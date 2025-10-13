كل تطبيق له بنية خاصة به وتبعياته واحتياجاته التجارية. يساعد إطار عمل 7R المؤسسات على تقييم كل حالة بشكل فردي واختيار مسار الترحيل الذي يوازن بشكل أفضل بين السرعة والكفاءة من حيث التكلفة والقيمة طويلة الأمد.

تشكِّل الحوسبة السحابية أساس عمل معظم الشركات الحديثة. تعالج المؤسسات المالية ملايين المعاملات يوميًا عبر البنى التحتية السحابية، بينما تُدير شركات التجزئة المخزون وبيانات العملاء عبر عملياتها العالمية. في قطاع الرعاية الصحية، يعمل مقدِّمو الخدمات على تخزين وتحليل سجلات المرضى على منصات سحابية تلتزم بمعايير صارمة للخصوصية والأمان. تعتمد شركات التصنيع على الأنظمة نفسها لمراقبة خطوط الإنتاج وسلاسل التوريد في الوقت الفعلي، ما يمكِّنها من الاستجابة بسرعة لأي اضطرابات.

مع تسارع تبنّي السحابة عبر الصناعات، تحتاج المؤسسات إلى استراتيجيات لإدارة رحلات الترحيل الخاصة بها.

في هذه البيئة يصبح إطار العمل مثل 7R أمرًا ضروريًا. يُبرز الاعتماد الواسع على السحابة عبر الصناعات الحاجة المتزايدة إلى بيئات سحابية قابلة للتوسع ومرنة.

تعمل تطبيقات السحابة على البنية التحتية، وتوفِّر إمكانية الوصول عند الطلب إلى موارد حوسبة قابلة للتوسع مثل الخوادم وتخزين البيانات والشبكات وأدوات التطوير وتحليلات الذكاء الاصطناعي، جميعها مقدَّمة عبر الإنترنت بأسعار مرنة تعتمد على الاستخدام.

يعكس سوق السحابة العالمي هذا التحول، حيث بلغت قيمته 752.44 مليون دولار أمريكي في 2024 ومن المتوقع أن ينمو ليصل إلى 2,390.19 مليار دولار أمريكي بحلول 2030.1 ويُعزى هذا النمو إلى تزايد اعتماد الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML)؛ إذ تتطلب كِلتا التقنيتين بنية سحابية قوية.