في المؤسسات الحديثة، حيث تترك العمليات بصمة رقمية هائلة، تتيح أحداث الأعمال للشركات فرصة أن تصبح أكثر قابلية للتكيف وأن تتمكن من التعرف على الفرص أو التهديدات والاستجابة لها فور حدوثها. ويمكنها تحسين سلاسل التوريد لديهم، وتقديم تجارب ممتعة ومخصصة لعملائها، وتحديد مشكلات الجودة بشكل استباقي أو منع فقدان العملاء قبل حدوثه.
ونتيجة لذلك، تتمكن المؤسسات التي تصبح أكثر اعتمادًا على الأحداث من تمييز نفسها أكثر عن المنافسين والتأثير في نهاية المطاف في إيراداتها وأرباحها.
غالبًا ما تمر الشركات برحلة تتكون من عدة مراحل من التطور عند إنشاء بنية قائمة على الأحداث.
في البداية، تتجلى الإمكانات في المشاريع التكتيكية التي ينفذها كل فريق على حدة. وغالبًا ما يستخدمون Apache Kafka كتقنية مفتوحة والمعيار الفعلي للوصول إلى الأحداث من أنظمة وتطبيقات أساسية متنوعة. يُمكّنهم هذا النهج من تطوير تطبيقات جديدة سريعة الاستجابة.
تؤدي زيادة الوعي عبر مؤسسات تكنولوجيا المعلومات إلى التحول إلى طرق موحدة لإنشاء ركيزة أساسية للأحداث تلبي احتياجات المشاريع القائمة على الأحداث سواء الجارية والجديدة عبر فرق متعددة. يوفر هذا النهج كفاءة تشغيلية وإمكانية إنشاء حل مرن وقابل للتوسع بما يكفي لدعم العمليات الحرجة.
تؤدي الزيادة في معدل التبني إلى الحاجة إلى إدارة أفضل للتفاعل الاجتماعي بشأن الأحداث ونشرها. تريد الفرق تعزيز الرؤية وإمكانية الوصول إلى الأحداث حتى يتمكنوا من إعادة استخدام أعمال الآخرين والابتكار فيها. تزداد أهمية الأحداث لتكون بمستوى أهمية واجهة برمجة التطبيقات (API)، مع توفير إمكانات لوصف لأحداث والإعلان عنها واكتشافها. تتوفر إمكانية الوصول بالخدمة الذاتية لتجنب عوائق الحصول على الموافقة، إلى جانب توفير إمكانات لفرض ضوابط مناسبة على الاستخدام.
يمكن لمجموعة أكبر من المستخدمين الوصول إلى تدفقات الأحداث ومعالجتها لفهم مدى أهميتها في سياق الأعمال. ويمكنهم الجمع بين مواضيع الأحداث لتحديد الأنماط أو المجمعات لتحليل الاتجاهات واكتشاف الحالات الشاذة. تُستخدم عوامل تشغيل الأحداث لأتمتة مهام سير العمل أو اتخاذ القرارات، ما يسمح للشركات بإنشاء إشعارات بحيث يمكن اتخاذ الإجراءات المناسبة بأسرع ما يمكن بمجرد اكتشاف المواقف.
أنشأت شركة IBM® مجموعة إمكانات قابلة للدمج لدعمك في أي مرحلة من مراحل رحلة التبني القائم على الأحداث. جميع الإمكانات مبنية على أفضل التقنيات مفتوحة المصدر، وتهتم بقابلية التوسع، وهي مصممة للمرونة والتوافق مع النظام البنائي للاتصال والتحليلات والمعالجة وغير ذلك بأكمله. سواء كنت تبدأ من الصفر أو تتطلع إلى اتخاذ الخطوة التالية، يمكن لشركة IBM أن تساعد على توسيع وإضافة قيمة لما لديك بالفعل.
