تُعدّ البنية القائمة على الأحداث وبث الأحداث مفيدتين لأعمالك بطرق عديدة وقد تتشابهان إلى حد كبير، لكن ما الفروقات بينهما، ولماذا تُعدّ مهمة؟
يتمحور كلٌّ من البنية القائمة على الأحداث وبث الأحداث حول الأحداث. الأحداث هي سجلات لشيء ما حدث، مثل نقرة ماوس أو ضغطة مفتاح أو تحميل برنامج. يكمن الاختلاف في المنصات في كيفية تلقي الأحداث.
من المهم ملاحظة أن منصات بث الأحداث تقدم خصائص معيّنة لا يقدمها الوسيط، فسجلات منصة بث الأحداث ثابتة، ما يسمح للتطبيقات بمعالجة البيانات التاريخية وكذلك البيانات في الوقت الفعلي دون تهديد الحذف من قِبل الوسيط. ويمكن استخدام منصات بث الأحداث لمعالجة الأحداث البسيطة والمعقدة، ما يسمح للأحداث بمعالجة وتنفيذ الإجراءات بناءً على النتيجة على الفور.
ومع ذلك، لا يتعيّن عليك اختيار حل منهما على حساب الآخر، إذ يمكن أن تعمل البنية القائمة على الأحداث وبث الأحداث معًا لمنح عملك قدرة أفضل على الاستجابة للأحداث في الوقت الفعلي وتسريع مسارك نحو التعلم الآلي. تمكّن المعالجة داخل البث التي توفرها البِنى القائمة على الأحداث مع قدرات بث الأحداث أعمالك من الاستجابة للبيانات في أثناء الحركة واتخاذ قرارات سريعة في نهاية المطاف استنادًا إلى جميع البيانات الحالية والتاريخية المتاحة.
يساعد هذا النهج على جعل عملك أكثر ذكاءً وسرعة، وأفضل قدرة على كشف المشكلات وحلها.
يسمح كلٌّ من البنية القائمة على الأحداث وبث الأحداث لشركتك بمراقبة الأحداث وتسجيلها والتفاعل معها في الوقت الفعلي، ما يوسع نطاق بياناتك ويوفر تجربة عملاء محسنة. إن اختيار المنصات التي تريد دمجها هو مسألة تتعلق بقابلية التوسع والمرونة والتحكم الذي ترغب في الاستفادة منه في كيفية إدارة أحداثك.
IBM® Event Streams عبارة عن منصة بث أحداث مبنية على Apache Kafka مفتوح المصدر وتساعدك على بناء التطبيقات الذكية التي يمكنها التفاعل مع الأحداث في أثناء حدوثها، ما يجعلها مثالية لأحمال تشغيل المهام الحساسة. ويساعد ذلك على إنشاء تجربة عملاء أكثر تفاعلية بفضل إمكانية الوصول إلى مجموعة كبيرة من الموصلات للأنظمة الأساسية وواجهات برمجة التطبيقات المريحة لتوسيع نطاق وصول أصول بيناتك.
يُعدّ IBM Event Streams أيضًا جزءًا من IBM® Cloud Pak for Integration، وهو حل يتضمن خيارات المراسلة وواجهة برمجة التطبيقات والتكامل مع البيانات، بالإضافة إلى القدرات المستندة إلى الأحداث لـ IBM Event Streams.
استخدم هذه الخيارات لتمكين فريقك من اتخاذ قرارات عمل أفضل اليوم.
