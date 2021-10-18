ما المقصود بتحديث التطبيقات؟

اليوم، يشير تحديث التطبيقات في المقام الأول إلى تحويل التطبيقات القديمة المتجانسة إلى تطبيقات سحابية مبنية على بنية الخدمات المصغرة.
تحديث التطبيقات هو عملية أخذ تطبيقات قديمة موجودة وتحديث البنية التحتية للمنصة الخاصة بها، والبنية الداخلية، و/أو الميزات. يركز الكثير من النقاش حول تحديث التطبيقات اليوم على التطبيقات الضخمة الموجودة محليًا—والتي يتم تحديثها وصيانتها عادةً باستخدام عمليات تطوير الشلال—وكيف يمكن إدخال هذه التطبيقات في بنية سحابية وأنماط الإصدار، أي الخدمات المصغرة وعمليات التطوير.
يمكن تلخيص فوائد تحديث التطبيقات بشكل عام على أنها تحسين سرعة تسليم الميزات الجديدة، وكشف وظائف التطبيقات الحالية ليتم استخدامها عبر واجهات برمجة التطبيقات (APIs) بواسطة خدمات أخرى، وإعادة نشر التطبيقات من مواقع داخلية إلى السحابة بغرض تحقيق مقياس الأداء للتطبيقات وأدائها بالإضافة إلى استراتيجية مراكز البيانات وتكنولوجيا المعلومات طويلة الأجل.
تتمثل التحديات المتعلقة بتحديث التطبيقات عادةً في التكلفة والتعقيد. إن نقل تطبيق من الموقع المحلي إلى السحابة دون التفكير في عائد الاستثمار هو نقل التطبيقات فقط من أجل نقلهم. في المقابل، قد تستفيد تطبيقات أخرى بشكل كبير من إعادة بناء المنصة أو إعادة هندستها، ولكنها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالنظم والبنية التحتية الحالية لدرجة أن تعقيد التحديث قد يفوق المزايا.
مفتاح النجاح في تحديث التطبيقات، مثل معظم الأشياء، في النهاية يعود إلى الاستراتيجية واختيار مشاريع تحديث التطبيقات حيث تكون فوائد السحابة والسرعة والأداء والمقياس وتطوير الميزات الجديدة، إلخ، هي تلك التي توفر للتطبيق المعطى مسارًا واضحًا لتحسين تجربة العملاء و العائد على الاستثمار.
التطبيقات القديمة غالبًا ما تكون أيضًا تطبيقات متجانسة. وتتميز التطبيقات المتجانسة بخاصيتين تجعل تحديثها مرغوبًا فيه: صعوبة تحديثها، وصعوبة وتكلفة توسيع النطاق.
من الصعب تحديث التطبيقات المتجانسة لأسباب تتعلق بالبنية. نظرًا لأن جميع مكونات التطبيق يتم شحنها معًا، فمن الصعب والمكلف إضافة ميزات نظرًا لعبء التعقيد وتحديات التكامل.
إنها تمثل تحديًا وتكلفة عالية للتوسع لأسباب مماثلة. فإذا كان حتى مكون واحد من التطبيق يواجه تحديات في التحميل والأداء، فقد يصبح من الضروري توسيع نطاق التطبيق بأكمله فقط لخدمة المكون الفردي الأكثر طلبًا. يأتي هذا النهج مع إهدار كبير للحوسبة.
من خلال تحديث التطبيق إلى بنية الخدمات المصغرة، تصبح المكونات أصغر حجمًا، وغير مترابطة بشكل وثيق، ويمكن نشرها وتوسيع نطاقها بشكل مستقل عن بعضها البعض. وعلى الرغم من التحديات التي تفرضها هذه الطريقة، إلا أنها تمثل جوهر القيمة في التحديث.
أهم طريقة لبدء أي مشروع لتحديث التطبيقات هي تقييم التطبيقات. .يعد جرد ما لديك هو دائمًا أحد أكثر الطرق وضوحًا لبدء أي عملية تحول من هذا القبيل.
بمجرد حصولك على قائمة، يمكنك البدء في رسم كل هذه التطبيقات مقابل محوري x و y للسهولة/الصعوبة والقيمة المحتملة المتزايدة إذا تم تحديثها. يمكنك أيضًا التفكير في القيمة "المحتملة" باعتبارها مدى أهمية التطبيق لتجربة العملاء ومستقبل المؤسسة.
