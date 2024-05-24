ما المقصود بحوكمة واجهة برمجة التطبيقات؟

تحدد حوكمة واجهة برمجة التطبيقات إطار العمل والإستراتيجية التي تُعلم إدارة واجهة برمجة التطبيقات. إن الهدف من حوكمة واجهة برمجة التطبيقات هو إنتاج واجهات برمجة تطبيقات آمنة وقابلة للاكتشاف والتوسع وإعادة الاستخدام. باختصار، تؤدي الحوكمة الفعّالة لواجهة برمجة التطبيقات إلى واجهات برمجة تطبيقات أعلى جودة وأكثر قيمة وتوفر تجربة أفضل للمستخدم.

تعزز حوكمة واجهة برمجة التطبيقات الاتساق داخل النظام البنائي لواجهة برمجة التطبيقات الخاص بالمؤسسة لضمان التزام واجهات برمجة التطبيقات بمعيار مشترك وتوافقها مع إستراتيجيات الأعمال. تُطبق هذه المعايير والسياسات من خلال عمليات التحقق والتصديق. فعلى سبيل المثال، تساعد الحوكمة الفعالة على التأكد من احتواء واجهات برمجة التطبيقات على البيانات الوصفية اللازمة للشركاء الداخليين والخارجيين لاستخدامها بسهولة.

تحتاج العديد من المجموعات، لا سيما تلك التي تخضع لعملية تحول رقمي، إلى دمج أنظمة الإرث مع الأنظمة الأحدث. ومن خلال وضع معايير لعناصر مثل البروتوكولات واللغات وتطبيقها، تساعد حوكمة واجهة برمجة التطبيقات على ضمان عمل واجهات برمجة التطبيقات بسلاسة عبر بيئات وأنظمة مختلفة. غالبًا ما تحتوي نماذج الحوكمة على مجموعات فرعية من القواعد لبروتوكولات واجهة برمجة التطبيقات المختلفة أو حالات الاستخدام التي تمكن المؤسسة من تصميم الحوكمة حول الاحتياجات والمبادرات المحددة للأعمال.

كما تساعد حوكمة واجهة برمجة التطبيقات أيضًا على تقليل التكرار (عندما تقوم الفرق ببناء خدمات جديدة بدلاً من إعادة استخدام عمليات التكامل الموجود) وتمنع المؤسسة من تطوير أو دمج خدمات لا تحتاج إليها. يساعد ذلك في تقليل التكاليف الإجمالية المرتبطة بـإدارة واجهة برمجة التطبيقات. كما تساعد الحوكمة على الحد من انتشار واجهات برمجة التطبيقات (API) (عندما تنتشر العديد من واجهات برمجة التطبيقات المطورة والمدارة بشكل مستقل عبر مختلف الأقسام) والتناقضات والثغرات الأمنية التي يمكن أن يسببها انتشار واجهات برمجة التطبيقات (API).