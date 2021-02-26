يتمحور كلٌّ من البنية القائمة على الأحداث وبث الأحداث حول الأحداث. الأحداث هي سجلات لشيء ما حدث، مثل نقرة ماوس أو ضغطة مفتاح أو تحميل برنامج. يكمن الاختلاف في المنصات في كيفية تلقي الأحداث.

تنشر البنية القائمة على الأحداث حدثًا لغرض واحد يمكن لتطبيق أو خدمة أخرى استخدامه لأداء إجراء واحد أو أكثر بدوره.

حدثًا لغرض واحد يمكن لتطبيق أو خدمة أخرى استخدامه لأداء إجراء واحد أو أكثر بدوره. تنشر خدمات بث الأحداث مثل Apache Kafka وConfluent عمليات بث الأحداث إلى وسيط. يمكن لمستهلكي منصات بث الأحداث الوصول إلى كل بث واستهلاك الأحداث المفضلة لديهم، ثم يحتفظ الوسيط بتلك الأحداث.

من المهم ملاحظة أن منصات بث الأحداث تقدم خصائص معيّنة لا يقدمها الوسيط، فسجلات منصة بث الأحداث ثابتة، ما يسمح للتطبيقات بمعالجة البيانات التاريخية وكذلك البيانات في الوقت الفعلي دون تهديد الحذف من قِبل الوسيط. ويمكن استخدام منصات بث الأحداث لمعالجة الأحداث البسيطة والمعقدة، ما يسمح للأحداث بمعالجة وتنفيذ الإجراءات بناءً على النتيجة على الفور.