التطبيقات التي تقع في الربع العلوي الأيمن من هذه الشبكة ذات القيمة العالية والجهد المنخفض ستكون المرشحين الأكثر وضوحًا والأقل جدلاً للبدء بمشروع تحديث التطبيقات.
أصعب القرارات ستتخذ فيما يتعلق بالتطبيقات عالية القيمة والتي يصعب نقلها. بالنسبة لهذه التطبيقات أيضًا، لا يلزم أن تكون الاستراتيجية شاملة منذ اليوم الأول. هناك نهج لتحديث التطبيقات، في هذه الحالات، يمكن أن يقلل من المخاطر والتكلفة مع الاستمرار في تحريك محفظتك في الاتجاه الصحيح.
هناك عدد قليل من الطرق المعروفة لتحديث التطبيقات التي تركز على مزيج من المنصة وبنية التطبيق وكشف وظائف التطبيق عبر واجهة برمجة التطبيقات.
يتضمن النمط الأكثر شيوعًا لتحديث التطبيقات إعادة هيكلة التطبيق المتجانس وتقسيمه إلى مجموعة من الخدمات المصغرة المترابطة بشكل وثيق.
في المثال أعلاه الخاص ببنية الخدمات المصغرة، تم تقسيم تطبيق البيع بالتجزئة من تطبيق واحد من المستوى n إلى مجموعة من الخدمات المصغرة لجميع الخدمات الفردية داخل التطبيق، كل منها مع قاعدة البيانات ونموذج البيانات الخاص بها.
من الأساليب المتبعة في هذا المجال ما يُعرف باسم "نموذج الخانق". وبدلاً من تفكيك التطبيق المتجانس دفعة واحدة، فإن نموذج الخانق يتعلق بفك تشابك التطبيق شيئًا فشيئًا، واستخراج الأجزاء الأسهل والأكثر قيمة أولاً، ومع تقدم هذا النهج، في النهاية لن يتبقى شيء من التطبيق المتجانس.
كثيراً ما يكون جزء من إعادة هيكلة التطبيقات إلى خدمات مصغرة أو إعادة بناء منصتها أو إعادة استضافتها جزءًا لا يتجزأ تقريبًا من عملية التحديث. في حين أنه من الممكن ببساطة رفع ونقل التطبيقات دون القيام بالكثير من إعادة الكتابة الجوهرية، غالبًا ما يتم العثور على القيمة في إعادة هيكلة التطبيق للاستفادة بشكل أفضل من النماذج السحابية، والاستفادة من الحاويات و Kubernetes. (تعرّف على المزيد حول الترحيل السحابي.)
أخيرًا، يمكن أن يتضمن نهج آخر للتحديث ترك التطبيق في مكانه مع تعريض وظائفه أو بياناته بشكل آمن عبر واجهات برمجة التطبيقات. يتيح هذا النهج، الذي يعتمد بشكل كبير على التكامل أكثر من الترحيل، للتطبيقات السحابية الأصلية الجديدة الاستفادة ببساطة من إمكانيات الأنظمة والبيانات الحالية.
هناك مجموعة واسعة من التقنيات التي يمكن أن تسهل عمليات التحديث التي تمر بها معظم المؤسسات.
في حين أن السحابة العامة هي جزء حساس من أي استراتيجية تحديث، فإن استراتيجيات السحابة الخاصة والسحابة الهجينة والسحابة المتعددة مهمة أيضًا لأسباب تتعلق بالأمان وزمن الانتقال والبنية.
لأسباب عديدة، قد لا تكون المؤسسة مستعدة للانتقال مباشرة من مركز البيانات إلى السحابة العامة، ويمكن لأنماط السحابة الأخرى أن تساعد في حل كل التعقيدات المتعلقة بالبنية والسياسة والمرتبطة بمكان احتواء بعض أحمال التشغيل استنادًا إلى خصائصها الفريدة.
لقد ظهرت الحاويات و Kubernetes ليس فقط كمنافس للأجهزة الافتراضية (VMs) كشكل من أشكال الحوسبة متعددة الأغراض في السحابة، ولكن أيضًا كعامل تمكين رئيسي لاستراتيجيات تحديث السحابة الهجينة والتطبيقات.
يتيح النقل بالحاويات إمكانية تعبئة التطبيقات بطرق متسقة وخفيفة الوزن بحيث يمكن تشغيلها بشكل متسق عبر بيئات سطح المكتب أو السحابية أو المحلية. هذا النوع من المرونة يمثل فائدة حقيقية للمؤسسات التي ترسم مسارها إلى الأمام في السحابة.
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