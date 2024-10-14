تحديث التطبيقات القديمة: نهج شامل لتحديث عملك
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13 نوفمبر 2023
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في مشهد الأعمال سريع التطور اليوم، غالبًا ما تشكل التطبيقات القديمة حواجز أمام التقدم. تتميز هذه الأنظمة الحالية بتقنيات وهندسة قديمة، مما قد يعيق قدرة المؤسسة على مواكبة احتياجات الأعمال المتغيرة ويشكل مخاطر أمنية وتشغيلية كبيرة. يعد الحفاظ على القدرة التنافسية أمرًا ضروريًا في قطاع الأعمال سريع الخطى اليوم—وهنا يأتي دور تحديث التطبيقات القديمة.

في هذا الدليل الشامل، سوف نستكشف تفاصيل تحديث البرامج وأهميتها العميقة واستراتيجيات التنفيذ الناجح والتحديات المحتملة وتكامل التقنيات الجديدة. 

فهم التطبيقات القديمة

تشير التطبيقات القديمة، في سياق تقنية المعلومات، إلى الأنظمة التي تم استخدامها لفترة طويلة وتتميز عادةً بالخصائص التالية: 

  • تقنية قديمة: غالبًا ما تعتمد التطبيقات القديمة على تقنية قديمة، ما يعني أنها قد تم إنشاؤها باستخدام أدوات وأنظمة قديمة. وهذه التقنيات التي عفا عليها الزمن قد تجعلها غير متوافقة مع المعايير الحديثة وأفضل الممارسات. 
  • الأداء غير الفعال: قد تعاني هذه الأنظمة من عدم الكفاءة وأوقات الاستجابة البطيئة التي تعيق الإنتاجية. 
  • الثغرات الأمنية: نظرا لإجراءات الأمان القديمة ونقص التحديثات، تكون التطبيقات القديمة أكثر عرضة لتهديدات الأمن الإلكتروني
  • ارتفاع تكاليف الصيانة: يمكن أن تؤدي الحاجة إلى الصيانة والدعم المستمرين للتطبيقات القديمة إلى تصاعد التكاليف بمرور الوقت. 
  • قابلية توسع محدودة: قد يكون توسيع نطاق هذه الأنظمة لاستيعاب الطلبات المتزايدة أمرًا صعبًا ومكلفًا. 
  • ضعف القدرة على التكيّف: قد لا تتكيف التطبيقات القديمة بسهولة مع متطلبات الأعمال المتغيرة، مما يجعلها غير مناسبة للمؤسسات الحديثة والديناميكية. وهذه إحدى المشكلات الرئيسية في التطبيقات القديمة. غالبًا ما يتم بناؤها على الرموز البرمجية القديمة، والتي يمكن كتابتها وشرحها بشكل سيئ. وينتج عن هذا صوامع المعرفة، والتي يمكن أن تشكل ضغطًا كبيرًا على المؤسسة عندما ينتقل الموظفون. قد يجد خلفاؤهم صعوبة بالغة في فهم المز البرمجي الذي تمت كتابته، مما يعيق التقدم في إجراء التغييرات. 
الاقتراب من تحديث النظام القديم

تحديث النظام القديم هو عملية ترقية أو تحويل الأنظمة القديمة، التي غالبًا ما تكون أحادية وغير فعالة إلى حلول أكثر حداثة وكفاءة وقابلية للتكيف. إن تطوير استراتيجية قوية لتحديث التطبيقات أمرًا أساسيًا لتحقيق النجاح. وتساعد هذه الإستراتيجية في إرشادك خلال عملية اعتماد الخدمات المصغرة، وتغليف البرامج القديمة، وتقديم حلول التحديث. والهدف هو إنشاء نظام جديد يعزز العمليات التجارية ويحسن تجربة العملاء.

تعد الخدمات المصغرة عنصرًا أساسيًا لتحديث التطبيقات القديمة. وهي تنطوي على تقسيم التطبيقات الكبيرة الأحادية إلى عناصر أو خدمات أصغر وأكثر قابلية للإدارة. وتعد ممارسة تغليف أو تضمين بيانات أو عناصر معينة ضمن حدود واضحة المعالم أمرًا ضروريًا لتحقيق قابلية صيانة أفضل في أنظمة البرمجيات. 

