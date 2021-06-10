العلامات
التكامل المؤسسي: ما المقصود به وما أهميته

زميلا عمل يتناقشان في مشروع

التكامل المؤسسي هو المفتاح لتطوير استراتيجية عمل ناجحة.

لضمان الكفاءة العالية والمرونة النوعية، يجب أن تعتمد منهجية تكامل البيانات لديك على الأتمتة مع استخدام أنماط تكامل متعددة يمكن إعادة استخدامها وتطبيقها عمليًا.

 

ما المقصود بالتكامل المؤسسي؟

التكامل المؤسسي هو استخدام طرق التكامل المتعددة، بما في ذلك إدارة واجهات برمجة التطبيقات، وتكامل التطبيقات، والمراسلة للاستفادة من خدمات المؤسسة والأصول من أجل عرضها كواجهات برمجة التطبيقات (API) أو ربطها كخدمات. وهذا يمكّن المؤسسات من دمج قدرات الأعمال الأساسية وتوحيدها ومعايرتها بسلاسة عبر بيئات تكنولوجيا المعلومات المتنوعة. ويتيح لك التكامل المؤسسي على وجه التحديد القيام بما يلي بسهولة:

  • اكتشف الخدمات والتطبيقات والبيانات القيّمة
  • الوصول إلى وظائف التطبيق وعرضها عبر واجهات برمجة التطبيقات
  • ربط خدمات مؤسسة متعددة
  • مراقبة دورات حياة التطبيقات والحوكمة
لماذا يُعدّ التكامل المؤسسي مهمًا؟

بشكل عام، يُعدّ التكامل المؤسسي أمرًا أساسيًا لتعزيز العمليات الداخلية وأنشطة الأعمال بالإضافة إلى وضع تصور للتطبيقات الحساسة وتنفيذها وتوزيعها. ومن خلال مشاركة المعلومات المهمة وتبسيط العمليات وتعظيم الفرص، يمكن للشركات تحسين قابلية توسعها التشغيلي وزيادة انتشارها وإيراداتها.

مشاركة المعلومات الحساسة

يعمل التكامل المؤسسي على تسهيل تدفق البيانات داخل أنظمة المعلومات والتشغيل المعقدة من خلال توفير طبقة برمجيات وسيطة للعمل كواجهة مشتركة بين كل تطبيق ونظام وخدمة منفصلين. فهو يبسط تبادل البيانات بين التطبيقات المختلفة وبين العديد من المستخدمين الذين يعتمدون على البيانات المذكورة، ما يسهل على مطور التطبيق تبادل البيانات أو كشف الواجهات دون الحاجة إلى فهم التطبيقات والأنظمة الأخرى أو معرفة مكان تشغيلها أو التنبؤ بما يمكن أن يحدث من أخطاء.

تبسيط عمليات تكنولوجيا المعلومات

يُتيح التكامل المؤسسي التعاون السلس والجمع بين الوظائف وتبادل المعلومات عبر العديد من التطبيقات. ويساعد ترابطها على تبسيط عمليات تكنولوجيا المعلومات بطريقة تجعل الأمور أسهل على المستخدمين والمؤسسات. وعلى وجه التحديد، فهو يُمكّن المستخدمين من الوصول إلى البيانات بشكل أسرع، كما يساعد مؤسسات تكنولوجيا المعلومات على تبسيط تكامل البيانات والخدمات بكفاءة. ويعمل هذا التبسيط على تحديث إنشاء واستخدام أنماط التكامل المؤسسي مثل خدمات البوابة، وقوائم انتظار الرسائل، ونقل الملفات، وناقل خدمات المؤسسة (ESB) من خلال تمكين بنائها ونشرها وتشغيلها وصيانتها من خلال عمليات مرنة ومؤتمتة.

تعظيم الفرص

يساعد التكامل المؤسسي أيضًا فِرق العمل على العمل بشكل استباقي للاستفادة من احتياجات وفرص العمل الجديدة أو المتغيرة. ومن خلال التحكم في جميع نقاط الوصول إلى البيانات، يمكن للفِرق تحديد الأحداث الحساسة للوقت والتكيف معها بسرعة مثل التحولات غير المتوقعة في السياسة أو إجراءات إدارة التطبيقات الجديدة دون الحاجة إلى تغيير التطبيقات نفسها. وفي النهاية، عن طريق معالجة احتياجات التكامل الخاصة بهم، تصبح الفِرق قادرة على ابتكار حلول التكامل المتعددة وتنفيذها وتبسيطها من خلال الاستفادة من نهج مشترك للتعاون ومعالجة المعلومات.

