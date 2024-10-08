اختناقات الأداء

تظهر الأعطال في الأداء في أثناء مرحلة الاختبار عند التحقق من صحة الموارد التي تم نقلها على وجه الخصوص، ما قد يشكل تحديًا كبيرًا في أثناء عمليات الانتقال السحابي. يمكن أن تؤدي عملية الانتقال إلى بيئة سحابية إلى حدوث تغييرات في الأداء مقارنةً بالإعدادات المحلية، ما يستلزم التحديد الدقيق للأعطال وزمن الانتقال والمشكلات والتحديات الأخرى المتعلقة بالأداء. تُعد معالجة هذه المشكلات بنجاح في أثناء مرحلة الاختبار أمرًا ضروريًا للتأكد من أن التطبيقات والخدمات تعمل بسلاسة بعد عملية الانتقال، ما يقلل من ظهور الاضطرابات ويحافظ على الأداء الأمثل لدى المستخدمين النهائيين.

ارتفاع التكاليف

يعد تقدير النفقات والتحكم فيها خلال عملية الترحيل إلى السحابة وما بعدها عملاً شاقًّا. وعلى الرغم من أن الخدمات السحابية يمكن أن تحقق وفورات في التكاليف على المدى الطويل، فإن مرحلة الترحيل الأولية تنطوي غالبًا على تكبّد نفقات كبيرة تتعلق بنقل البيانات وإعادة التصميم والتدريب. كما أن المراقبة والتحسين إذا لم يتوفرا على نحو مناسب، فمن الممكن أن تتصاعد تكاليف استخدام السحابة المستمرة بوتيرة سريعة تسفر عن تجاوز حدود الميزانية وتوليد ضغوط مالية. ولمواجهة هذا التحدي، يجب على المؤسسات تنفيذ إستراتيجيات قوية لإدارة التكاليف، والاستفادة من أدوات تحسين التكلفة ومراقبة مواردها السحابية وتعديلها باستمرار لتعزيز كفاءة التكلفة والمواءمة مع أهداف العمل.

الالتزام بالوقت والموارد

يتطلب تحقيق الترحيل الناجح إلى السحابة التزامًا كبيرًا بالوقت والموارد نظرًا إلى الطبيعة المعقدة لمشروعات الترحيل إلى السحابة. وهذه المساعي تتطلب تخطيطًا دقيقًا واختبارًا مكثفًا وموظفين مهرة، وكل ذلك يمكن أن يجهد موارد المؤسسة ويصرف الانتباه عن مبادرات الأعمال المهمة الأخرى. ومن دون التخطيط الكافي وتخصيص الموارد، قد تواجه الشركات اضطرابات في العمليات وفشلاً محتملاً في المشروع، ما يؤكد على أهمية الدراسة الدقيقة والاستثمار في مبادرات الترحيل إلى السحابة.

قابلية التوسع والأداء

تمثل قابلية التوسع والأداء تحديات ملحوظة لعمليات الترحيل إلى السحابة، على الرغم من مزايا قابلية التوسع المتأصلة في الحوسبة السحابية. ولا بد من ضمان أن يكون الحل السحابي المحدد قادرًا على إدارة الأحجام المتزايدة من البيانات ومتطلبات المعالجة بشكل فعال، سواء في الوقت الحالي أو مع توسع الأعمال. على سبيل المثال، قد تواجه شركة ألعاب عبر الإنترنت سريعة النمو تعمل على الترحيل إلى السحابة من أجل قابلية التوسع مشكلات إذا لم تتم تهيئة ميزات التوسع التلقائي على النحو الأمثل. وهذا قد يؤدي إلى انخفاض الأداء دون المستوى أو ارتفاع التكاليف بشكل غير متوقع خلال فترات ذروة الزيارات، وهنا تبرز أهمية التخطيط والاختبار الشاملين لقابلية التوسع والأداء السلس في بيئة السحابة.

الاحتكار لمنتج معين

يؤدي الاحتكار لمنتج معين إلى مخاطرة المؤسسات باعتمادها على خدمات وواجهات برمجة التطبيقات ونماذج التسعير من مزود واحد. ويمكن أن تحد هذه التبعية من المرونة وتوقف الابتكار وتتسبب في زيادة التكاليف بمرور الوقت. إضافة على ذلك، يمكن أن يكون الانتقال من مزود السحابة معقدًا ومكلفًا بسبب رسوم نقل البيانات وجهود إعادة التصميم وإعادة كتابة التطبيقات المحتملة. ولتخفيف حدة هذه المخاطر، يلزمك التفكير بعناية في إستراتيجية السحابة الخاصة بك، واعتماد بنى سحابية متعددة السحابة أو هجينة وتنفيذ حلول محايدة للسحابة حيثما أمكن ذلك للحفاظ على المرونة وتجنب الوقوع في نظام بنائي لأي مورّد خدمات سحابية.

انقطاع الخدمة

نظرًا لصعوبة نقل التطبيقات والخدمات ذات المهام الحساسة في أثناء عملية الانتقال من بيئة محلية إلى سحابة، يشكل ظهور الاضطرابات في الخدمة تحديًا كبيرًا. غالبًا ما تتضمن عملية نقل أحمال التشغيل من مراكز البيانات المحلية إلى السحابة إعادة تكوين إعدادات الشبكة ونقل كميات كبيرة من البيانات والتكيف مع البنى السحابية الأصلية الجديدة. وفي أثناء عملية الانتقال هذه، يمكن أن تؤدي أي انقطاعات أو فترات تعطل إلى خسائر في الإيرادات وانخفاض الإنتاجية والإضرار بسمعة مؤسستك. يجب عليك الحفاظ على الخدمة المستمرة السلسة للتقليل من ظهور الاضطرابات وللحفاظ على عمليات الشركة طوال عملية الانتقال.

كيفية تجنب تحديات عملية الانتقال السحابي

ثمة العديد من المزايا التي تتمتع بها عملية الانتقال السحابي ولكن هذا لا يعني أن عملية الانتقال السحابي تخلو من التحديات. يُعد اتباع نهج إستراتيجي متطور أمرًا بالغ الأهمية لإتمام عملية الانتقال السلسة والتغلب على التحديات المحتملة، بيد أن النهج الإستراتيجي وحده لا يكفي لتجنب التحديات ذات الصلة. إن ما تحتاجه هو حل شامل لا يساعدك على إدارة بيئتك السحابية وأتمتتها وتحسينها باستمرار وبشكل فوري فحسب، بل يساعدك أيضًا على تخطيط عملية انتقال سحابي ناجحة وتنفيذها، سواء أكنت تنتقل من بيئات محلية إلى السحابة أم تنتقل من مزود سحابة إلى آخر. يدعم IBM® Turbonomic® مزود السحابة لديك، سواء أكانت سحابة خاصة أم عامة.

باستخدام IBM Turbonomic، يمكنك تجنب العديد من التحديات المرتبطة بعمليات الترحيل إلى السحابة، مثل