غالبًا ما يتم التعامل مع تحديث التطبيقات القديمة كجزء من مبادرة التحول الرقمي الأوسع. والتحول الرقمي هو عملية استخدام التقنيات الرقمية لإنشاء عمليات تجارية جديدة وتجارب العملاء (أو تعديل تلك الموجودة) لتلبية متطلبات الأعمال والسوق المتغيرة. وغالبًا ما يتضمن ذلك دمج التقنيات الرقمية والنهج الذي يركز على العملاء لتحسين العمليات التجارية والقدرة التنافسية. ويتضمن تحسين قيمة الأعمال أحيانًا تعزيز الكفاءة وخفض التكاليف وزيادة القدرة التنافسية.

ميزات تحديث الأنظمة القديمة

ولا يتعلق التحديث بالضرورة باستبدال هذه التطبيقات بالكامل، بل يتعلق بتنشيطها لتلبية الاحتياجات والمعايير المعاصرة. يوفر تحديث التطبيقات القديمة العديد من المزايا للمؤسسات التي تسعى إلى الحفاظ على قدرتها التنافسية وكفاءتها:

  • تحسين الأداء والكفاءة: يمكن أن يؤدي التحديث إلى تحسين الأداء والكفاءة التشغيلية للتطبيقات القديمة بشكل كبير، مما يؤدي إلى أوقات استجابة أسرع وتجربة مستخدم محسنة. 
  • تعزيز الأمن والامتثال: يعد تحديث التدابير الأمنية وضمان الامتثال لمعايير الصناعة جزءًا لا يتجزأ من عملية التحديث. حيث يساعد ذلك في تقليل مخاطر اختراقات الأمن وتجنب مشكلات الامتثال المكلفة.
  • تحسين واجهة المستخدم وتجربة المستخدم (UI/UX): غالبًا ما يتضمن التحديث تحديث واجهة المستخدم وتجربة المستخدم، مما يساهم في زيادة رضا العملاء والموظفين. 
  • توفير التكاليف: من خلال التحديث، يمكن للمؤسسات تقليل تكاليف الصيانة وتحسين الاستضافة والاستفادة بشكل أفضل من القوى العاملة العالمية، مما يؤدي إلى توفير كبير في التكاليف على المدى الطويل. فعلى سبيل المثال، شركة البيع بالتجزئة التي تستخدم نظام إدارة المخزون القديم لعدة سنوات هي أقل فعالية من حيث التكلفة. وهذا النظام قديم وبطيء ويتطلب صيانة مستمرة للحفاظ على تشغيله بسلاسة. ومن شأن التحديث أن يقلل من تكاليف الصيانة ويحسن إنتاجية الموظفين عن طريق تسريع العملية. 
استراتيجية تحديث التطبيق: التقييم والتخطيط

تبدأ رحلة التحديث بتقييم شامل لتطبيقات منظمتك وأنظمتها. ويهدف هذا التقييم إلى تقدير الوضع الحالي وتحديد نقاط القوة والضعف ومجالات التحسين المحتملة. وبعد إجراء تقييم شامل، فإن الخطوة الحاسمة التالية هي تطوير استراتيجية تحديث واضحة تتماشى مع أهداف عملك وغاياته. وتضمن استراتيجية التحديث المُعدة بشكل جيد أن تكون الجهود مركزة وفعالة من حيث التكلفة ومصممة لتحقيق النتائج المرجوة. 

كجزء من مرحلة التقييم والتخطيط، ضع في اعتبارك أساليب تحديث المختلفة. وتسلط صفحة موضوع IBM التي تتناول تحديث التطبيقات الضوء على ما يلي:

«إن أهم طريقة لبدء أي مشروع لتحديث التطبيقات هي تقييم التطبيق. يعد جرد ما لديك دائمًا أحد أكثر الطرق وضوحًا لبدء تحول مثل هذا. فبمجرد الحصول على قائمة، يمكنك البدء في تخطيط كل هذه التطبيقات مقابل محور x و y للسهولة/الصعوبة والقيمة المتزايدة المحتملة إذا تم تحديثها.» 

خمس استراتيجيات تحديث رئيسية

يمكن أن يتخذ تحديث التطبيقات القديمة أشكالاً مختلفة، اعتمادًا على الاحتياجات والظروف المحددة لمنظمتك. يعتمد اختيار الاستراتيجية على عوامل مثل الحالة الحالية للتطبيق وقيود الميزانية والنتيجة المرجوة. تتضمن بعض الاستراتيجيات الشائعة ما يلي: 

