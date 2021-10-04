ما المقصود بالبنية القائمة على الأحداث؟

ويمكِّن الفرق من تحديد أحداث النظام (أي تغيير أو إجراء يحدث داخل النظام بشكل أساسي) والاستجابة والتفاعل معها في الوقت الفعلي (أو زمن شبه فعلي).

انتشار البنى القائمة على الأحداث (EDA) في البيئات السحابية الأصلية يمثِّل تحولًا كبيرًا بعيدًا عن البنى الحسابية التقليدية التي تركِّز على تخزين البيانات الثابتة في مستودعات مثل بحيرات البيانات (كما في البنى الموجَّهة للخدمات)، نحو نهج ديناميكي يتتبع البيانات أثناء تنقلها عبر البنية. تظل البيانات ذات قيمة في النظام القائم على الأحداث، لكن البنى القائمة على الأحداث تركِّز على الاستجابة الفورية للأحداث، مع الاعتراف بأن قيمة الحدث قد تقل مع مرور الوقت.

في البنية القائمة على الأحداث، يرسل منتجو الأحداث (مثل الخدمات المصغَّرة وواجهات برمجة التطبيقات وأجهزة إنترنت الأشياء) إشعارات الأحداث في الوقت الفعلي إلى مستهلكي الأحداث، الذين يقومون بعد ذلك بتنشيط إجراءات معالجة محددة. على سبيل المثال، عندما تُصدر Netflix مسلسلًا أصليًا جديدًا، تنتظر عدة خدمات EDA إشعار الإصدار، الذي يؤدي إلى سلسلة من التحديثات لإعلام المستخدمين.

من أهم مزايا البنية القائمة على الأحداث هي العلاقة المفصولة بين عناصر الواجهة الأمامية والخلفية، ما يسمح للأنظمة بمشاركة المعلومات دون الحاجة إلى معرفة تفاصيل بعضها. يمكن للمنتجين إرسال الأحداث دون معرفة المستهلك الذي سيستلمها، ويمكن للمستهلكين استقبال الأحداث دون إرسال طلبات للمنتجين. بعبارة أخرى، تمكِّن البنى القائمة على الأحداث الأنظمة من العمل بشكل مستقل ومعالجة الأحداث بشكل غير متزامن.

تتمتع المؤسسات الحديثة والمبتكرة ببصمة رقمية واسعة، وتُتيح الوظائف الفورية للنظام القائم على الأحداث للشركات الحفاظ على الجاهزية التشغيلية دون توقف، والاستجابة بسرعة لإشعارات الأحداث. وبهذا الشكل، تساعد البنى القائمة على الأحداث المؤسسات على أتمتة مجموعة من العمليات التنظيمية -من تحسين سلاسل التوريد إلى التعرُّف المبكر على مشكلات الجودة- وبالتالي تحسين الإيرادات والأرباح الصافية على حد سواء.