الركيزة الأساسية للأحداث هي جوهر المؤسسة القائمة على الأحداث والتي تجعل أحداث العمل متاحة بكفاءة في المواقع التي تحتاج إليها. توفر IBM إمكانات Event Streams المبنية على Apache Kafka والتي تجعل الأحداث قابلة للإدارة عبر المؤسسة بأكملها. حيثما تكون البنية التحتية القائمة على Kafka منشورة بالفعل، يمكن أن يتفاعل Event Streams بسلاسة مع الأحداث كجزء من بيئة وساطة هجينة.
وهو يتيح إمكانية نشر البنية التحتية كتعليمات برمجية باستخدام المشغلات كجزء من منصات تنسيق الحاويات المبنية على Kubernetes من أجل بناء وتشغيل العديد من عناصر نشر Apache Kafka بطريقة متسقة وقابلة للتكرار. يمكن توسيع نطاق مجموعات Kafka تلقائيًا حسب الطلب، مع توفير التشفير الكامل والتحكم في الوصول. يمكن أتمتة تكوينات Kafka المرنة والقابلة للتخصيص باستخدام واجهة مستخدم بسيطة.
وتتضمن سجل مخططات مدمجًا للتحقق من صحة بيانات الأحداث الواردة من التطبيقات كما هو متوقع، ما يحسن جودة البيانات ويقلل من الأخطاء. تساعد مخططات الأحداث على التقليل من تعقيد التكامل من خلال إنشاء تنسيقات متفق عليها بين الفرق المتعاونة، ويتيح Event Streams تطوير المخططات وقابلية التكيف مع تسارع التبني القائم على الأحداث.
يؤسس Event Streams ركيزة أساسية للأحداث تتسم بالمرونة والتوافر العالي من خلال دعم نسخ بيانات الأحداث بين المجموعات عبر عدة مناطق، بحيث يمكن للبنية التحتية تحمل فشل إحدى المناطق من دون التأثير في توافر الخدمة. وللتعافي من الكوارث، يمكن لميزة النسخ الجغرافي إنشاء نسخ من بيانات الأحداث لإرسالها إلى مجموعة نسخ احتياطية، من خلال واجهة المستخدم التي تجعل ذلك قابلاً للتكوين ببضع نقرات.
تعتمد جودة الركيزة الأساسية للأحداث على جودة بيانات الأحداث التي يمكنها الوصول إليها، ويدعم Event Streams مجموعة واسعة من الموصلات إلى التطبيقات والأنظمة والمنصات الرئيسية التي تُنتج فيها بيانات الأحداث أو تُستهلك. يحتوي كتالوج الموصلات على قائمة واسعة من الموصلات الرئيسية التي تدعمها IBM والمجتمع.
وتُجمع جميع هذه المزايا في واجهة إدارة شاملة تتيح المراقبة والعمليات السلسة في بيئة Kafka والتطبيقات المتصلة. ويشمل ذلك سلامة النظام بشكل عام بالإضافة إلى إمكانية التعمق في تفاصيل حمولات الأحداث الفردية والمخططات ومعدلات النشر والاستهلاك والمساعدة على تحديد أي إشكالية في بيانات الأحداث وحلها.
تصل العديد من المؤسسات إلى نقطة يتوسع فيها استخدام الأحداث بسرعة. تُنشئ عدة فرق تدفقات جديدة من الأحداث كل يوم، ولا يكون لديهم بالضرورة رؤية بشأن أنشطة بعضهم بعضًا. وهذا أثار القلق بشأن التكرار، وكيفية تحسين تلك الرؤية وتعزيز الكفاءة وإعادة الاستخدام. ويمكن أن تؤدي إعادة الاستخدام بالطبع إلى ظهور تحديات خاصة بها. كيف يمكن التحكم في الوصول؟ كيف ستُدار أحمال التشغيل لتجنب ضغط أنظمة الواجهة الخلفية؟ كيف يمكن تجنب التغييرات الجذرية التي تؤثر في العديد من الفرق؟
ولمعالجة هذه المخاوف، بدأت العديد من الشركات في معاملة واجهات الأحداث بشكل أكثر رسمية، مع تطبيق ممارسات جيدة مطورة كجزء من إدارة واجهات برمجة التطبيقات لضمان وصف واجهات الأحداث بشكل جيد وإصداراتها، وأن الوصول إليها منفصل ومعزول، وأن الاستخدام مؤمن ومدار بشكل مناسب.
