتم النشر داخل بيئتك السيادية، سواء أكانت محلية داخل المؤسسة، أم مُدارة من مزوِّد خدمة، أم معزولة/منفصلة عن الشبكة.
طبقة تحكُّم يديرها العميل، بما يضمن احتفاظ المؤسسات بسلطة تشغيلية مباشرة.
إدارة هوية مدمجة، ومفاتيح، وتسجيل الأحداث، وأدلة امتثال.
تعمل عمليات استدلال الذكاء الاصطناعي والوكلاء بالكامل داخل نطاق IBM Sovereign Core.
القدرات

يتم فرض السيادة من خلال البنية التقنية، لا عبر العقود. لا يعتمد التحكم على لوحة تحكُّم أو سياسات يديرها المزوِّد - فهو مدمج مباشرةً في البرمجيات.

تفعيل السيادة في عصر الذكاء الاصطناعي من خلال تحديد مكان إجراء الاستدلال، ومن يتحكم بالنماذج، وكيفية تسجيل القرارات وتتبُّعها - كل ذلك داخل نطاق IBM Sovereign Core. هذا ليس مجرد تحديد موقع البيانات للذكاء الاصطناعي؛ بل هو حوكمة وتشغيل ومساءلة أثناء وقت التشغيل.

إتاحة عمليات نشر سريعة وقابلة للتكرار من خلال الأتمتة، ما يمكِّن المؤسسات من توسيع قدراتها السيادية باستخدام ميزات تعدُّد المستأجرين وتسريع تحقيق القيمة في غضون أيام قليلة من النشر.

الفوائد

صورة لأيدٍ تقوم بتكديس كتل كبيرة حمراء وسوداء على اليسار وكتلة صفراء على اليمين، مع وجود الملصقات التالية: "Cloud Pak for Watson AIOps"، و"OpenShift"، و"Red Hat OpenShift"، و"IBM Cloud"، و"Business Transformation".
تقليل التبعيات التقنية

الحفاظ على الاستقلالية والتحكم مع تغيُّر اللوائح أو المزوِّدين، بدعم من أساس مفتوح المصدر مبني على Red Hat OpenShift.
سيدة أعمال ترتِّب المستندات على مكتبها أثناء العمل على الكمبيوتر المحمول في مكتب مضيء، مع وجود فنجان قهوة وكتب بالقرب منها.
توليد أدلة جاهزة للتدقيق تلقائيًا

أتمتة مدمجة لإدارة الهوية والأمان، مع مسرِّعات جاهزة للامتثال للّوائح الإقليمية المعمول بها لإلغاء الحاجة إلى جمع الأدلة يدويًا.
مطور برمجيات يعمل على جهاز كمبيوتر مزوَّد بشاشتين تعرضان الأكواد في غرفة مضاءة بإضاءة خافتة.
تشغيل الذكاء الاصطناعي في منطقتك

نشر استدلال النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) والوكلاء داخل النطاق السيادي لديك باستخدام مجموعة أدوات مُختارة تُدار ذاتيًا، مع وكلاء جاهزين للاستخدام وProject Bob (بيئة التطوير المدعومة بالذكاء الاصطناعي من IBM).
صورة فوتوغرافية لرجل يعمل على جهاز كمبيوتر محمول في بيئة مكتبية حديثة.
تسريع النشر السيادي

تثبيت وتكوين سريع لطبقة تحكُّم سيادية مع إعداد مؤتمت للعناصر المدمجة للأمان والامتثال والمرونة التشغيلية.
صورة لفني يعمل في غرفة الخوادم.
النشر مع إمكانية اختيار الأجهزة

إحضار أجهزتك الخاصة ونشر الحل عبر بيئات من اختيارك، من البيئات المعزولة إلى البيئات المنظمة التي تتطلب تحكمًا صارمًا ووصولًا محدودًا من الخارج.
تصوير لممرات مراكز البيانات
توسيع نطاق الاستثمارات الحالية

الاستفادة من البنية التحتية والمنصات وأدوات التشغيل الحالية عبر البيئات المحلية، أم السحابة الإقليمية، أم البيئات المُدارة من الشركاء.

بدء البناء باستخدام IBM Sovereign Core

انضم إلى قائمة الانتظار وكُن أول من يتعرَّف على كيفية دمج السيادة القابلة للتحقق مع ابتكارات الذكاء الاصطناعي من خلال البرمجيات السيادية المناسبة الجاهزة للذكاء الاصطناعي.
سجِّل للحصول على:
- الوصول المبكر إلى IBM Sovereign Core.
- تجارب عملية للمنتج وجولات استكشافية للبنية.
- قناة مباشرة لتقديم الملاحظات إلى فِرق منتجات IBM.