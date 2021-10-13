ما المقصود بالبنية الخدمية (SOA)؟

تريح SOA مطور التطبيقات من بعض المهام، والذي كان عليه في السابق إعادة تطوير أو تكرار الوظائف الحالية أو كان عليه معرفة كيفية الاتصال أو توفير إمكانية التشغيل البيني مع الوظائف الحالية.

تجسد كل خدمة في SOA التعليمات البرمجية والبيانات المطلوبة لتشغيل وظيفة عمل كاملة ومستقلة (على سبيل المثال التحقق من ائتمان العميل أو حساب دفعة قرض شهرية أو معالجة طلب رهن عقاري). توفر واجهات الخدمة اقتران واسع. هذا يعني أنه يمكن استدعاؤها مع معرفة قليلة أو من دون معرفة كيفية تنفيذ الخدمة في الأساس، ما يقلل من الارتباطات بين التطبيقات.

تُعد هذه الواجهة عقد خدمة بين مقدم الخدمة ومستهلك الخدمة. يمكن كتابة التعليمات البرمجية التي تشغل التطبيقات خلف واجهة الخدمة بلغة Java أو Microsoft .Net أو Cobol أو أي لغة برمجة أخرى، أو يمكن توفيرها كتطبيقات برمجية مجمعة من قبل المورد (على سبيل المثال، SAP) أو تطبيقات SaaS (على سبيل المثال، Salesforce CRM) أو يمكن الحصول عليها كتطبيقات مفتوحة المصدر.



غالبًا ما تحدد واجهات الخدمات بشكل متكرر باستخدام لغة تعريف خدمات الويب (WSDL) وهي بنية علامات قياسية تستند إلى xml (لغة الترميز الموسعة).

تُعرض الخدمات باستخدام بروتوكولات الشبكة القياسية—مثل بروتوكول الوصول إلى الكائنات البسيط (SOAP)/HTTP أو HTTP Restful (JSON/ HTTP)—لإرسال طلبات لقراءة البيانات أو تغييرها. تتحكم حوكمة الخدمات في دورة حياة التطوير، وفي المرحلة المناسبة التي تُنشر فيها الخدمات في سجل يُمكّن المطورين من العثور عليها بسرعة وإعادة استخدامها لإنشاء تطبيقات أو عمليات أعمال جديدة.

يمكن إنشاء هذه الخدمات من الصفر، ولكن غالبًا ما تُنشأ عن طريق عرض وظائف من أنظمة السجلات القديمة كواجهات خدمات.

وبهذه الطريقة، تمثل SOA مرحلة مهمة في مسار عملية تطوير التطبيقات وتكاملها على مدى العقود القليلة الماضية. قبل ظهور SOA في أواخر التسعينيات، كان ربط التطبيق بالبيانات أو الوظائف الموجودة في نظام آخر يتطلب تكاملاً معقدًا من نقطة إلى نقطة—وهو تكامل كان على المطورين إعادة إنشائه جزئيًا أو كليًا في كل مشروع تطوير جديد. وقد سمح عرض هذه الوظائف من خلال خدمات SOA للمطور بإعادة استخدام الإمكانات الحالية بكل بساطة وربطها من خلال بنية SOA ESB(انظر أدناه).

على الرغم من أن SOA، وبنية الخدمات المصغرة الأحدث، يتشاركان في العديد من المصطلحات (مثل "الخدمة" و"البنية")، إلا أنهما مرتبطتان بشكل واسع فقط، وفي الواقع، تعملان في نطاقات مختلفة، كما هو موضح لاحقًا في هذه المقالة.