توفر IBM إمكانات إدارة نقاط نهاية الأحداث التي تُمكّن أي مستخدم من اكتشاف الأحداث الحالية واستهلاكها وتُدير مصادر الأحداث مثل واجهات برمجة التطبيقات لإعادة استخدامها بأمان عبر المؤسسة. ولا يقتصر دور هذه الإمكانات على إدارة Event Streams المقدم من IBM فحسب، بل وفقًا للنهج المفتوح الذي سبق شرحه، يمكنها فعل ذلك لأي تطبيق وركيزة أساسية قائمة على الأحداث ومبنية على Kafka متوفرة لديك بالفعل.
كما تسمح لك بوصف واجهات الأحداث لديك ضمن إطار عمل متناسق يعتمد على معيار AsyncAPI المفتوح. وهذا يعني أنه يمكن للأشخاص فهمها، وتكون مدعومة بأدوات إنشاء التعليمات البرمجية، ومتسقة مع تعريفات واجهة برمجة التطبيقات. تنتج إدارة نقاط نهاية الأحداث مستندات AsyncAPI صالحة استنادًا إلى مخططات الأحداث أو نماذج الرسائل.
وتوفر كتالوجًا لنشر واجهات الأحداث حتى يكتشفها الآخرون. ويتضمن ذلك إدارة دورة الحياة، والإصدارات، وتحديد الضوابط المستندة إلى السياسات. على سبيل المثال، لمطالبة المستخدمين بتقديم بيانات اعتماد صالحة، تتكامل مع حلول إدارة الهوية والوصول وتتيح إمكانية الوصول القائم على الأدوار.
يمكن لمستخدم الكتالوج عندئذٍ اكتشاف الأحداث المتاحة، وفهم تلك التي تهمه، والتسجيل بسهولة في الوصول بالخدمة الذاتية. تُمكّن تحليلات الاستخدام أصحاب الأحداث من مراقبة المشتركين وإلغاء الوصول إذا لزم الأمر. وهذا يخفف بشكل كبير العبء عن مسؤولي Kafka حيث يمكن للفرق التي توفر موضوعات لإعادة الاستخدام أن تضعها في الكتالوج بنفسها، ويمكن للمستهلكين إدارة وصولهم بأنفسهم.
توفر إدارة نقاط نهاية الأحداث بوابة للأحداث لضمان فصل المستهلكين عن منتجي الأحداث والوسطاء، وعزلهم عن بعضهم، وأن أي تغييرات في تنسيق البيانات يمكن إدارتها. كما أنها تفرض أيضًا ضوابط مستندة إلى السياسات، وتطبقها مباشرةً على بروتوكول Kafka نفسه. وهذا يعني أنه يمكنها إدارة أي عملية تنفيذ متوافقة مع Kafka والتي تكون جزءًا من النظام البنائي.
نظرًا إلى أنه يُعاد استخدام الأحداث بطرق مختلفة وأن حالات الاستخدام قد أصبحت أكثر تعقيدًا، فغالبًا ما تحتاج الأحداث إلى مزيد من التنقيح، أو يجب دمجها مع أحداث أخرى، لتحديد حالات العمل الأكثر أهمية والتي يجب التصرف بشأنها. قد تكون الأحداث أكثر عملية عند تعزيزها ببيانات خارجية، أو عند وقوعها مع أحداث أخرى في فترة زمنية معينة.
