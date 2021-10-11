ما هي التعليمات البرمجية المنخفضة؟

مع كل ما ذُكر، تساعد منصات تطوير البرمجيات منخفضة الرموز أيضًا المبرمجين الأكثر خبرة. نظرًا إلى أنها تتطلب خبرة قليلة أو معدومة في البرمجة، فإنها توفر مزيدًا من المرونة فيما يخص خلفية المبرمجين في الترميز. على سبيل المثال، تتطلب بعض تطبيقات الأعمال معرفة حول لغة برمجة معينة، ما يضيّق نطاق اختيار المطورين بشكل أكبر. ومن خلال القضاء على هذا العائق، تقصر المنصات ذات الرمز المنخفض دورة حياة تطوير التطبيق، ما يُمكنها من إنجاز المزيد في وقت أقل.

أدت جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى زيادة حاجة الأعمال إلى أتمتة العمليات وإعطاء الأولوية لمبادرات التحول الرقمي. تستجيب المنصات ذات الرمز المنخفض لهذا الاحتياج، حيث تساعد على تبسيط سير العمل وتسريع مشاريع الأتمتة.

وفقًا لشركة Gartner، كان من المتوقع أن يرتفع السوق العالمي لتقنيات تطوير الرمز المنخفض بنسبة 22.6%، ليصل إلى 13.8 مليار دولار أمريكي في عام 2021. ثم، بحلول عام 2023، توقعوا أن أكثر من 50% من الشركات المتوسطة إلى الكبيرة ستعتمد منصة تطبيقات ذات رمز منخفض وفقًا لتقريرMagic Quadrant الأخير لهم.

يعزز النموذج الذي يعتمد على التعليمات البرمجية المنخفضة تطوير التطبيقات بسرعة من خلال جعل تجربة المستخدم أكثر سهولة. يستفيد كل من المطورين المواطنين والمحترفين من القدرات الأساسية، مثل بيئة تطوير متكاملة بصرية (IDE)، وموصلات بيانات مدمجة أو واجهات برمجة تطبيقات وقوالب برمجية. تعمل كل هذه الوظائف التي توفرها أدوات التعليمات البرمجية المنخفضة على تحسين عملية عمليات التطوير، مما يتيح المزيد من الوقت للابتكار.