الصفحة الرئيسية التشغيل الآلي لتكنولوجيا المعلومات Instana أتمتة تحسين الموارد في Instana
تحسين أداء التطبيقات المدعوم من IBM Turbonomic مع الحد من الهدر
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الإعلان عن أتمتة تحسين الموارد في IBM Instana

مهام مراقبة التطبيقات وتنفيذ جميع قرارات توفير الموارد المدعومة من IBM Turbonomic من مكان واحد في السياق، استنادًا إلى البيانات والطلب في الوقت الفعلي.

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تحسين الأداء والكفاءة بشكل استباقي

تواجه فرق هندسة موثوقية الموقع (SRE) وعمليات التطوير اليوم تحديًا يتمثل في تعقيد بيئة تقنية المعلومات وزيادة الإنفاق على السحابة أكثر من أي وقت مضى. تسعى هذه الفرق إلى ضمان عمل التطبيقات على النحو الأمثل بناءً على أهداف مستوى الخدمة (SLOs) المحددة مسبقًا.  يُعد توفر موارد التطبيقات أمرًا حاسمًا لضمان الأداء لأنها تؤثر بشكل مباشر في كفاءة التطبيق وقابليته للتوسع وموثوقيته. ومع ذلك، لا تستطيع طرق تحسين الموارد اليدوية التقليدية مواكبة احتياجات البيئات السحابية الديناميكية.

يدمج IBM® Instana® Observability قدرات أتمتة تحسين الموارد المدعومة من ®IBM® Turbonomic لتوفير الأداء المجمع لبيئة تكنولوجيا المعلومات بأكملها والحفاظ عليه بحالة مثالية. يتيح لك ذلك مراقبة التطبيقات وتنفيذ جميع القرارات المتعلقة بتوفير الموارد من مكان واحد، بناءً على البيانات والطلب في الوقت الفعلي.
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ضمان الأداء المحسّن مع تحقيق الوفورات وتقليل نسبة الهدر في الوقت ذاته

المزايا

احصل على ميزة مرونة السحابة من خلال تنفيذ توصيات تحسين الموارد الاستباقية في سياق أداء تطبيقك.
تقليص موارد التطبيق تلقائيًا، ما يساعد على تجنب الإفراط في تخصيص الموارد.
تحسين الموارد في السياق لبيئة Kubernetes لديك بما في ذلك تغيير حجم الحاويات، وتحسين قواعد البيانات، ونقل الحجيرات، وتوفير الأجهزة الافتراضية/العُقد، وما إلى ذلك.
الميزات الحد من مخاطر الأداء

تقليل مخاطر أداء التطبيق من خلال توصيات الموارد الاستباقية.

 تقليل متوسط الوقت بين الأعطال (MTBF) ومتوسط الوقت اللازم للإصلاح (MTTR)

ضع حدًا لازدحام الموارد، ما يؤدي إلى تقليل الوقت بين الأعطال وتقليل الوقت اللازم لإصلاح العطل.

 تقليل الهدر السحابي

تجنب الإفراط في تخصيص الموارد من خلال تنفيذ إجراءات تحسين الكفاءة في سياق التطبيق.
اتخِذ الخطوة التالية

تجنب قيود الموارد قبل حدوثها والمساعدة على ضمان توفير الموارد للتطبيقات بشكل ديناميكي لتلبية احتياجات الأداء المطلوبة.

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