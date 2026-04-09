الوتيرة الجديدة للتحديث

كانت منصة BlueApp، وهي منصة Blue Pearl كبيرة الحجم لمطابقة الاستشاريين المدعومة بالبحث وأتمتة سير العمل والترتيب القائم على التعلم الآلي (ML)، تنمو من حيث الحجم والتعقيد. إن البقاء على Java 11 يعني أن النظام الأساسي لا يمكنه الاستفادة من خط الأساس الحديث للدعم طويل الأمد (LTS) الذي يوفر أمانًا وامتثالاً أقوى، بما في ذلك سنوات من الإصلاحات التراكمية وتحسينات جهاز Java الافتراضي (JVM) الحديثة مثل أنماط التزامن الأكثر كفاءة.

على المستوى الهندسي، كان المطورون يواجهون احتكاكًا بسبب إهمال واجهات برمجة التطبيقات (API) وعدم توافق التبعيات مما أدى إلى إبطاء التسليم وإضافة أعباء إضافية إلى أعمال الصيانة. عمل الانتقال إلى Java 25 (LTS) على توفير طريقة لتبسيط عملية التطوير، ومواءمة النظام الأساسي مع أساس تقني حديث، وإنشاء نجاح داخلي يمكن الرجوع إليه يدعم تحديث Blue Pearl الأوسع نطاقًا بمساعدة الذكاء الاصطناعي. وتاريخيًا، كانت عمليات التحسين المماثلة تتطلب بشكل روتيني ما يقرب من 30 يومًا أو أكثر من الجهد الهندسي.