ما المقصود بالتكامل المؤسسي؟

لضمان الكفاءة العالية والمرونة النوعية، يجب أن تعتمد منهجية تكامل البيانات لديك على الأتمتة مع استخدام أنماط تكامل متعددة يمكن إعادة استخدامها وتطبيقها عمليًا.
التكامل المؤسسي هو استخدام طرق التكامل المتعددة، بما في ذلك إدارة واجهات برمجة التطبيقات، وتكامل التطبيقات، والمراسلة للاستفادة من خدمات المؤسسة والأصول من أجل عرضها كواجهات برمجة التطبيقات (API) أو ربطها كخدمات. وهذا يمكّن المؤسسات من دمج قدرات الأعمال الأساسية وتوحيدها ومعايرتها بسلاسة عبر بيئات تكنولوجيا المعلومات المتنوعة. ويتيح لك التكامل المؤسسي على وجه التحديد القيام بما يلي بسهولة:
بشكل عام، يُعدّ التكامل المؤسسي أمرًا أساسيًا لتعزيز العمليات الداخلية وأنشطة الأعمال بالإضافة إلى وضع تصور للتطبيقات الحساسة وتنفيذها وتوزيعها. ومن خلال مشاركة المعلومات المهمة وتبسيط العمليات وتعظيم الفرص، يمكن للشركات تحسين قابلية توسعها التشغيلي وزيادة انتشارها وإيراداتها.
يعمل التكامل المؤسسي على تسهيل تدفق البيانات داخل أنظمة المعلومات والتشغيل المعقدة من خلال توفير طبقة برمجيات وسيطة للعمل كواجهة مشتركة بين كل تطبيق ونظام وخدمة منفصلين. فهو يبسط تبادل البيانات بين التطبيقات المختلفة وبين العديد من المستخدمين الذين يعتمدون على البيانات المذكورة، ما يسهل على مطور التطبيق تبادل البيانات أو كشف الواجهات دون الحاجة إلى فهم التطبيقات والأنظمة الأخرى أو معرفة مكان تشغيلها أو التنبؤ بما يمكن أن يحدث من أخطاء.
يُتيح التكامل المؤسسي التعاون السلس والجمع بين الوظائف وتبادل المعلومات عبر العديد من التطبيقات. ويساعد ترابطها على تبسيط عمليات تكنولوجيا المعلومات بطريقة تجعل الأمور أسهل على المستخدمين والمؤسسات. وعلى وجه التحديد، فهو يُمكّن المستخدمين من الوصول إلى البيانات بشكل أسرع، كما يساعد مؤسسات تكنولوجيا المعلومات على تبسيط تكامل البيانات والخدمات بكفاءة. ويعمل هذا التبسيط على تحديث إنشاء واستخدام أنماط التكامل المؤسسي مثل خدمات البوابة، وقوائم انتظار الرسائل، ونقل الملفات، وناقل خدمات المؤسسة (ESB) من خلال تمكين بنائها ونشرها وتشغيلها وصيانتها من خلال عمليات مرنة ومؤتمتة.
يساعد التكامل المؤسسي أيضًا فِرق العمل على العمل بشكل استباقي للاستفادة من احتياجات وفرص العمل الجديدة أو المتغيرة. ومن خلال التحكم في جميع نقاط الوصول إلى البيانات، يمكن للفِرق تحديد الأحداث الحساسة للوقت والتكيف معها بسرعة مثل التحولات غير المتوقعة في السياسة أو إجراءات إدارة التطبيقات الجديدة دون الحاجة إلى تغيير التطبيقات نفسها. وفي النهاية، عن طريق معالجة احتياجات التكامل الخاصة بهم، تصبح الفِرق قادرة على ابتكار حلول التكامل المتعددة وتنفيذها وتبسيطها من خلال الاستفادة من نهج مشترك للتعاون ومعالجة المعلومات.
يوفر التكامل المؤسسي فرصًا كبيرة للنمو التنظيمي. من خلال إنشاء أنظمة بيئية مستندة إلى واجهات برمجة التطبيقات و أتمتتها، يمكنك تحسين إنتاجية الفريق بشكل كبير وزيادة نطاق عملك لتعظيم الإيرادات. فيما يلي مثالان لمشروعات ناجحة يمكن الاستلهام منهما:
شهدت MNG Kargo، وهي شركة نقل وتوصيل رائدة في تركيا، زيادة في الأعمال خلال طفرة التجارة الإلكترونية الأخيرة. ولتلبية الطلب المتزايد، قامت بما يلي:
خطوتهم التالية: الخدمات المصغرة. يستمر الطلب الرقمي في الزيادة، لكن عملية الشحن معقدة ويصعب تكييفها، وستساعدك الخدمات المصغرة في ذلك.
هيئة النقل الإقليمية في هلسنكي (HSL) مسؤولة عن النقل العام لما يقرب من 1.5 مليون شخص في منطقة هلسنكي الحضرية. عندما احتاجت إلى تحديث نظام التذاكر الخاص بها، قامت بما يلي:
الخطو التالية: الذكاء الاصطناعي. تجمع كميات كبيرة من البيانات كل يوم، وهي حريصة على البدء في استخدامها لتخصيص التطبيقات أو خدمات الويب.
منصة التكامل المؤسسي الأساسية لشركة IBM هي IBM Cloud Pak for Integration. وتتضمن أدوات لإدارة واجهة برمجة التطبيقات، وتكامل التطبيقات، وبث الأحداث، ونقل البيانات بسرعة عالية، والأمان الشامل، والمراسلة المؤسسية. باستخدامها، ستتمكن من الحصول على الفوائد التالية:
للتعرف على المزيد حول نهج IBM في التكامل، تفضّل بزيارة صفحة حلول التكامل السحابي الخاصة بنا.