ما العناصر الأساسية للتكامل المؤسسي؟

  • تعمل واجهات برمجة التطبيقات على معالجة عمليات نقل البيانات بين أنظمة مختلفة. وتقع بين التطبيق وخادم الويب، وهي تمكّن الشركات من مشاركة بيانات ووظائف التطبيقات مع مطوري الطرف الثالث وشركاء الأعمال والأقسام الداخلية. مع استخدام واجهات برمجة التطبيقات بشكل متزايد للوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي وكشفها، يمكن توسيع ذلك ليشمل المزيد من المصادر، مثل البيانات المنشورة كأحداث.
  • تكامل التطبيقات هو تمكين التطبيقات الفردية - كل منها مصمم لغرض محدد - من العمل بشكل تعاوني. وذلك من خلال تسهيل مشاركة البيانات ودمج سير العمل والعمليات، يمكن للمؤسسات الاستفادة من التكامل الذي يعمل على تحديث البِنى التحتية دون إعادة العمل. علاوة على ذلك، يساعد تكامل التطبيقات الأنظمة المحلية والأنظمة المؤسسية المستندة إلى السحابة مثل أنظمة إدارة علاقات العملاء وتخطيط موارد المؤسسات على التفاعل بنجاح دون إجراء تغييرات كبيرة على التطبيقات الحالية.
  • تساعدك المراسلة على توفير المرونة والأداء لبيئات تكنولوجيا المعلومات التي تشمل السحابة والأنظمة المحلية. يجب أن تعبر المراسلة حدود الشبكة لتوفير توصيل موثوق به مع الحفاظ على سلامة الرسائل على مستوى الشبكة وحماية البيانات والامتثال التنظيمي من خلال وظائف غنية بالأمان.
  • الأحداث هي سجلات للإجراءات أو التغييرات. عندما يقوم أحد التطبيقات أو الخدمات بتنفيذ إجراء ما أو يخضع لتغيير ما بالنسبة لوظيفة تطبيق أو خدمة أخرى، يقوم الأول بنشر حدث. ويمكن للتطبيقات أو الخدمات الأخرى اكتشاف نشر الحدث، ويمكنهم بعد ذلك معالجة الحدث أو تنفيذ إجراء متبادل واحد أو أكثر أو ببساطة تجاهل الحدث.
  • تعمل البيانات، وتحديدًا البيانات التشغيلية الواقعية، على تمكين التحسين المستمر لبنية المؤسسة. وتُستخدم البيانات أيضًا لتقييم أهمية عمليات التكامل واستخدامها وتحديد حالتها المستهدفة. عند تحليل البيانات، تكشف عن أنماط التكامل المُوصى بها (على سبيل المثال، البنية الموجهة نحو الخدمات (SOA)، والقائمة على الأحداث، والقائمة على الرسائل، وما إلى ذلك)، وإمكانيات التوحيد، والإدخالات الأخرى التي تساعد في تحديد حالة التكامل.

كيف يمكنني استخدام التكامل المؤسسي في شركتي؟

يوفر التكامل المؤسسي فرصًا كبيرة للنمو التنظيمي. من خلال إنشاء أنظمة بيئية مستندة إلى واجهات برمجة التطبيقات و أتمتتها، يمكنك تحسين إنتاجية الفريق بشكل كبير وزيادة نطاق عملك لتعظيم الإيرادات. فيما يلي مثالان لمشروعات ناجحة يمكن الاستلهام منهما:

MNG Kargo

شهدت MNG Kargo، وهي شركة نقل وتوصيل رائدة في تركيا، زيادة في الأعمال خلال طفرة التجارة الإلكترونية الأخيرة. ولتلبية الطلب المتزايد، قامت بما يلي:

  • استخدمت إدارة واجهة برمجة التطبيقات من IBM لأتمتة الاتصالات المستندة إلى واجهة برمجة التطبيقات مع الشركاء.
  • استخدمت البوابة الآمنة من IBM لإطلاق بوابة مطور واجهة برمجة التطبيقات التي يمكنها إنشاء اتصالات مع موفري التجارة الإلكترونية، ما يسمح بتدفق البيانات بسلاسة من البيع إلى التسليم.
  • أضافت لمسة ابتكارية من خلال استضافة هاكاثون حيث اقترح المطورون الخارجيون حلولًا (وتعليمات برمجية) لتحسين الخدمات.

خطوتهم التالية: الخدمات المصغرة. يستمر الطلب الرقمي في الزيادة، لكن عملية الشحن معقدة ويصعب تكييفها، وستساعدك الخدمات المصغرة في ذلك.

هيئة النقل الإقليمية في هلسنكي

هيئة النقل الإقليمية في هلسنكي (HSL)  مسؤولة عن النقل العام لما يقرب من 1.5 مليون شخص في منطقة هلسنكي الحضرية. عندما احتاجت إلى تحديث نظام التذاكر الخاص بها، قامت بما يلي:

  • استخدمت IBM® Cloud Pak for Integration لربط تطبيقاتها وبياناتها بشكل مباشر بأنظمة مختلفة في جميع أنحاء شركتها.
  • انتقلت من الأجهزة الافتراضية التقليدية إلى الخدمات المصغرة باستخدام Red Hat OpenShift.
  • أكملت ترحيل نظامها - في أثناء جائحة عالمية - دون أي انقطاعات غير مخطط لها.

الخطو التالية: الذكاء الاصطناعي. تجمع كميات كبيرة من البيانات كل يوم، وهي حريصة على البدء في استخدامها لتخصيص التطبيقات أو خدمات الويب.

التكامل المؤسسي وIBM

منصة التكامل المؤسسي الأساسية لشركة IBM هي IBM Cloud Pak for Integration. وتتضمن أدوات لإدارة واجهة برمجة التطبيقات، وتكامل التطبيقات، وبث الأحداث، ونقل البيانات بسرعة عالية، والأمان الشامل، والمراسلة المؤسسية. باستخدامها، ستتمكن من الحصول على الفوائد التالية:

  • التكامل بشكل أكثر كفاءة من خلال استخدام الأتمتة في عمليات التكامل لديك.
  • تحسين جودة التكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي الذي يتعلم من بياناتك.
  • استخدم أنماط متعددة من التكامل، كلها ضمن حل واحد.

للتعرف على المزيد حول نهج IBM في التكامل، تفضّل بزيارة صفحة حلول التكامل السحابي الخاصة بنا.

