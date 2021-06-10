ما المقصود بالتكامل المؤسسي؟

بشكل عام، يُعدّ التكامل المؤسسي أمرًا أساسيًا لتعزيز العمليات الداخلية وأنشطة الأعمال بالإضافة إلى وضع تصور للتطبيقات الحساسة وتنفيذها وتوزيعها. ومن خلال مشاركة المعلومات المهمة وتبسيط العمليات وتعظيم الفرص، يمكن للشركات تحسين قابلية توسعها التشغيلي وزيادة انتشارها وإيراداتها.

مشاركة المعلومات الحساسة

يعمل التكامل المؤسسي على تسهيل تدفق البيانات داخل أنظمة المعلومات والتشغيل المعقدة من خلال توفير طبقة برمجيات وسيطة للعمل كواجهة مشتركة بين كل تطبيق ونظام وخدمة منفصلين. فهو يبسط تبادل البيانات بين التطبيقات المختلفة وبين العديد من المستخدمين الذين يعتمدون على البيانات المذكورة، ما يسهل على مطور التطبيق تبادل البيانات أو كشف الواجهات دون الحاجة إلى فهم التطبيقات والأنظمة الأخرى أو معرفة مكان تشغيلها أو التنبؤ بما يمكن أن يحدث من أخطاء.

تبسيط عمليات تكنولوجيا المعلومات

يُتيح التكامل المؤسسي التعاون السلس والجمع بين الوظائف وتبادل المعلومات عبر العديد من التطبيقات. ويساعد ترابطها على تبسيط عمليات تكنولوجيا المعلومات بطريقة تجعل الأمور أسهل على المستخدمين والمؤسسات. وعلى وجه التحديد، فهو يُمكّن المستخدمين من الوصول إلى البيانات بشكل أسرع، كما يساعد مؤسسات تكنولوجيا المعلومات على تبسيط تكامل البيانات والخدمات بكفاءة. ويعمل هذا التبسيط على تحديث إنشاء واستخدام أنماط التكامل المؤسسي مثل خدمات البوابة، وقوائم انتظار الرسائل، ونقل الملفات، وناقل خدمات المؤسسة (ESB) من خلال تمكين بنائها ونشرها وتشغيلها وصيانتها من خلال عمليات مرنة ومؤتمتة.

تعظيم الفرص

يساعد التكامل المؤسسي أيضًا فِرق العمل على العمل بشكل استباقي للاستفادة من احتياجات وفرص العمل الجديدة أو المتغيرة. ومن خلال التحكم في جميع نقاط الوصول إلى البيانات، يمكن للفِرق تحديد الأحداث الحساسة للوقت والتكيف معها بسرعة مثل التحولات غير المتوقعة في السياسة أو إجراءات إدارة التطبيقات الجديدة دون الحاجة إلى تغيير التطبيقات نفسها. وفي النهاية، عن طريق معالجة احتياجات التكامل الخاصة بهم، تصبح الفِرق قادرة على ابتكار حلول التكامل المتعددة وتنفيذها وتبسيطها من خلال الاستفادة من نهج مشترك للتعاون ومعالجة المعلومات.