توفر IBM إمكانات معالجة الأحداث التي تساعد المستخدمين على التعامل مع الأحداث لتعزيز فهم سياق الأعمال. وتتضمن واجهة مستخدم منخفضة التعليمات البرمجية مصممة لتمكين مجموعة واسعة من المستخدمين من التعامل مع الأحداث ومحركًا فائقًا مفتوح المصدر لمعالجة الأحداث. ومرة أخرى، حيثما يكون لديك بنية تحتية قائمة على Kafka منشورة بالفعل، يمكن لإمكانات معالجة الأحداث التعامل مع الأحداث المستمدة من أي عملية تنفيذ Apache Kafka في بيئتك.
بيئة تشغيل معالجة الأحداث مبنية على Apache Flink، وهي طريقة مفتوحة وموثوقة وقابلة للتوسع لتنفيذ تدفقات معالجة الأحداث. بيئة تشغيل معالجة الأحداث من IBM مدعومة بالكامل، وتُنشر، وتُدار باستخدام مشغلات Kubernetes. وهذا يجعل عملية النشر والإدارة بسيطة، إما كبيئة تنفيذ مشتركة أو للنشر كجزء من تطبيق.
تتيح الأدوات منخفضة التعليمات البرمجية للمستخدمين إمكانية ربط مصادر الأحداث بسلسلة من العمليات التي تحدد طريقة معالجة الأحداث. يمكنك دمج الأحداث من مصادر متعددة لتحديد المواقف المستمدة من وقوع الأحداث المختلفة، وتصفية الأحداث لإزالة الأحداث غير ذات الصلة من التدفق، وتجميع الأحداث لإحصاء معدل التكرار على فترات زمنية مختلفة، وإجراء عمليات الحساب باستخدام الحقول الموجودة داخل الأحداث لاستخلاص معلومات جديدة وغير ذلك الكثير. في العادة، كان هذا النوع من معالجة الأحداث يتطلب مبرمجين ذوي مهارات عالية. ولكن بفضل هذه الأدوات، يمكن للمستخدمين وضع نماذج أولية على نطاق واسع لسيناريوهات مفيدة محتملة في بيئة آمنة غير مدمرة.
وهي مصممة لتمكين طريقة بسيطة ومرئية لمعالجة الأحداث، مع إمكانية سحب ووضع مصادر الأحداث والوجهات وعمليات المعالجة التي تُربط معًا لاحقًا، بالإضافة إلى مساعدات الإنتاجية والتحقق في كل خطوة. وأصبح التكرار السريع للحلول ممكنًا بفضل إمكانية النقر فوق "تشغيل" ومن ثَم رؤية النتيجة على الفور في نافذة التعديل، ثم إيقاف المعالجة مؤقتًا لتعديل المعالجة قبل إعادة التشغيل. يمكن تصدير النتائج أو إرسالها كتدفق مستمر إلى Kafka.
تتيح معالجة الأحداث إمكانية التعاون حيث يمكن تصميم العديد من الحلول ونشرها، ما يسمح لعدة أعضاء من الفريق بالمشاركة والتعاون داخل مساحة العمل. يمكن تصدير منطق معالجة الأحداث الذي تولده الأدوات إلى أدوات مثل GitHub حتى يتسنى مشاركته مع الآخرين في المؤسسة. تتيح البرامج التعليمية والمساعدة السياقية لأعضاء الفريق الجدد إمكانية التعرف بسهولة على أحدث المستجدات والبدء في الإسهام بسرعة.
بمجرد تكوين حل باستخدام إمكانات معالجة الأحداث، يمكن إرسال المخرجات إلى عدة أماكن لمراقبتها واتخاذ الإجراءات، بما في ذلك تطبيقات السحابة الأصلية، أو منصات الأتمتة، أو لوحات معلومات الأعمال التي يمكنها استهلاك مدخلات Kafka.
تُمكّن IBM Event Automation، وهي خدمة قائمة على الأحداث قابلة للدمج بالكامل، الشركات من تعزيز جهودها في أي مرحلة من مراحل رحلتها. تساعد إمكانات تدفق الأحداث وإدارة نقاط نهاية الأحداث ومعالجة الأحداث على وضع الأساس لبنية قائمة على الأحداث من أجل اكتشاف قيمة الأحداث.
