المشكلات والحوادث المؤسفة أمر لا مفر منه في أي مؤسسة، حتى في أفضل الظروف. في حين أنه قد يكون من المغري مجرد معالجة أعراض المشكلة عندما تظهر، فإن معالجة الأعراض هي عملية تفاعلية بطبيعتها تضمن تقريبًا سلسلة متكررة—وغالبًا ما تتفاقم—من المشكلات.

الشركات والمؤسسات الأخلاقية، الاستباقية، وحسنة الإدارة، وتلك التي تتبع نهجًا تفاعليًا، كلاهما ستواجهان مشاكل. لكن النوع الأول سيعاني من مشاكل أقل وسيتعافى بشكل أسرع لأنه يمنح الأولوية لتحليل الأسباب الأساسية.

تحليل السبب الأساسي يساعد المؤسسات على فهم السبب الجذري للمشكلة، وتحديد الإجراءات التصحيحية المناسبة، ووضع خطة لمنع تكرارها مستقبلاً. يهدف إلى تنفيذ حلول للمشكلة الأساسية من أجل عمليات أكثر كفاءة بشكل عام.