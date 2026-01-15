الذكاء الاصطناعي الحوسبة والخوادم أتمتة تكنولوجيا المعلومات

تقديم IBM Sovereign Core: أساس برمجي جديد لتحقيق السيادة

اعتبارًا من فبراير، سيكون IBM Sovereign Core متاحًا في المعاينة التقنية، مع التخطيط للإطلاق الكامل في منتصف عام 2026.

تاريخ النشر 15 يناير 2026
رسم رقمي يظهر مكعبات من الأزرق الداكن إلى الفاتح عبر منتصف الصورة.

IBM Sovereign Core هو برنامج جاهز للذكاء الاصطناعي ومصمم وفق مفهوم السيادة، يتُيح للمؤسسات والحكومات ومزوِّدي الخدمات نشر وتشغيل بيئات جاهزة للذكاء الاصطناعي بسرعة وعلى نطاق واسع، مع توسيع الاستثمارات الحالية في البنية التحتية والمنصات، والتحكم الكامل في البيانات والعمليات والحوكمة.

الطريق إلى الأمام: السيادة كخاصية من خصائص النظام

لسنوات، كانت نقاشات السيادة الرقمية تركِّز بشكل أساسي على موقع تخزين البيانات. لكن الذكاء الاصطناعي غيَّر هذا النموذج جذريًا. تعمل أنظمة الذكاء الاصطناعي الحديثة بشكل مستمر أثناء التشغيل، وتعتمد على بيانات ونماذج حساسة، وتفرض التزامات تنظيمية جديدة تتعلق بالمساءلة، وقابلية التدقيق، والحوكمة.

ونتيجةً لذلك، تتجاوز السيادة اليوم مجرد مكان وجود البيانات لتشمل ما يلي:

  • من الذي يدير المنصة وتحت أي سلطة؟
  • أين تعمل نماذج الذكاء الاصطناعي وكيف تتم إدارة عملية الاستدلال؟ 
  • من يمتلك صلاحيات الوصول الإداري وكيف يتم تطبيقها؟
  • كيف يمكن إثبات الالتزام بشكل مستمر، وليس مجرد توثيقه؟

هناك حاجة إلى تحوُّل معماري جذري: بحيث تصبح السيادة خاصية جوهرية للمنصة نفسها، وليست مجرد وعد تعاقدي أو نسخة نشر مختلفة. يجب أن تقدِّم ما يلي:

  1. مستويات تحكم تُدار بواسطة العملاء: تحتفظ المؤسسات بالسلطة التشغيلية المباشرة على إدارة المنصة، وقرارات النشر، وتكوينات النظام دون تدخل من البائع.
  2. الهوية والمفاتيح داخل الحدود: تظل جميع عمليات المصادقة، والتفويض، ومفاتيح التشفير، وإدارة الوصول ضمن الحدود القانونية وتحت سيطرة العميل.
  3. السجلات والقياسات المحلية: يتم إنشاء وتخزين وإدارة جميع البيانات التشغيلية، وقياسات النظام، ومسارات التدقيق بالكامل ضمن الحدود السيادية.1
  4. استدلال ذكاء اصطناعي مُدار: تتم عمليات نشر نماذج الذكاء الاصطناعي، وتنفيذ الاستدلال، وتشغيل الوكلاء تحت حوكمة محلية مع إمكانية تتبُّع وإشراف كاملين.

تقديم IBM Sovereign Core: نهج مختلف جذريًا

نهج مختلف جذريًا في كيفية تطبيق السيادة وإدارتها وإثباتها، لقد طوَّرنا IBM Sovereign Core مع التركيز على ثلاثة مبادئ أساسية تشكِّل البرنامج من البداية إلى النهاية.

1. السيادة هي قدرة مدمجة في المنصة ويجب أن تكون قابلة للإثبات

مع IBM Sovereign Core، يتم فرض السيادة في البنية، وليس تعاقديًا. لا يعتمد التحكم على طبقات السياسات أو لوحات التحكم التي يديرها المزوِّد، بل على ضوابط تلقائية تعمل دائمًا ولوحات تحكم مملوكة للمستخدم. مبنية على تقنيات مفتوحة وشفافة مثل Red Hat OpenShift، مع برمجيات معزولة تعمل كخدمة سحابية (SaaS) لكنها تحت السيطرة الكاملة للشركة والسلطات المحلية. تظل الهوية ومفاتيح التشفير والسجلات وقياسات النظام وأدلة التدقيق بالكامل ضمن الحدود السيادية. يتم دمج قدرات الامتثال المستمر مباشرةً في البرنامج، ما يمكِّن المؤسسات من تقديم أدلة جاهزة للجهات التنظيمية عند الطلب، دون الحاجة إلى عمليات يدوية أو تدقيق تقليدي.

