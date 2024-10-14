ستختلف رحلات التحديث من منظمة إلى أخرى، ولكن هناك بعض الجوانب المشتركة للغاية التي يجب على كثير من جهود التحديث تناولها.

الديون التقنية

يمكن أن يكون تحديث التطبيقات القديمة مهمة معقدة، وغالبًا ما يعيقها الديون التقنية. الديون التقنية هي تعبير مجازي في تطوير البرمجيات يشير إلى عواقب اختيار حل سريع لمشكلة ما بدلًأ من نهج أكثر شمولًا ومسؤولية. ومثله كمثل الدين المالي، فإنه يمثل مقايضة بين المكاسب القصيرة الأجل والتكاليف الطويلة الأجل.

يحدث الدين التقني عندما يتخذ مطورو البرامج أو الفرق قرارات متعمدة أو غير مقصودة لاتخاذ اختصارات أو التنازل عن جودة التعليمات البرمجية من أجل تحقيق أهداف التطوير الفورية أو المواعيد النهائية. وغالبًا ما يرجع هذا إلى أن تحديث جودة النظام بشكل فعال قد يستغرق وقتًا طويلاً. ويمكن أن تؤدي هذه الاختصارات إلى ضعف جودة التعليمات البرمجية أو الحلول البديلة التي لا تعالج بالضرورة السبب الأساسي للمشكلة.

لمعالجة الديون التقنية، يمكنك:

تحديد أولويات التخفيض: التركيز على خفض الديون التقنية ضمن التعليمات البرمجية القديمة من خلال إعادة هيكلتها وإعادة بنائها لجعلها أكثر قابلية للصيانة والتكيف.

التركيز على خفض الديون التقنية ضمن التعليمات البرمجية القديمة من خلال إعادة هيكلتها وإعادة بنائها لجعلها أكثر قابلية للصيانة والتكيف. الانتقال إلى الأنظمة السحابية الأصلية: قد يؤدي الانتقال إلى أنظمة السحابة الأصلية إلى تعزيز قابلية التوسع والفعالية من حيث التكلفة، مما يضمن أن تكون تطبيقاتك جاهزة لتلبية المتطلبات المستقبلية. يمكنك أيضًا التفكير في استراتيجية ترحيل سحابية أوسع نطاقًا (ربما كجزء من جهد التحول الرقمي) أو نهج سحابة هجينة إذا كانت الحلول المحلية ما تزال مطلوبة.

قد يؤدي الانتقال إلى أنظمة السحابة الأصلية إلى تعزيز قابلية التوسع والفعالية من حيث التكلفة، مما يضمن أن تكون تطبيقاتك جاهزة لتلبية المتطلبات المستقبلية. يمكنك أيضًا التفكير في استراتيجية ترحيل سحابية أوسع نطاقًا (ربما كجزء من جهد التحول الرقمي) أو نهج سحابة هجينة إذا كانت الحلول المحلية ما تزال مطلوبة. تبني منهجية عمليات التطوير: تحدد عمليات التطوير عملية تطوير البرامج وتحول الثقافة التنظيمية التي تسرع تسليم برامج عالية الجودة من خلال أتمتة جهود فرق التطوير وعمليات تقنية المعلومات ودمجها. ومن خلال ممارسة عمليات التطوير، يمكن للشركات أن تكون أكثر مرونة وأكثر استباقية، مع الاستفادة من المعارف بشأن كيفية تصرف أنظمة البرامج الخاصة بها في سيناريوهات واقعية لأنها تطرح باستمرار تحديثات البرامج وميزات جديدة لتلبية احتياجات المستخدمين.

الأمان

يعد الأمن اعتبارًا أساسيًا في جهود التحديث، إذ يوفر التحديث فرصة لتعزيز التدابير الأمنية وتحديثها. ولضمان أمن التطبيقات المحدَّثة، يمكنك دمج الأمن فيها مباشرة. لأن دمج التدابير الأمنية من أول عملية التحديث، يجعلها مكونًا أساسيًا في بنية التطبيق وتصميمه:

إجراء تقييم للمخاطر: إجراء تقييم شامل للمخاطر الأمنية لتحديد التهديدات المحتملة التي قد تظهر أثناء التحديث.

إجراء تقييم شامل للمخاطر الأمنية لتحديد التهديدات المحتملة التي قد تظهر أثناء التحديث. تحديد المتطلبات والتوقعات: تحديد المتطلبات والتوقعات الأمنية للتطبيق المحدّث بوضوح. ويجب أن يغطي هذا مجالات مثل حماية البيانات والتحكم في الوصول والتشفير والامتثال التنظيمي.

تحديد المتطلبات والتوقعات الأمنية للتطبيق المحدّث بوضوح. ويجب أن يغطي هذا مجالات مثل حماية البيانات والتحكم في الوصول والتشفير والامتثال التنظيمي. ضمان الامتثال: أخيرًا، تأكد من أن الأنظمة الحديثة تتوافق مع اللوائح التنظيمية ذات الصلة وأن هناك عملية منتظمة تضمن استمرار توافق الامتثال مع التحديثات.

الاستعداد للمستقبل

لا يمكن التشديد بما فيه الكفاية على جانب التخطيط. قم بإنشاء خارطة طريق شاملة تحدد كيف تعتزم المؤسسة تحديث تطبيقاتها والحفاظ على الانتقال الحالي إلى المستقبل. وينبغي أن تشمل الأهداف والمنهجيات والجداول الزمنية والموارد اللازمة لتحقيق أهداف التحديث.

للحفاظ على قدرتك التنافسية وإثبات تطبيقاتك الحديثة في المستقبل، ضع في اعتبارك ما يلي:

تطوير واجهات برمجة التطبيقات: إنشاء واجهات برمجة التطبيقات (APIs) لربط الأنظمة الحديثة بالتطبيقات الحالية والنظام البنائي الأوسع. تعد واجهات برمجة التطبيقات ضرورية لتمكين التكامل والتفاعل بين أنظمة البرامج والخدمات والمنصات المختلفة.

إنشاء واجهات برمجة التطبيقات (APIs) لربط الأنظمة الحديثة بالتطبيقات الحالية والنظام البنائي الأوسع. تعد واجهات برمجة التطبيقات ضرورية لتمكين التكامل والتفاعل بين أنظمة البرامج والخدمات والمنصات المختلفة. استخدام أطر العمل: أطر العمل هي مجموعات محددة مسبقًا من المكتبات والأدوات والاتفاقيات التي توفر أساسًا لتطوير تطبيقات البرامج. وهي تساعد في تبسيط التطوير من خلال تقديم حلول جاهزة للمهام الشائعة.

أطر العمل هي مجموعات محددة مسبقًا من المكتبات والأدوات والاتفاقيات التي توفر أساسًا لتطوير تطبيقات البرامج. وهي تساعد في تبسيط التطوير من خلال تقديم حلول جاهزة للمهام الشائعة. الاستفادة من التقنيات الحديثة: دمج التقنيات الحديثة مثل الأتمتة والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والحلول الجديدة الأخرى. يمكن أن يشمل ذلك تقديم تطبيقات حديثة بميزات وقدرات جديدة أو حتى ترقية البنية التحتية للنظام بالكامل عند الضرورة.

بشكل عام، من المهم تحديث التطبيقات القديمة لضمان نمو الأعمال ومواكبة مشهد الأعمال المتغير باستمرار.