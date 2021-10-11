ما هي التعليمات البرمجية المنخفضة؟

التعليمات البرمجية المنخفضة هي نهج مرئي لتطوير البرمجيات يتيح تسليم التطبيقات بشكل أسرع من خلال تقليل البرمجة اليدوية إلى أقصى حد ممكن.
تعمل واجهة المستخدم الرسومية وميزات السحب والوضع التي توفرها منصة تعليمات برمجية منخفضة على أتمتة جوانب عملية التطوير، مما يلغي الاعتماد على أساليب البرمجة الحاسوبية التقليدية. تتيح منصات التعليمات البرمجية المنخفضة قدرات تطوير التطبيقات، خاصة للمطورين من غير ذوي الخبرة "المواطنين"—أي مستخدمي الأعمال الذين لديهم خبرة محدودة في البرمجة، مثل محللي الأعمال أو مديري المشاريع.
تُمكِّن هذه الأدوات الموظفين الأقل خبرة بالتقنية من إحداث تأثير أكبر في الأعمال بطرق عديدة، مثل تخفيف الأعمال المتراكمة في قسم تكنولوجيا المعلومات، وتقليل تقنية المعلومات الظلية وتولي المزيد من ملكية مسارات عمل إدارة عمليات الأعمال (BPM).
مع كل ما ذُكر، تساعد منصات تطوير البرمجيات منخفضة الرموز أيضًا المبرمجين الأكثر خبرة. نظرًا إلى أنها تتطلب خبرة قليلة أو معدومة في البرمجة، فإنها توفر مزيدًا من المرونة فيما يخص خلفية المبرمجين في الترميز. على سبيل المثال، تتطلب بعض تطبيقات الأعمال معرفة حول لغة برمجة معينة، ما يضيّق نطاق اختيار المطورين بشكل أكبر. ومن خلال القضاء على هذا العائق، تقصر المنصات ذات الرمز المنخفض دورة حياة تطوير التطبيق، ما يُمكنها من إنجاز المزيد في وقت أقل.
أدت جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى زيادة حاجة الأعمال إلى أتمتة العمليات وإعطاء الأولوية لمبادرات التحول الرقمي. تستجيب المنصات ذات الرمز المنخفض لهذا الاحتياج، حيث تساعد على تبسيط سير العمل وتسريع مشاريع الأتمتة.
وفقًا لشركة Gartner، كان من المتوقع أن يرتفع السوق العالمي لتقنيات تطوير الرمز المنخفض بنسبة 22.6%، ليصل إلى 13.8 مليار دولار أمريكي في عام 2021. ثم، بحلول عام 2023، توقعوا أن أكثر من 50% من الشركات المتوسطة إلى الكبيرة ستعتمد منصة تطبيقات ذات رمز منخفض وفقًا لتقريرMagic Quadrant الأخير لهم.
يعزز النموذج الذي يعتمد على التعليمات البرمجية المنخفضة تطوير التطبيقات بسرعة من خلال جعل تجربة المستخدم أكثر سهولة. يستفيد كل من المطورين المواطنين والمحترفين من القدرات الأساسية، مثل بيئة تطوير متكاملة بصرية (IDE)، وموصلات بيانات مدمجة أو واجهات برمجة تطبيقات وقوالب برمجية. تعمل كل هذه الوظائف التي توفرها أدوات التعليمات البرمجية المنخفضة على تحسين عملية عمليات التطوير، مما يتيح المزيد من الوقت للابتكار.
تميّز Forrester بين منتجات التعليمات البرمجية المنخفضة والمنتجات بدون تعليمات برمجية حسب المستخدمين المستهدفين لكل منهما. بينما تتميز منصات التطبيقات ذات التعليمات البرمجية المنخفضة (LCAP) بنطاق واسع، حيث تلبي احتياجات المطورين المحترفين والمطورين المواطنين، إلا أنها قد تتطلب بعض مهارات التعليمات البرمجية المنخفضة. لذلك، تخدم منصات التطبيقات ذات التعليمات البرمجية المنخفضة بشكل أساسي المطورين سواء المتخصصين أو غير المتخصصين. ومع ذلك، فإن المنتجات بدون تعليمات برمجية موجهة خصيصاً لمستخدمي الأعمال، مما يسمح لهم بإنشاء التطبيقات المخصصة دون الحاجة إلى مهارات ومعرفة عميقة بمهارات التطوير .
على غرار التعليمات البرمجية المنخفضة، تتيح منصة التطوير بدون تعليمات برمجية (NCDP) للمستخدمين إنشاء التطبيقات من خلال واجهات سحب ووضع بدلاً من البرمجة التقليدية التي تتم يدوياً. تم بناء كل من منصات التعليمات البرمجية المنخفضة وبدون تعليمات برمجية لتسريع الأتمتة وتحقيق قابلية التوسع عبر تلك العمليات.
يتمثل أهم عيب في المنصات بلا رمز في أنه رغم قدرتها على الحد من تكنولوجيا المعلومات الظلية (Shadow IT)، فإنها قد تفتح الطريق لظهورها أيضًا. إذا قام مستخدمو الأعمال بتطوير البرمجيات وتحريرها من دون أي إشراف من قسم تكنولوجيا المعلومات، فقد يؤدي ذلك إلى إنشاء مسارات عمل إضافية لضمان تلبية معايير الأداء والأمان والامتثال.
