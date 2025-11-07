تُمكّن استراتيجيات وأدوات CI/CD المطورين من الانتقال بعيداً عن العمليات اليدوية المرهقة، والتي غالباً ما تكون مملة، والمصاحبة لأساليب التطوير التقليدية.

يتبع التطوير التقليدي عملية خطية متسلسلة، حيث يجب إكمال كل مرحلة—جمع المتطلبات، والتصميم، والبرمجة، والاختبار اليدوي، والنشر—قبل البدء في المرحلة التالية، حتى في حال وجود فجوات زمنية طويلة بين كل مرحلة وأخرى.

كان كل مطور مسؤولاً عن دمج الأكواد البرمجية يدوياً في التكرارات الجديدة للتطبيق أو الخدمة. لم تكن قطع البرمجيات المختلفة تعمل معاً بشكل جيد دائماً، وكان المطورون يدمجون تغييراتهم في جداول زمنية متفاوتة (أحياناً في اللحظات الأخيرة)، مما جعل عملية التكامل تستغرق وقتاً طويلاً وتكون عرضة للأخطاء، لا سيما بالنسبة لفرق التطوير الكبيرة.

كما كان اختبار البرمجيات نادرًا. عادةً ما كانت الفرق تنفذ تحديثات دفعية كبيرة دفعة واحدة (غالبًا بعد تنفيذ الأكواد البرمجية)، مما سمح بمرور الأخطاء وتراكمها في قاعدة الكود. عندما ظهرت المشكلات، كافح المطورون لمعرفة التغيير الذي أدى إلى حدوث المشكلة.

ونتيجةً لذلك، واجهت الفرق مهاماً أكثر صعوبة في تصحيح الأخطاء وضمان الجودة، وارتفاعاً في معدلات الفشل، وتباطؤاً في إصدارات الكود؛ كما واجه المستخدمون المزيد من الأخطاء البرمجية والأعطال؛ وخسرت الشركات إيراداتها بسبب عدم كفاءة العمليات.

تعمل CI/CD على أتمتة معظم جوانب بناء البرامج واختبارها وإصدارها. تنفذ المسارات الآلية التكامل المستمر والاختبار والنشر طوال دورة حياة التطوير، مما يحسن كفاءة وموثوقية المسار.

تُدمج تغييرات الكود بشكل مستمر وتدريجي في مستودع مشترك، حيث يتم بناؤها واختبارها تلقائيًا بعد كل عملية إرسال للكود (Commit)، ويتم نشرها بسرعة (أحيانًا عدة مرات يوميًا). وتتيح التغييرات الصغيرة وعمليات الإرسال المتكررة للمطورين اكتشاف المشكلات في وقت مبكر وإجراء عمليات التراجع بسهولة أكبر.

مع أدوات CI/CD، تعرف الفرق فوراً نتائج كل إرسال، ويمكن للجميع رؤية حالة كل بناء واختبار ونشر. تساعد هذه الميزات في زيادة شفافية مسار العمل لفرق التطوير والعمليات، وتبسيط التعاون بين الفرق.