  1. إعادة الاستضافة: تتضمن إعادة الاستضافة ترحيل التطبيقات القديمة إلى بيئة جديدة مع الحد الأدنى من التغييرات على التعليمات البرمجية والوظائف الحالية. وهذا خيار مناسب عند الحاجة إلى الانتقال السريع، لكنه قد لا يستفيد من الإمكانات الكاملة للتحديث. وفهم بنية التعليمات البرمجية أمرًا ضروريًا لفهم تنظيم مصدر الرمز وترتيبه في تطبيق البرنامج.
  2. إعادة البناء: إعادة البناء هي عملية إعادة هيكلة وتحسين التعليمات البرمجية الحالية لتحسين أدائها وقابليتها للصيانة دون تغيير وظائفها الأساسية. يمكن أن تكون هذه الاستراتيجية فعالة لتعزيز كفاءة التطبيق.
  3. الترحيل إلى منصة أخرى: يستلزم الترحيل إلى منصة أخرى نقل التطبيقات القديمة إلى منصة أو بنية تحتية مختلفة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسينات في الأداء وقابلية التوسع، ولكنه يتضمن مستوىً معينًا من تكييف التعليمات البرمجية.
  4. إعادة التصميم: تتضمن إعادة التصميم إعادة تصميم شاملة لبنية التطبيق لتلبية المعايير الحديثة. وغالبًا ما تتطلب نهجًا مرحليًا، وإدارة العملية بشكل فعال أثناء معالجة المشكلات البُنيوية.
  5. الاستبدال الكامل: في الحالات التي تكون فيها الأنظمة القديمة قديمة جداً، قد يكون الاستبدال الكامل ضرورياً. في حين أن هذه الاستراتيجية توفر بداية جديدة، إلا أنها تأتي مع التحدي المتمثل في الاضطرابات المحتملة أثناء الانتقال. 
التحديات والحلول المحتملة

ستختلف رحلات التحديث من منظمة إلى أخرى، ولكن هناك بعض الجوانب المشتركة للغاية التي يجب على كثير من جهود التحديث تناولها.

الديون التقنية

يمكن أن يكون تحديث التطبيقات القديمة مهمة معقدة، وغالبًا ما يعيقها الديون التقنية. الديون التقنية هي تعبير مجازي في تطوير البرمجيات يشير إلى عواقب اختيار حل سريع لمشكلة ما بدلًأ من نهج أكثر شمولًا ومسؤولية. ومثله كمثل الدين المالي، فإنه يمثل مقايضة بين المكاسب القصيرة الأجل والتكاليف الطويلة الأجل.

يحدث الدين التقني عندما يتخذ مطورو البرامج أو الفرق قرارات متعمدة أو غير مقصودة لاتخاذ اختصارات أو التنازل عن جودة التعليمات البرمجية من أجل تحقيق أهداف التطوير الفورية أو المواعيد النهائية. وغالبًا ما يرجع هذا إلى أن تحديث جودة النظام بشكل فعال قد يستغرق وقتًا طويلاً. ويمكن أن تؤدي هذه الاختصارات إلى ضعف جودة التعليمات البرمجية أو الحلول البديلة التي لا تعالج بالضرورة السبب الأساسي للمشكلة. 

لمعالجة الديون التقنية، يمكنك: 

  • تحديد أولويات التخفيض: التركيز على خفض الديون التقنية ضمن التعليمات البرمجية القديمة من خلال إعادة هيكلتها وإعادة بنائها لجعلها أكثر قابلية للصيانة والتكيف. 
  • الانتقال إلى الأنظمة السحابية الأصلية: قد يؤدي الانتقال إلى أنظمة السحابة الأصلية إلى تعزيز قابلية التوسع والفعالية من حيث التكلفة، مما يضمن أن تكون تطبيقاتك جاهزة لتلبية المتطلبات المستقبلية. يمكنك أيضًا التفكير في استراتيجية ترحيل سحابية أوسع نطاقًا (ربما كجزء من جهد التحول الرقمي) أو نهج سحابة هجينة إذا كانت الحلول المحلية ما تزال مطلوبة. 
  • تبني منهجية عمليات التطوير: تحدد عمليات التطوير عملية تطوير البرامج وتحول الثقافة التنظيمية التي تسرع تسليم برامج عالية الجودة من خلال أتمتة جهود فرق التطوير وعمليات تقنية المعلومات ودمجها. ومن خلال ممارسة عمليات التطوير، يمكن للشركات أن تكون أكثر مرونة وأكثر استباقية، مع الاستفادة من المعارف بشأن كيفية تصرف أنظمة البرامج الخاصة بها في سيناريوهات واقعية لأنها تطرح باستمرار تحديثات البرامج وميزات جديدة لتلبية احتياجات المستخدمين.

