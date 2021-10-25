تعمل الشركات الناشئة في مجال أتمتة سير العمل على ابتكار سير العمل لتقديم أتمتة الشبكة القياسية وعمليات الموافقة ومزامنة البيانات عبر التطبيقات باستخدام حلول API المتكاملة.

الأهم من ذلك هو التحول في التصميم إلى أتمتة سير عمل منخفض ذات رمز منخفض، ما يوسع نطاق من يمكنه إنشاء سير العمل ونشره ليشمل صانعي القرار والمتعاونين المباشرين. النتائج هي أن المجموعات قد تبتعد عن الهياكل التنظيمية الهرمية من الأعلى إلى الأسفل إلى أنظمة تعاونية أكثر تناسقًا وتعاونًا تسرّع من تحسين العمليات.

الذكاء الاصطناعي في أتمتة سير العمل هو اتجاه كبير آخر في المؤسسة. تتيح الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي للشركات الاستفادة من أنماط البيانات والتعلم الآلي لاستخدام التحليلات والرؤى التنبؤية لتحسين العمليات.

ستعمل هذه الحلول على تحويل النظام البنائي لشبكات تكنولوجيا المعلومات، حيث تُعد إدارة الشبكة واحدة من آخر العمليات اليدوية التي لم تتم أتمتتها بعد.

ستتضمن برمجيات أتمتة سير العمل التي يتم طرحها في السوق اليوم ميزات تعزز قدرة تكنولوجيا المعلومات على التحكم في مشكلات الشبكة والتعامل معها. وستكتسب مهام سير العمل المرئية قوة دفع لتسهيل إنشاء سير العمل والتوسط عبر شبكات تكنولوجيا المعلومات.

يمكن للشركات أيضًا الاعتماد على عمليات سير العمل النموذجية التي يمكن استخدامها ككتل بناء لإدارة الأتمتة المستقبلية، بالإضافة إلى ميزات التكامل مع عمليات سير العمل الموجودة مسبقًا.