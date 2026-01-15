تقديم IBM Sovereign Core: أساس برمجي جديد لتحقيق السيادة

اعتبارًا من فبراير، سيكون IBM Sovereign Core متاحًا في المعاينة التقنية، مع التخطيط للإطلاق الكامل في منتصف عام 2026.
IBM Sovereign Core هو برنامج جاهز للذكاء الاصطناعي ومصمم وفق مفهوم السيادة، يتُيح للمؤسسات والحكومات ومزوِّدي الخدمات نشر وتشغيل بيئات جاهزة للذكاء الاصطناعي بسرعة وعلى نطاق واسع، مع توسيع الاستثمارات الحالية في البنية التحتية والمنصات، والتحكم الكامل في البيانات والعمليات والحوكمة.
لسنوات، كانت نقاشات السيادة الرقمية تركِّز بشكل أساسي على موقع تخزين البيانات. لكن الذكاء الاصطناعي غيَّر هذا النموذج جذريًا. تعمل أنظمة الذكاء الاصطناعي الحديثة بشكل مستمر أثناء التشغيل، وتعتمد على بيانات ونماذج حساسة، وتفرض التزامات تنظيمية جديدة تتعلق بالمساءلة، وقابلية التدقيق، والحوكمة.
ونتيجةً لذلك، تتجاوز السيادة اليوم مجرد مكان وجود البيانات لتشمل ما يلي:
هناك حاجة إلى تحوُّل معماري جذري: بحيث تصبح السيادة خاصية جوهرية للمنصة نفسها، وليست مجرد وعد تعاقدي أو نسخة نشر مختلفة. يجب أن تقدِّم ما يلي:
نهج مختلف جذريًا في كيفية تطبيق السيادة وإدارتها وإثباتها، لقد طوَّرنا IBM Sovereign Core مع التركيز على ثلاثة مبادئ أساسية تشكِّل البرنامج من البداية إلى النهاية.
مع IBM Sovereign Core، يتم فرض السيادة في البنية، وليس تعاقديًا. لا يعتمد التحكم على طبقات السياسات أو لوحات التحكم التي يديرها المزوِّد، بل على ضوابط تلقائية تعمل دائمًا ولوحات تحكم مملوكة للمستخدم. مبنية على تقنيات مفتوحة وشفافة مثل Red Hat OpenShift، مع برمجيات معزولة تعمل كخدمة سحابية (SaaS) لكنها تحت السيطرة الكاملة للشركة والسلطات المحلية. تظل الهوية ومفاتيح التشفير والسجلات وقياسات النظام وأدلة التدقيق بالكامل ضمن الحدود السيادية. يتم دمج قدرات الامتثال المستمر مباشرةً في البرنامج، ما يمكِّن المؤسسات من تقديم أدلة جاهزة للجهات التنظيمية عند الطلب، دون الحاجة إلى عمليات يدوية أو تدقيق تقليدي.
داخل الحدود السيادية، يمكن للمؤسسات نشر مجموعات معالجة تعتمد على وحدات المعالجة المركزية (CPU) ووحدات معالجة الرسوميات (GPU)، واستخدام النماذج المفتوحة أو المملوكة المعتمدة، وإدارة الوصول إلى النماذج والأدوات ومصادر المعرفة عبر بوابات محكومة. تعمل تطبيقات الاستدلال بالذكاء الاصطناعي والتطبيقات القائمة على الوكلاء محليًا، دون تصدير البيانات أو القياسات التشغيلية إلى مزوِّدين خارجيين. والأهم من ذلك، يضمن IBM Sovereign Core فرض السيادة أثناء التشغيل، وليس فقط عند ضبط الإعدادات. تتم مراقبة الهوية والوصول واستخدام النماذج والأنشطة التشغيلية بشكل مستمر وتسجيلها، ما يشكِّل مسار تدقيق واضحًا لأنظمة الذكاء الاصطناعي العاملة في المجالات ذات التأثير العالي والخاضعة للرقابة.
يقدِّم IBM Sovereign Core لوحة تحكُّم يديرها العملاء، يمكن نشرها بسرعة وتشغيلها بشكل متسق على نطاق واسع، ما يُتيح للفِرق المركزية المحلية إدارة الآلاف من النوى والمئات من العُقد مع متطلبات وضوابط سيادية مختلفة من خلال لوحة تحكُّم واحدة فريدة. تم دمج التكوين المؤتمت للهوية والأمن والامتثال منذ البداية، بينما يُتيح التزويد الذاتي لبيئات وحدات المعالجة المركزية (CPU) ووحدات معالجة الرسومات (GPU) والأجهزة الافتراضية (VM) والاستدلال بالذكاء الاصطناعي نشرًا متكررًا عبر نماذج متعددة المستأجرين تتم إدارتها من قِبل المؤسسة أو الشركاء، دون التفريط في السيطرة.
مبني على تقنيات مفتوحة وذات مستوى مؤسسي مثل Red Hat OpenShift، يُتيح IBM Sovereign Core للمؤسسات توسيع الاستثمارات الحالية عبر البنية التحتية والمنصات وأدوات التشغيل، سواء أكانت في البيئة المحلية، أم في سحابة محلية، أم في بيئات يُديرها الشركاء. يتم تحقيق السيادة دون الحاجة إلى إعادة تأسيس البنية التكنولوجية أو بناء أنظمة جديدة من الصفر.
السيادة هي خاصية متأصلة في البنية نفسها، ما يوفر مرونة في الأجهزة والبنية التحتية:
من خلال بنية IBM Sovereign Core، سيستفيد العملاء من:
تحوِّل IBM Sovereign Core السيادة إلى قدرة تشغيلية. فمن خلال دمج عناصر التحكم وإمكانية الإثبات وحوكمة الذكاء الاصطناعي مباشرةً في البرنامج، يُتيح ذلك للمؤسسات إدارة بيئات ذكاء اصطناعي تجمع بين التقدم التكنولوجي والقدرة على إثبات السيطرة على أنظمتها.
من خلال IBM Sovereign Core، ستشهد المؤسسات فوائد ملموسة على أرض الواقع:
اعتبارًا من فبراير، سيكون IBM Sovereign Core متاحًا في نسخة المعاينة التقنية، على أن يتوفر الإصدار العام بالكامل في منتصف عام 2026. تعرَّف على كيفية مساعدة IBM Sovereign Core للمؤسسات على تحقيق السيادة القابلة للإثبات والسيطرة التشغيلية في قمة التكنولوجيا القادمة من IBM بتاريخ 27 يناير 2026.
اشترك في قائمة انتظار المعاينة التقنية
1 الحد السيادي هو المحيط القابل للفرض حيث يتم التحكم الكامل في البيانات والذكاء الاصطناعي وعمليات المنصة، وإدارتها ومراجعتها ضمن ولاية قضائية واحدة - دون الاعتماد على لوحات تحكُّم خارجية أو سلطة قانونية أجنبية.