ما المقصود بمنصة التكامل كخدمة (iPaaS)؟

تُمكّن منصة التكامل كخدمة المؤسسات من إنشاء ونشر تدفقات التكامل التي تربط التطبيقات والبيانات المستضافة على السحابات العامة والخاصة وبين السحابة ومراكز البيانات المحلية. ظهرت منصة التكامل كخدمة كحل لمشكلة متنامية تواجه المؤسسات الحديثة: انتشار البرمجيات كخدمة .

تم تصميم تطبيقات SaaS بشكل عام لتكون سهلة الإعداد والاستخدام والنشر، ما يجعلها خيارًا جذابًا للشركات التي تتطلع إلى تلبية احتياجات تجارية وإدارية محددة. ومع ذلك، فإن سهولة استخدامها تشجِّع أيضًا فِرَق الأعمال والإدارات على شراء تطبيقات SaaS لتلبية احتياجات الفريق والإدارات، والتي يمكن أن تؤدي إلى وجود منظومة غير عملية في كثير من الأحيان لتطبيقات الأعمال القائمة إلى السحابة. تستخدم الشركات الكبيرة الحديثة (التي تضم 10,000 موظف أو أكثر) حوالي 470 تطبيقًا من تطبيقات SaaS.‏1

قبل ظهور منصة التكامل كخدمة، كانت الشركات تدمج التطبيقات وعمليات الأعمال باستخدام البرمجة المخصصة، أو البرامج الوسيطة للمؤسسات أو عمليات تكامل تطبيقات المؤسسات (EAI)، مثل ناقل الخدمة المؤسسية (ESB) في البُنى الخدمية .

نجحت حلول التكامل هذه ولكنها كانت في كثير من الأحيان باهظة الثمن وتستغرق وقتًا طويلاً لإنشائها وصيانتها. كما أنها تركت الشركات تواجه مشكلة صوامع البيانات (حيث لا تمتلك أقسام المؤسسة رؤية حول بعضها) وعدم كفاءة العمليات الأوسع نطاقًا، خاصةً مع توسع استخدام تطبيقات السحابة والخدمات المصغرة وحوسبة الحافة وأجهزة إنترنت الأشياء .

توفر خدمات iPaaS لتكامل السحابة حلاً لتحديات التكامل بين التطبيقات ومصادر البيانات والخدمات المتزايدة في بيئات تكنولوجيا المعلومات المعقدة بشكل متزايد (مثل بيئات السحابة الهجينة و السحابة المتعددة ). وهي تعالج تحديات تكامل المؤسسات و إدارة البيانات من خلال توفير أدوات مثل الموصِّلات المُنشأة مسبقًا والخرائط وعمليات التحول التي تساعد المؤسسات على تنظيم تدفقات التكامل وتعزيز قابلية التشغيل البيني بين الأنظمة المختلفة.

يمكن لحلول iPaaS أيضًا تسهيل التكامل بين الأعمال، وتكامل إنترنت الأشياء، والتكامل السحابي، وتكامل تدفقات الفعاليات، والنقل المُدار للملفات، والتكامل بين منصات الأعمال المختلفة وأنواع أخرى من التكامل.

ويمكن أن تساعد خدمات iPaaS الشركات على إنشاء تدفقات عمل آلية والحفاظ عليها، مع إجراء مزامنة البيانات في الوقت الفعلي للحفاظ على مركزية البيانات وتحديث التحليلات. وهي تمكِّن الفِرَق من تبسيط مهام التكامل والأمان. تساعد الأدوات منخفضة التعليمات البرمجية التي تدعم متخصصي التكامل والمطورين المبتدئين على توفير الوقت الثمين وتوسيع نطاق التكامل.