2. السيادة في الذكاء الاصطناعي هي خاصية نظام من الدرجة الأولى

داخل الحدود السيادية، يمكن للمؤسسات نشر مجموعات معالجة تعتمد على وحدات المعالجة المركزية (CPU) ووحدات معالجة الرسوميات (GPU)، واستخدام النماذج المفتوحة أو المملوكة المعتمدة، وإدارة الوصول إلى النماذج والأدوات ومصادر المعرفة عبر بوابات محكومة. تعمل تطبيقات الاستدلال بالذكاء الاصطناعي والتطبيقات القائمة على الوكلاء محليًا، دون تصدير البيانات أو القياسات التشغيلية إلى مزوِّدين خارجيين. والأهم من ذلك، يضمن IBM Sovereign Core فرض السيادة أثناء التشغيل، وليس فقط عند ضبط الإعدادات. تتم مراقبة الهوية والوصول واستخدام النماذج والأنشطة التشغيلية بشكل مستمر وتسجيلها، ما يشكِّل مسار تدقيق واضحًا لأنظمة الذكاء الاصطناعي العاملة في المجالات ذات التأثير العالي والخاضعة للرقابة.

3. يتم تفعيل السيادة لتحقيق السرعة وتوسيع النطاق

يقدِّم IBM Sovereign Core لوحة تحكُّم يديرها العملاء، يمكن نشرها بسرعة وتشغيلها بشكل متسق على نطاق واسع، ما يُتيح للفِرق المركزية المحلية إدارة الآلاف من النوى والمئات من العُقد مع متطلبات وضوابط سيادية مختلفة من خلال لوحة تحكُّم واحدة فريدة. تم دمج التكوين المؤتمت للهوية والأمن والامتثال منذ البداية، بينما يُتيح التزويد الذاتي لبيئات وحدات المعالجة المركزية (CPU) ووحدات معالجة الرسومات (GPU) والأجهزة الافتراضية (VM) والاستدلال بالذكاء الاصطناعي نشرًا متكررًا عبر نماذج متعددة المستأجرين تتم إدارتها من قِبل المؤسسة أو الشركاء، دون التفريط في السيطرة.

مبني على تقنيات مفتوحة وذات مستوى مؤسسي مثل Red Hat OpenShift، يُتيح IBM Sovereign Core للمؤسسات توسيع الاستثمارات الحالية عبر البنية التحتية والمنصات وأدوات التشغيل، سواء أكانت في البيئة المحلية، أم في سحابة محلية، أم في بيئات يُديرها الشركاء. يتم تحقيق السيادة دون الحاجة إلى إعادة تأسيس البنية التكنولوجية أو بناء أنظمة جديدة من الصفر.

بنية IBM Sovereign Core

السيادة هي خاصية متأصلة في البنية نفسها، ما يوفر مرونة في الأجهزة والبنية التحتية:

الشكل 1: نظرة عامة على بنية IBM Sovereign Core الشكل 1: نظرة عامة على بنية IBM Sovereign Core

من خلال بنية IBM Sovereign Core، سيستفيد العملاء من:

  1. البوابة: توفِّر تجربة مستخدم لوحة التحكم.
  2. مرونة اختيار الأجهزة: تجريد البنية التحتية وإتاحة المرونة في الأجهزة باستخدام OpenShift وOpenShift Virtualization.
  3. العمليات والتنسيق: توفِّر تنسيقًا مؤتمتًا لمهام سير عمل المنصة.
  4. مركز الامتثال: يوفر قدرات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال للمنصة.
  5. الكتالوج: مجموعة مختارة من المسرِّعات الذرية تمكِّن مالكي التطبيقات من نشر وتشغيل التطبيقات التقليدية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
الشكل 2: بنية IBM Sovereign Core: رؤية شاملة وتفصيلية. حل منطقي من نافذة واحدة يوفر المرونة والاتساق والأمان لاستضافة وإدارة التطبيقات التقليدية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. الشكل 2: بنية IBM Sovereign Core: رؤية شاملة وتفصيلية. حل منطقي من نافذة واحدة يوفر المرونة والاتساق والأمان لاستضافة وإدارة التطبيقات التقليدية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ما الذي يعنيه هذا للمؤسسات؟