الأمان

يعد الأمن اعتبارًا أساسيًا في جهود التحديث، إذ يوفر التحديث فرصة لتعزيز التدابير الأمنية وتحديثها. ولضمان أمن التطبيقات المحدَّثة، يمكنك دمج الأمن فيها مباشرة. لأن دمج التدابير الأمنية من أول عملية التحديث، يجعلها مكونًا أساسيًا في بنية التطبيق وتصميمه:

  • إجراء تقييم للمخاطر: إجراء تقييم شامل للمخاطر الأمنية لتحديد التهديدات المحتملة التي قد تظهر أثناء التحديث.
  • تحديد المتطلبات والتوقعات: تحديد المتطلبات والتوقعات الأمنية للتطبيق المحدّث بوضوح. ويجب أن يغطي هذا مجالات مثل حماية البيانات والتحكم في الوصول والتشفير والامتثال التنظيمي.
  • ضمان الامتثال: أخيرًا، تأكد من أن الأنظمة الحديثة تتوافق مع اللوائح التنظيمية ذات الصلة وأن هناك عملية منتظمة تضمن استمرار توافق الامتثال مع التحديثات.

الاستعداد للمستقبل

لا يمكن التشديد بما فيه الكفاية على جانب التخطيط. قم بإنشاء خارطة طريق شاملة تحدد كيف تعتزم المؤسسة تحديث تطبيقاتها والحفاظ على الانتقال الحالي إلى المستقبل. وينبغي أن تشمل الأهداف والمنهجيات والجداول الزمنية والموارد اللازمة لتحقيق أهداف التحديث.

للحفاظ على قدرتك التنافسية وإثبات تطبيقاتك الحديثة في المستقبل، ضع في اعتبارك ما يلي: 

  • تطوير واجهات برمجة التطبيقات: إنشاء واجهات برمجة التطبيقات (APIs) لربط الأنظمة الحديثة بالتطبيقات الحالية والنظام البنائي الأوسع. تعد واجهات برمجة التطبيقات ضرورية لتمكين التكامل والتفاعل بين أنظمة البرامج والخدمات والمنصات المختلفة. 
  • استخدام أطر العمل: أطر العمل هي مجموعات محددة مسبقًا من المكتبات والأدوات والاتفاقيات التي توفر أساسًا لتطوير تطبيقات البرامج. وهي تساعد في تبسيط التطوير من خلال تقديم حلول جاهزة للمهام الشائعة.
  • الاستفادة من التقنيات الحديثة: دمج التقنيات الحديثة مثل الأتمتة والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والحلول الجديدة الأخرى. يمكن أن يشمل ذلك تقديم تطبيقات حديثة بميزات وقدرات جديدة أو حتى ترقية البنية التحتية للنظام بالكامل عند الضرورة.

بشكل عام، من المهم تحديث التطبيقات القديمة لضمان نمو الأعمال ومواكبة مشهد الأعمال المتغير باستمرار. 

تحديث التطبيقات القديمة وIBM

يعد تحديث التطبيقات القديمة أمرًا مهمًا لضمان نمو الأعمال ومواكبة مشهد الأعمال المتغير باستمرار. ولتحقيق ذلك يساعدك كلٌّ من IBM Instana Observability وIBM Turbonomic، باستخدام منصات مصممة خصوصًا لتحسين إمكانية الملاحظة وقابلية التوسع والأداء.

تضع منصة قابلية الملاحظة في الوقت الفعلي المؤتمتة بالكامل من IBM Instana بيانات الأداء في سياقها لتقديم تحديد سريع يُساعد في منع المشكلات ومعالجتها. وتتجاوز Instana حلول مراقبة أداء التطبيقات (APM) التقليدية من خلال إضفاء الطابع الديمقراطي على قابلية الملاحظة بحيث يمكن لأي شخص الحصول على البيانات التي يريدها في السياق الذي يحتاج إليه عبر عمليات التطوير وهندسة موثوقية الموقع (SRE) وهندسة المنصة وعمليات تقنية المعلومات والتطوير.

IBM Turbonomic هي منصة لتحسين الأداء والتكلفة للسحب العامة والخاصة والهجينة مع ميزات تفيد المنظمات من خلال توفير عرض مصور للواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack) والأتمتة الذكية و المعارف المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتتيح لك Turbonomic أتمتة الإجراءات الهامة باستمرار في الوقت الفعلي-دون تدخل بشري-حيث توفر بشكل استباقي الاستخدام الأكثر كفاءة لموارد الحوسبة والتخزين والشبكة لتطبيقاتك في كل طبقة من المجموعة. ونتيجة لذلك، يمكنك تجنب الإفراط في توفير الموارد لبيئتك السحابية واستخدام ما تحتاجه فقط، مما يؤدي إلى انخفاض فاتورة السحابة وتحقيق عائد استثمار أقوى.

مؤلف
Tasmiha Khan Writer

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