تحوِّل IBM Sovereign Core السيادة إلى قدرة تشغيلية. فمن خلال دمج عناصر التحكم وإمكانية الإثبات وحوكمة الذكاء الاصطناعي مباشرةً في البرنامج، يُتيح ذلك للمؤسسات إدارة بيئات ذكاء اصطناعي تجمع بين التقدم التكنولوجي والقدرة على إثبات السيطرة على أنظمتها.

من خلال IBM Sovereign Core، ستشهد المؤسسات فوائد ملموسة على أرض الواقع:

  • التشغيل تحت السلطة السيادية: تنتقل السيطرة التشغيلية إلى المؤسسة أو المشغِّل السيادي، ولا تُمَد من خارج الحدود.
  • إثبات الامتثال والسيادة من خلال التشغيل. يُتيح ذلك للمؤسسات إثبات السيادة ووضع الامتثال عند الطلب، باستخدام الأدلة التشغيلية بدلًا من الاعتماد على عمليات التدقيق الدورية أو الشهادات الثابتة أو التقارير اليدوية.
  • تشغيل الذكاء الاصطناعي بالكامل داخل الحدود، مع تطبيق الحوكمة أثناء التشغيل. يتم فرض السيادة في الذكاء الاصطناعي أثناء التشغيل، مع تنظيم مكان تنفيذ الاستدلالات، ومن يتحكم بالنماذج، وكيفية تسجيل القرارات ومتابعتها ومراجعتها.
  • التحرك بمرونة شبيهة بالسحابة، دون فقدان السيطرة. من خلال تقليل الهندسة المخصصة والأعباء التشغيلية المستمرة، تمكِّن IBM Sovereign Core المؤسسات من إدارة بيئات سيادية لأعباء العمل الحساسة أو أعباء عمل الذكاء الاصطناعي.
  • الحفاظ على الاستقلالية طويلة المدى. مصمم للقدرة على الاستبدال والتشغيل الهجين، تؤسِّس IBM Sovereign Core السيادة كأساس للاختيار طويل الأمد، وقابلية النقل، والاستقلال البنائي - ما يُتيح للمؤسسات الاستمرار في الاستفادة من استثماراتها القائمة في البنية التحتية والمنصات مع الاحتفاظ بالتحكم الكامل في البيئات السيادية.
  • النشر بمرونة: تشغيل المنصة بسلطة تشغيلية مباشرة، أو التعاون مع مزوِّدي خدمات محليين موثوق بهم لإدارة البيئة. يمكن لمزوِّدي خدمات تكنولوجيا المعلومات استخدام IBM Sovereign Core كأساس موحَّد لتقديم الخدمات السحابية وخدمات سيادة الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.
  • توسيع الاستثمارات الحالية: الاستفادة من البنية التحتية والمنصات وأدوات التشغيل الحالية سواء في المواقع المحلية، أو السحابة الإقليمية، أو البيئات التي يديرها الشركاء.

تشغيل العمليات السيادية

اعتبارًا من فبراير، سيكون IBM Sovereign Core متاحًا في نسخة المعاينة التقنية، على أن يتوفر الإصدار العام بالكامل في منتصف عام 2026. تعرَّف على كيفية مساعدة IBM Sovereign Core للمؤسسات على تحقيق السيادة القابلة للإثبات والسيطرة التشغيلية في قمة التكنولوجيا القادمة من IBM بتاريخ 27 يناير 2026. 

اشترك في قائمة انتظار المعاينة التقنية

سجِّل في IBM Technology Summit

Priya Srinivasan

General Manager

IBM Software

الحواشي

1 الحد السيادي هو المحيط القابل للفرض حيث يتم التحكم الكامل في البيانات والذكاء الاصطناعي وعمليات المنصة، وإدارتها ومراجعتها ضمن ولاية قضائية واحدة - دون الاعتماد على لوحات تحكُّم خارجية أو سلطة قانونية أجنبية.